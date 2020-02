Long An xử lý cán bộ thú y để lọt thịt heo bẩn ra thị trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An đang tiến hành xử lý trách nhiệm một cán bộ thú y để thương lái đưa hơn 100kg thịt heo bẩn từ lò giết mổ tại địa phương đến TP HCM tiêu thụ.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo Sở kiểm tra thông tin có thịt heo bẩn từ Long An đưa lên chợ đầu mối của TP HCM tiêu thụ, đồng thời rà soát quy trình, xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm nếu có.

Bà Đinh Thị Phương Khanh cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ vi phạm

Qua kiểm tra, nắm tình hình, Sở ghi nhận có vụ việc 120kg thịt heo có hạch, sung huyết, chuyển màu đỏ sậm... được đưa từ Long An lên tiêu thụ tại chợ đầu mối Bình Điền, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Lô hàng này được Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM xác định có nguồn gốc từ cơ sở giết mổ Long Hiệp, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hàng đã được cán bộ thú y thuộc Đội nghiệp vụ số 2, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An cấp chứng nhận kiểm dịch và cho phép vận chuyển tiêu thụ.

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng đã xác định được ông Đặng Phước Tân, cán bộ thú y thuộc Đội nghiệp vụ số 2 của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản sai sót trong giám sát quy trình kiểm soát giết mổ, không phát hiện, để thịt heo bản lọt ra thị trường. Sở đang xử lý nghiêm cá nhân này./.