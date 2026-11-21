Đặt cọc mua nhà không quá 5%

Nội dung đáng chú ý của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) là quy định chặt chẽ hơn về việc đặt cọc, thanh toán khi mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Đây là vấn đề được nhiều người dân quan tâm, nhất là trong bối cảnh tình trạng huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh vẫn tiềm ẩn rủi ro cho khách hàng.

Theo quy định tại Điều 18, chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua bất động sản để bảo đảm việc ký kết hợp đồng khi bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua bất động sản; khoản tiền đặt cọc được tính vào số tiền thanh toán lần đầu của hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Báo cáo Tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Quy định này đặt ra giới hạn cụ thể đối với khoản tiền đặt cọc, đồng thời gắn việc thu tiền với điều kiện pháp lý của dự án. Chủ đầu tư không được thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào để bảo đảm ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua, chuyển nhượng bất động sản trước khi dự án, bất động sản hoặc quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Về tiến độ thanh toán, luật quy định lần thanh toán đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm cả tiền đặt cọc. Những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng, nhưng tổng số tiền thanh toán không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở, công trình xây dựng cho bên mua.

Đáng chú ý, trước khi người mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Phần giá trị còn lại được thanh toán sau khi người mua nhận được giấy chứng nhận hoặc tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và chủ đầu tư đã bàn giao đầy đủ hồ sơ liên quan.

Đối với hoạt động thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, luật cũng quy định lần thanh toán đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng. Tổng số tiền thanh toán trước cho bên cho thuê mua không quá 50% giá trị hợp đồng; phần còn lại được tính thành tiền thuê để trả hằng tháng trong thời hạn thuê mua, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Một điểm đáng chú ý khác là quy định về bảo lãnh ngân hàng khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Theo đó, trước khi bán, cho thuê mua loại hình bất động sản này, chủ đầu tư phải được ngân hàng thương mại trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam chấp thuận cấp bảo lãnh đối với nghĩa vụ tài chính của mình nếu không bàn giao nhà theo cam kết.

Người mua được lựa chọn có hoặc không có bảo lãnh cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư. Việc từ chối bảo lãnh phải được các bên thỏa thuận bằng văn bản tại thời điểm ký hợp đồng.

Trường hợp người mua lựa chọn bảo lãnh, ngân hàng có trách nhiệm phát hành thư bảo lãnh cho từng khách hàng đã ký hợp đồng. Chủ đầu tư phải cung cấp thư bảo lãnh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận. Đặc biệt, chủ đầu tư chỉ được nhận tiền thanh toán theo hợp đồng sau khi đã cung cấp và người mua đã nhận được thư bảo lãnh của ngân hàng.

Nếu chủ đầu tư không bàn giao nhà theo cam kết, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính và người mua có yêu cầu, ngân hàng bảo lãnh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư theo cam kết tại thư bảo lãnh.

Những quy định này góp phần tăng trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời tạo thêm cơ chế bảo vệ người mua trước nguy cơ dự án chậm tiến độ, không bàn giao nhà như cam kết.

Tăng trách nhiệm của môi giới

Không chỉ tập trung vào hoạt động huy động vốn và giao dịch, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) còn hướng tới xây dựng thị trường công khai, minh bạch hơn thông qua việc chuẩn hóa thông tin và tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Theo đó, trước khi đưa bất động sản, dự án bất động sản vào kinh doanh, chủ đầu tư phải công khai đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, đồng thời trên trang thông tin thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp.

Các thông tin phải công khai bao gồm hồ sơ pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng; những hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có); tình trạng tranh chấp, thế chấp; hợp đồng được chủ đầu tư sử dụng để ký kết với khách hàng và các thông tin liên quan khác. Khi có thay đổi, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật thông tin, bảo đảm tính chính xác và thống nhất.

Đặc biệt, luật bổ sung quy định về mã định danh điện tử đối với bất động sản. Mã định danh được cấp cho nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình và quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. Ngoài ra, mã định danh còn được cấp cho chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Mã định danh điện tử được quản lý thống nhất, duy nhất, không trùng lặp, gắn với đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Thông tin liên quan phải có nguồn gốc, chính xác, được cập nhật khi có thay đổi hoặc phát hiện sai sót.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, kết nối và chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, hoạt động xây dựng cũng như các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về công chứng, tài chính, thuế, đầu tư.

Khi bất động sản đã được cấp mã định danh điện tử, mã này phải được sử dụng trong quá trình thực hiện giao dịch. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông được kỳ vọng giúp cơ quan quản lý theo dõi sát hơn tình trạng pháp lý, hoạt động giao dịch, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, hạn chế rủi ro từ những thông tin không đầy đủ hoặc thiếu chính xác.

Đối với hoạt động môi giới, sàn giao dịch bất động sản, luật tăng yêu cầu về tính công khai, minh bạch và trách nhiệm đối với khách hàng. Sàn giao dịch có nghĩa vụ niêm yết, cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp; lưu trữ hồ sơ giao dịch, bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải cập nhật thông tin về doanh nghiệp, danh sách nhân sự có chứng chỉ hành nghề khi có thay đổi; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề cho nhân viên môi giới hằng năm. Các đơn vị cũng phải chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Một nội dung quan trọng khác là luật bổ sung các quy định về điều tiết thị trường bất động sản. Khi thị trường có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội, Nhà nước có thể thực hiện các biện pháp điều tiết thông qua điều chỉnh quy hoạch, nguồn cung, cơ cấu sản phẩm; hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi đối với những loại hình bất động sản cần ưu tiên phát triển và điều hành chính sách tài chính, tín dụng, thuế phù hợp với từng thời kỳ.

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, thay thế Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.