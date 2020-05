Lùm xùm liên quan đến dự án đập dâng nghìn tỷ ở Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh này phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan rà soát trình tự, thủ tục triển khai thực hiện Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, dù dự án này đã được liên danh nhà thầu thi công gần 1 năm qua. Dự án này được khởi công tháng 7/2019, dự kiến hoàn thành vào năm 2021, nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, ảnh hưởng môi trường… gây bức xúc trong nhân dân.

Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc nhiều kỳ vọng nhưng cũng lắm lời ra tiếng vào.

Hơn 2 tháng nay, hàng chục hộ dân thôn Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ăn không ngon, ngủ không yên khi ngày đêm phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường và tiếng ồn từ công trường thi công Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Mỗi ngày trên công trường này có cả trăm lượt phương tiện ra vào gây bụi mù mịt. Tiếng xe múc, máy bơm hút cát chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm. Nhiều nhà phải cửa đóng, then cài cả ngày. Hơn 60 năm sống ở làng Ân Phú, xã Tịnh An, Tp Quảng Ngãi nhưng chưa năm nào ông Phan Tự lại thấy cảnh dân làng thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu như hiện nay.

Ông Tự nói: "Công trình đang làm hút nước nhiều quá, nên số hộ dân và diện tích đất nông nghiệp lân cận khu vực đập dâng, giếng không có cái nào bơm được, phải đóng lại hết. Nhưng đóng lại rồi, có giếng uống được, có cái uống không được. Bởi vì đóng cạn thì không có nước, đóng sâu xuống thì bị phèn."

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc.

Công trình hoàn thành hy vọng thay đổi cảnh quan, môi trường, đời sống người dân.

Một trong những vướng mắc lớn nhất của dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đến thời điểm này, dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã hoàn thành hơn 30% khối lượng công trình, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Khối lượng giải phóng mặt bằng thi công dự án hiện đã hoàn thành 38ha/38,6ha, đạt 98%. Hiện còn khoảng 6.000 m2 đất ở của 8 hộ dân chưa giải tỏa được do chưa có đất tái định cư.

Ông Bùi Văn Rơi ở thôn Ân Phú, xã Tịnh An cho rằng, chính quyền địa phương tắc trách trong việc áp giá đền bù vật kiến trúc và hỗ trợ tiền thuê đất bãi bồi ven sông, gây bức xúc trong dân. Hiện còn khoảng 15 hộ dân không được nhận khoản tiền hỗ trợ 30% giá trị diện tích đất nông nghiệp khai hoang bị thu hồi.



"Đất của người dân ở đây đã làm 40 năm rồi. Qua quá trình cải tạo, trồng tre, trồng bói, trồng cây ngự thủy mới thành đất. Nhưng đến nay, việc của UBND xã là thu tiền thuê đất thôi, nhưng mà do thông báo sai. UBND xã cho rằng do người dân không nộp tiền đúng nên cắt không cho người dân hưởng 30% tiền hỗ trợ diện tích đất đó", ông Rơi cho biết.

Phối cảnh Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc- Quảng Ngãi.

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc do Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, kinh phí gần 1.500 tỉ đồng, thuộc địa bàn xã Tịnh An và xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi. Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc với mục tiêu dâng nước tạo cảnh quan, ngăn mặn, cải thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố Quảng Ngãi…



Tuy nhiên, khi dự án này được khởi công, nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều, hoài nghi liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư; phê duyệt dự án; công tác quy hoạch; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; phê duyệt đánh giá tác động môi trường…

Ông Phạm Đình Khối, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng, dự án Đập dâng sông Trà Khúc là một trong những công trình kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Quảng Ngãi nhiều thời kỳ.



"Chúng ta cần nghiên cứu thật kỹ về thủy văn, môi trường, đất đai, nhiều vấn đề phát triển xã hội, không nên vội vàng. Khi làm xong, công trình sẽ phát huy tác dụng, giá trị", ông Khối nói.



Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã thi công hơn 30% khối lượng công trình.

Ông Đỗ Vũ Bảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất phương án xây dựng khu tái định cư tại chỗ, vị trí tại khu vực Đảo Ngọc, thôn Ân Phú, xã Tịnh An để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện chủ đầu tư, Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đang phối họp cùng các đơn vị liên quan triển khai dự án khu tái định cư này, sớm ổn định chỗ ở cho các hộ dân.

Ông Đỗ Vũ Bảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: "Về phía chủ đầu tư chúng tôi lúc nào cũng tiếp thu và hết sức cầu thị trong việc ghi nhận các ý kiến đóng góp cũng như ý kiến phản biện của người dân và các cơ quan, đơn vị có liên quan, để việc triển khai dự án đảm bảo thực hiện đúng qui định, đạt chất lượng, tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư."



Dư luận đặt câu hỏi, dự án thi công gần 1 năm nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát lại toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án, trên cơ sở đó điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Vậy có khuất tất gì xung quanh dự án ngàn tỷ này./.