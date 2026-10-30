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Meet Indonesia 2026: Việt Nam - Indonesia hướng tới liên kết đầu tư, sản xuất

Thứ Sáu, 16:03, 30/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (30/10), tại Quảng Ninh, Hội nghị Gặp gỡ Indonesia 2026 khai mạc với hơn 200 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đại diện hai bên cùng nhấn mạnh định hướng chuyển hợp tác kinh tế từ trao đổi hàng hóa sang liên kết đầu tư, sản xuất và chuỗi giá trị.


Hội nghị Gặp gỡ Indonesia 2026 (Meet Indonesia 2026) do Bộ Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết: Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN. Kim ngạch song phương năm 2025 đạt 17,2 tỷ USD; 8 tháng đầu năm 2026 đạt gần 13 tỷ USD. Vốn đầu tư đăng ký của Indonesia vào Việt Nam 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 1,7 tỷ USD, đưa Indonesia giữ vị trí thứ 6 trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam.

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Meet Indonesia có các gian hàng trưng bày, kết nối sản phẩm của doanh nghiệp 2 nước

Việc tổ chức Meet Indonesia tại Quảng Ninh, thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 và là địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2026 thể hiện quyết tâm cao đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, lan tỏa từ cấp quốc gia tới địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nêu bốn định hướng hợp tác, trong đó có chuyển từ cam kết sang hành động thực chất; cùng nhau bứt phá trong khoa học công nghệ, bán dẫn và đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân. Với hợp tác kinh tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: "Đặc biệt cần chuyển từ trao đổi hàng hóa, thu hút đầu tư đơn thuần sang liên kết đầu tư, hợp tác sản xuất, bổ trợ lẫn nhau trong chuỗi cung ứng. Mục tiêu không chỉ là gia tăng kim ngạch thương mại hay đầu tư mà cùng nhau nâng cao giá trị gia tăng, tính bền vững và khả năng cạnh tranh của hai nền kinh tế".

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Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định cần chuyển từ trao đổi hàng hóa, thu hút đầu tư đơn thuần sang liên kết đầu tư, hợp tác sản xuất, bổ trợ lẫn nhau trong chuỗi cung ứng

Ông Kurniawan Ariadi, Cố vấn cấp cao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia cho biết kinh tế Indonesia tăng trưởng 5,45% trong nửa đầu năm 2026. Đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm độc lập, Indonesia hướng tới trở thành nền kinh tế thu nhập cao, phát triển và bền vững.

Ông Kurniawan Ariadi cho rằng, giai đoạn tới, quan hệ đối tác giữa hai nước cần vượt ra ngoài việc mở rộng quy mô thương mại: "Chúng ta cần đặt mục tiêu chung là chuyển các quan hệ thương mại đã được thiết lập thành đầu tư sản xuất, hợp tác công nghệ và quan hệ đối tác công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn. Điều đó sẽ giúp cả hai nước tăng cường năng lực công nghiệp và tham gia hiệu quả hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu".

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Các phiên thảo luận tại Hội nghị Meet Indonesia 2026 làm rõ hơn những hoạt động hợp tác cụ thể giữa các đơn vị, doanh nghiệp 2 nước

Indonesia hoan nghênh tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam trong năm lĩnh vực chiến lược, từ chế biến sâu, chế tạo đến công nghiệp xanh và du lịch Halal. Ông Kurniawan Ariadi cho rằng, Quảng Ninh với tốc độ tăng trưởng năng động, vị trí chiến lược và hạ tầng công nghiệp, logistics đang mở rộng mang lại những cơ hội triển vọng để thúc đẩy quan hệ đối tác này.

Bà Zelda Wulan Kartika, Cố vấn Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia về Ngoại giao kinh tế cũng khẳng định, hai nước đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD vào năm 2028. Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh cam kết đồng hành, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch cho doanh nghiệp Indonesia trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, logistics và du lịch.

meet indonesia 2026 viet nam - indonesia huong toi lien ket dau tu, san xuat hinh anh 4
Các địa phương như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Sơn La... và doanh nghiệp giới thiệu, kết nối nhiều sản phẩm đặc trưng của Việt Nam với đối tác Indonesia

Hội nghị Gặp gỡ Indonesia 2026 (Meet Indonesia 2026) diễn ra sau khi Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2026-2030 được ký. Tại hai phiên thảo luận, các diễn giả đại diện các bộ ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp 2 nước trao đổi về thương mại điện tử xuyên biên giới, kết nối chuỗi cung ứng công nghiệp công nghệ cao, chứng nhận Halal và mở rộng đường bay. 

Chiều nay (30/10), các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và trường đại học hai nước tiếp tục gặp gỡ, kết nối trực tiếp.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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