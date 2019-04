Mía chết khô vì nắng nóng, nhà máy vẫn chần chừ

Những ruộng mía chưa thu hoạch ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên chỗ nào cũng vàng úa, khô như rơm.

Vụ mía 2018- 2019, gia đình ông So Y É, ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hoà trồng 2 ha, nhưng đến nay vẫn còn 5 sào mía chưa bán được. Cả ruộng mía còn lại đang chết khô trên ruộng khiến ông đứng ngồi không yên. Có rất nhiều nông dân của huyện Sơn Hoà, vùng tâm điểm nắng hạn Phú Yên rơi vào cảnh tương tự.

Phú Yên hiện còn hơn 1000 ha mía chưa thu hoạch đang héo khô trên đồng.

Ông So Y É và ông Bùi Khắc Lâm xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên than phiền “mọi năm thường cuối tháng 5 mía mới khô, nhưng giờ mới tháng 4 mà mía đã khô thế này rồi. Năm nay so ra nắng hơn năm 2018”.

Theo tính toán của bà con, nếu không bị hạn hán năng suất có thể lên đến 70 tấn/ha nhưng khi mía đã bị khô thì sản lượng giảm chỉ còn 1 nửa, thậm chí xuống thấp còn 40% như hiện nay.

Nắng hạn khiến năng suất mía giảm còn 30% - 50%.

Ông Trần Ngọc Công ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, năm nay người trồng mía thiệt hại rất lớn, nếu các nhà máy đường không sớm thu mua mía cây thì khoảng 10 ngày nữa nắng nóng tiếp tục kéo dài như hiện nay thì phần lớn diện tích sẽ mất trắng.

Vụ mía năm nay giá mía tiếp tục giảm thấp, chỉ còn từ 700.000-800.000 đồng mỗi tấn mía cây. Không chỉ mất giá mà năng suất mía cũng giảm từ 30%- 50% so với năm ngoái do nắng hạn.

Tại 2 huyện Sông Hinh và Sơn Hòa, vùng trồng mía chủ lực của tỉnh Phú Yên, diện tích mía bị vàng lá và khô do nắng hạn kéo dài nhưng chưa thể thu hoạch hiện lên đến hơn 1.000ha. Mía chín đồng loạt, trong khi việc tiêu thụ đường gặp khó khăn khiến việc thu mua của các nhà máy càng lúng túng hơn.

Mía chín đồng loạt trong khi các nhà máy đường chậm thu mua.

Để giảm thiệt hại cho nông dân, UBND các huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa đang đề nghị các nhà máy đường tại tỉnh Phú Yên đẩy nhanh tiến độ thu mua mía còn lại cho nông dân.

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho hay, ngành nông nghiệp tỉnh cũng khẩn trương phối hợp với các địa phương rà soát thực tế hiện nay.