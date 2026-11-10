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Miền Trung – Tây Nguyên tăng hợp tác, tránh cạnh tranh về sản phẩm

Thứ Ba, 17:34, 10/11/2026
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VOV.VN - Tại Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XII diễn ra tại Quảng Ngãi, các địa phương đã thống nhất đẩy mạnh liên kết vùng, khắc phục tình trạng sản phẩm manh mún và tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng để tạo động lực tăng trưởng bền vững.


Hội nghị tập trung đánh giá tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, năng lượng; nhận diện những hạn chế trong liên kết vùng và đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của phần lớn các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên tăng trưởng 2 con số. Động lực chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến, chế tạo với các ngành lọc hóa dầu, hóa chất, luyện kim, cơ khí, sản xuất ô tô, điện tử, dệt may và chế biến nông, lâm, thủy sản. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn khu vực tăng 17,7%; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

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Quang cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương vẫn tập trung thu hút đầu tư, phát triển những sản phẩm tương tự nhau nhưng chưa kết nối chặt chẽ về vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, hệ thống phân phối và thị trường tiêu thụ. Khi mỗi nơi phát triển theo một hướng riêng, lợi thế của địa phương này chưa trở thành đầu vào, động lực phát triển cho địa phương khác; doanh nghiệp cũng phải tự tìm kiếm đối tác, thị trường và tổ chức nhiều khâu trong chuỗi sản xuất, kinh doanh.

Sự thiếu kết nối này thể hiện khá rõ trong hoạt động thương mại điện tử. Nhiều địa phương đã đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP lên các sàn trực tuyến, tổ chức quảng bá, livestream bán hàng. Tuy nhiên, mở gian hàng mới chỉ là bước đầu. Để sản phẩm tiếp cận được thị trường rộng hơn, các địa phương cần kết nối dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, kho vận, hệ thống phân phối và chăm sóc khách hàng.

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Ông Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

Ông Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cần chuyển từ cách làm riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử liên vùng.

“Liên kết vùng trong thương mại điện tử không chỉ là kết nối một sản phẩm hay tổ chức một hoạt động quảng bá chung mà phải kết nối đồng bộ về dữ liệu, logistics, nền tảng thị trường và công tác quản lý nhà nước” - ông Võ Quốc Hùng nói. 

Nếu thương mại điện tử là khâu kết nối đầu ra thì hạ tầng năng lượng lại quyết định khả năng duy trì và mở rộng sản xuất. Đại diện các địa phương phản ánh tình trạng đầu tư lưới điện truyền tải chưa đồng bộ, ảnh hưởng khả năng giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo. Cùng với đó là những vướng mắc về cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư lưới điện, lựa chọn nhà đầu tư và thanh toán tiền điện đối với các dự án đã vận hành.

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Ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

Thực tế này cho thấy, phát triển nguồn điện phải đi đôi với đầu tư hạ tầng truyền tải. Nếu nguồn điện tăng nhanh nhưng lưới điện không theo kịp, công suất không được giải tỏa, tiềm năng đầu tư khó chuyển hóa thành hiệu quả kinh tế. Vì vậy, việc tháo gỡ điểm nghẽn năng lượng không chỉ phục vụ một vài dự án mà còn liên quan quy hoạch, thu hút đầu tư và năng lực sản xuất của toàn khu vực.

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương có 75 dự án năng lượng đã đi vào hoạt động với tổng công suất 6.677 MW. Tuy nhiên, hạ tầng truyền tải chưa theo kịp tốc độ phát triển nguồn điện, gây khó khăn cho việc khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo. 

Ông Nguyễn Văn Nhựt cho biết thêm: “Đề nghị Bộ Công Thương sớm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình lưới điện, trạm biến áp trọng điểm; đồng thời sớm có hướng dẫn về cơ chế xã hội hóa đầu tư lưới điện, nhất là các công trình 110 kV, 220 kV và 500 kV để phục vụ giải tỏa công suất nguồn điện”.

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Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Miền Trung có lợi thế về công nghiệp, cảng biển, logistics. Tây Nguyên có thế mạnh về nông nghiệp, nguồn nguyên liệu và năng lượng. Đây là những lợi thế có thể bổ trợ cho nhau, hình thành chuỗi liên kết từ cung ứng nguyên liệu, chế biến, sản xuất đến vận chuyển và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, các địa phương cần thay đổi tư duy hợp tác, tránh cạnh tranh lẫn nhau về sản phẩm và nguồn lực. Thay vì tìm cách thu hút, phát triển mọi lĩnh vực, mỗi địa phương cần xác định rõ thế mạnh của mình để phối hợp, bổ trợ cho các địa phương khác.

Quảng Ngãi không đặt mục tiêu trở thành trung tâm của vùng mà trở thành điểm kết nối tin cậy giữa Tây Nguyên với vùng duyên hải, ra khu vực và thế giới, giữa nguyên liệu với chế biến, giữa sản xuất với thị trường” - ông Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh. 

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Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá về định hướng phát triển của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, nỗ lực của từng địa phương sẽ khó phát huy hiệu quả nếu thiếu sự phối hợp trong toàn vùng. Các địa phương cần chủ động nhận diện những điểm nghẽn chung, phối hợp tháo gỡ khó khăn và tăng cường kết nối với thị trường trong nước, quốc tế:

Ông Lương Hoàng Thái chỉ rõ: “Để phát triển, một trong những động lực lớn của nền kinh tế là phải tăng cường kết nối cả bên ngoài và bên trong. Làm sao để liên thông các thị trường, huy động được toàn bộ nguồn lực từ bên ngoài, kết hợp với nội lực của từng địa phương, từ đó tạo động lực phát triển bền vững và lâu dài trong thời gian tới”.

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Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển ngành Công Thương.

Năm 2027, ngành Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 10%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 2.090 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 45,405 tỷ USD. Để đạt được những mục tiêu này, các địa phương cần nâng cao hiệu quả phối hợp, sử dụng nguồn lực và tổ chức thị trường.

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Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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