Lập "vùng thử nghiệm" và nguồn vốn khủng 10.000 tỷ đồng

Khi thị trường tài sản mã hóa thế giới đang tăng trưởng nóng, dòng tiền chảy vào lĩnh vực này hoàn toàn có dư địa phát triển mạnh tại Việt Nam. Tuy nhiên, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC) do thành lập và hoạt động sau nên cần tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng biệt để thu hút các định chế tài chính quốc tế, cũng như kéo dòng vốn của doanh nghiệp Việt đang đầu tư ở nước ngoài quay trở về.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC) do thành lập và hoạt động sau nên cần tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng biệt để thu hút đầu tư vào tài sản mã hóa (Ảnh: A.X).

Nhấn mạnh vai trò của cơ chế thiết kế sản phẩm và sự thông suốt của dòng tiền, ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ: "Chúng ta phải có một cơ chế khuyến khích cho phép ứng dụng các công nghệ của chúng ta cho doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp quốc tế vào triển khai các sản phẩm, dịch vụ sandbox. Chúng ta phải giảm thiểu quy trình được cấp phép, thậm chí cho xây dựng cơ chế đăng ký thành viên như hiện nay của Trung tâm Tài chính quốc tế đang rất hiệu quả. Phần thiết kế sản phẩm, phần cơ chế dòng tiền ra vào thuận tiện sẽ là những yếu tố quyết định, còn về vấn đề ưu đãi thuế hay hạ tầng chỉ là điều kiện nền tảng cơ bản cho việc phát triển IFC".

Theo ông Hòa, cơ hội luôn đi kèm rủi ro bởi, nếu mở cửa đại trà ngay lập tức trong điều kiện hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, nhà đầu tư sẽ đối mặt với nguy cơ mất trắng khi các tổ chức cung cấp dịch vụ bị tấn công mạng.

Vì vậy, cơ quan quản lý sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để giám sát tính tuân thủ pháp luật và sự minh bạch thông tin theo Nghị quyết số 05 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Ảnh: A.X)..

"Trong quá trình vận hành thí điểm, chúng tôi sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đảm bảo các tổ chức thực hiện, tuân thủ theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra để đảm bảo các thông tin đưa công bố ra của của tổ chức này phải đúng, đủ để nhà đầu tư nắm rõ được các hoạt động cũng như là thông tin được minh bạch trên thị trường. Đây là một số nguyên tắc cơ bản trong Nghị quyết số 05 phục vụ cho việc bảo vệ nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường", ông Tô Trần Hòa cho biết.

Theo Điều 8 Nghị quyết 05 ngày 9/9/2025, tổ chức muốn cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tương đương gần 400 triệu USD. Số tiền này đóng vai trò như một "quỹ dự phòng" để bồi hoàn cho nhà đầu tư nếu sàn gặp sự cố. Kèm theo đó là quy định tách bạch tiền của khách hàng với tài sản của doanh nghiệp và trách nhiệm toàn diện của sàn nếu để xảy ra tấn công do lỗi hệ thống.

Dùng AI "tự tấn công" hệ thống để bịt lỗ hổng từ sớm

Trong kỷ nguyên giao dịch tự động hóa tốc độ cao, các cuộc khủng hoảng tài chính thế hệ mới diễn ra nhanh và khó lường. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM cảnh báo sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) càng mở ra nhiều cơ hội cho tin tặc khai thác lỗ hổng công nghệ với tần suất dày đặc.

"Trường hợp của Binance, hacker chỉ mất có 30 phút để rút 6,3 tỷ USD. Việc đó trước đây chắc chắn không thể xảy ra nhưng bây giờ với sự hỗ trợ của AI, sự hỗ trợ của các công nghệ hàng đầu thì tin tặc có thể rút được một số tiền cực kỳ lớn từ những tổ chức. Khi Binance phát hiện và ngăn chặn thì 6,3 tỷ USD đã ra khỏi hệ thống. Chúng ta thấy những nguy cơ, rủi ro đối với những mô hình tài chính thế hệ mới là rất lớn trong thời gian tới", PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nêu rõ.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (Ảnh: A.X)..

Bên cạnh rủi ro an ninh mạng, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cũng lưu ý nguy cơ khủng hoảng thanh khoản khi người dùng các ngân hàng số có thể đồng loạt rút tiền chỉ sau một cú chạm màn hình khi xuất hiện tin đồn xấu.

Với một trung tâm tài chính non trẻ như TP.HCM, nếu không có đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, hậu quả xảy ra có thể sẽ rất lớn.

"Chúng tôi xây dựng hệ thống 3 tầng giám sát liên thông và bộ chỉ số bao gồm 36 chỉ số, 8 nhóm và 24 chỉ số là chúng tôi ưu tiên trong giai đoạn đầu gọi là "early warning system" - hệ thống cảnh báo sớm của Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong đó, chúng ta sẽ giám sát theo ba tầng toàn hệ thống là tài chính quốc gia, rồi thị trường những nhóm định chế ngân hàng, bảo hiểm chứng khoán, các thị trường vốn. Thấp nhất đó là giám sát ở cấp độ từng chủ thể, thành viên tham gia, chúng tôi có hệ thống suptech và regtech - hệ thống giám sát tự động theo thời gian thực", ông Nguyễn Hữu Huân cho biết.

VIFC-HCM vẫn tiếp tục nâng cấp hạ tầng cả về đô thị lẫn hạ tầng mềm để phát triển bền vững cho ngành tài chính (Ảnh: Hoàng Minh).

Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM Nguyễn Hữu Huân cho biết thêm, thay vì đợi lúc bị tấn công mới xử lý, đội ngũ kỹ thuật của trung tâm chủ động sử dụng các thuật toán giả định và tác nhân AI để "tự tấn công" hệ thống hàng ngày, qua đó phát hiện và lấp ngay các lỗ hổng bảo mật.

Đồng thời, dòng vốn ra vào trung tâm được theo dõi liên tục theo 3 cấp độ cảnh báo: xanh là an toàn, vàng là cần chú ý và đỏ là can thiệp khẩn cấp. Ngoài ra, khi có dấu hiệu mất kiểm soát, hệ thống sẽ kích hoạt "bộ ngắt mạch tự động" để ngăn chặn.

Việc xây dựng một hệ thống tài chính minh bạch, có sức chống chịu cao trước các cú sốc bên ngoài đang là ưu tiên hàng đầu. Đây chính là nền tảng để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trở thành “cửa ngõ” dẫn vốn an toàn, bền vững, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

"Tài sản mã hóa là một loại tài sản số mà sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự, tài chính" - (Khoản 2, Điều 3, Nghị quyết số 05, ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm tài sản mã hóa tại Việt Nam).