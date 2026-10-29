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Mở đường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành trụ cột nền kinh tế

Thứ Năm, 07:10, 29/10/2026
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VOV.VN - Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm tới 98% số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế. Tuy nhiên, để khu vực này thực sự trở thành trụ cột nội sinh của nền kinh tế thì rất cần một cơ chế linh hoạt, mềm dẻo và chính sách “mở đường”...

Những điểm nghẽn “thường trực”

Nền kinh tế muốn tăng trưởng cao và bền vững thì phải có lực lượng doanh nghiệp mạnh. Các quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... hàng năm đều giữ đà tăng trưởng cao, không những thế còn giữ vai trò làm chủ những mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu - tất cả đều có sự đóng góp rất lớn và quan trọng của đội ngũ các tập đoàn doanh nghiệp.

GS. TS Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định, sau 40 năm đổi mới, khu vực doanh nghiệp của Việt Nam đã có nhiều thành tựu, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã vươn ra thị trường quốc tế và khẳng định được thương hiệu của mình. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân vẫn không ít những “điểm nghẽn”.

“Vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa Nghị quyết, chính sách và các kết quả mà doanh nghiệp nhận được. Nhà nước đã có rất nhiều các chủ trương đúng, đó là: Doanh nghiệp được tham gia vào các dự án đầu tư công; cơ chế nhà nước đặt hàng các doanh nghiệp nhưng hiện nay chưa có nhiều doanh nghiệp được tham gia hoặc chưa có nhiều các đơn đặt hàng từ phía nhà nước cho doanh nghiệp. Hay một chính sách khác ra đời cũng rất đúng như bãi bỏ thuế khoán - theo đó, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng (trước đây hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm là bắt đầu phải đóng thuế). Nhưng hiện hộ, cá nhân kinh doanh lại vẫn muốn quay về đóng thuế khoán như ngày xưa chứ lại không muốn kê khai thuế - cái này là do chính sách thuế và kế toán chưa đồng bộ nên tạo tâm lý e ngại cho doanh nghiệp. Như vậy chính sách thì tốt nhưng lại chưa đi vào lòng doanh nghiệp”, GS Cường phân tích.

mo duong cho doanh nghiep nho va vua tro thanh tru cot nen kinh te hinh anh 1
Thiếu vốn, khó tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh và những rào cản về cơ chế, chính sách đang hạn chế khả năng phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

GS Cường cũng cho biết thêm, hiện nay DNNVV rất khó tiếp cận với các nguồn lực đất đai, mặt bằng đặc biệt là nguồn vốn.

“Chúng ta chưa có cơ chế để doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn lực mà không bị ràng buộc bởi các điều kiện khác (ví dụ tiếp cận nguồn vốn nhưng không bị ràng buộc bởi tài sản thế chấp mà phải theo hoạt động của doanh nghiệp). Một điểm nghẽn nữa là bản thân năng lực nội tại của doanh nghiệp còn yếu, vốn mỏng, phụ thuộc nhiều vào việc phải đi vay từ bên ngoài. Khi quy mô nhỏ, năng lực tất sẽ yếu, mà như vậy sẽ không thể nào thích nghi được với xu thế mới là ứng dụng công nghệ mới, đầu tư vốn lớn... vậy thì làm sao tạo ra được đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”, GS Cường nói.

Ở góc độ của doanh nghiệp, ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Xúc tiến xuất khẩu VietGo chia sẻ, nguồn vốn là khó khăn mang tính “truyền thống” của doanh nghiệp.

“Hiện lãi suất cho vay đang ở mức cao, tuy nhiên cơ chế về hỗ trợ nguồn vốn cũng đang dần được Chính phủ mở rồi. DNNVV luôn mong muốn Chính phủ có những chính sách nhằm hạ nhiệt lãi suất cho vay để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn được tốt hơn và yên tâm đầu tư. Ngoài ra, được hỗ trợ đầu tư về khoa học công nghệ hiện đại, thị trường thương mại, đổi mới sáng tạo... cũng là điều mà DNNVV cần”, ông Việt nói.

Tính đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng dành cho DNNVV đạt trên 3,65 triệu tỷ đồng – tức là chỉ chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong khi đó các công cụ hỗ trợ như Quỹ bảo lãnh tín dụng tại địa phương trong giai đoạn 2018 - 2024 chỉ bảo lãnh được 229 doanh nghiệp với tổng giá trị khoảng 874 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Quỹ và ngân hàng thương mại yêu cầu doanh nghiệp phải có tài sản bảo đảm để thế chấp nhằm bảo toàn nguồn vốn của Quỹ. Do vậy,  để doanh nghiệp trở thành trụ cột của nền kinh tế, rất cần một cơ chế linh hoạt, mềm dẻo và chính sách “mở đường”.

Chính sách hỗ trợ DNNVV cần đi vào thực chất

Theo các chuyên gia, khó khăn của DNNVV không chỉ nằm ở việc thiếu vốn, thiếu mặt bằng hay chưa được hưởng các ưu đãi về thuế, phí. Một gánh nặng lớn khác phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động là chi phí thực hiện các quy định pháp luật. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và khả năng tồn tại của doanh nghiệp. Nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh và các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, Chính phủ đã xây dựng Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, với mục tiêu không chỉ hoàn thiện các chính sách hỗ trợ hiện hành mà còn hướng tới thay đổi cách thức Nhà nước đồng hành với doanh nghiệp. Các chính sách đều hướng đến đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp thay vì trước đây chính sách chủ yếu dựa trên những nguồn lực và hình thức hỗ trợ Nhà nước có thể cung cấp.

Dự thảo đang được các Đại biểu Quốc hội thảo luận và cho ý kiến (tại kỳ họp thứ Hai đang diễn ra) theo hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách một cách thực chất và khả thi. Trong đó, giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Phương Thủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội cho rằng, khó khăn của DNNVV không chỉ nằm ở việc thiếu vốn, thiếu mặt bằng hay chưa được hưởng các ưu đãi về thuế, phí. Một gánh nặng lớn khác phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động là chi phí thực hiện các quy định pháp luật.

mo duong cho doanh nghiep nho va vua tro thanh tru cot nen kinh te hinh anh 2
Khơi thông nguồn lực, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.

“Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đi liền với yêu cầu giảm thiểu chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách. Tập trung rà soát thủ tục và nghĩa vụ tuân thủ theo hướng tương xứng với quy mô, năng lực và mức độ rủi ro của doanh nghiệp. Chuyển từ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin nhiều lần sang tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Khi xây dựng chính sách ưu đãi, cần xem xét đồng thời toàn bộ quy trình để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi, từ điều kiện, hồ sơ, thời hạn xử lý đến chi phí thực hiện. Đánh giá hiệu quả chính sách bằng những kết quả cụ thể thông qua việc doanh nghiệp giảm được bao nhiêu bước thủ tục, thời gian, chi phí chứ không phải chỉ bằng số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ hoặc tổng số tiền ngân sách đã chi”, bà Thủy nói.

Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cần xác định rõ trọng tâm, đối tượng và lĩnh vực ưu tiên, tránh dàn trải. Trong đó, chú trọng vai trò kết nối của doanh nghiệp, lựa chọn hỗ trợ những ngành hàng, lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa nền tảng; gắn hoạt động hỗ trợ với xây dựng các chuỗi liên kết và kết nối thị trường, bảo đảm mang lại giá trị thiết thực. Đồng thời chính sách phải tạo động lực cho doanh nghiệp “lớn lên”, nâng cao sức cạnh tranh và trở thành trụ cột của nền kinh tế.

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Lê Thanh/VOV.VN
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