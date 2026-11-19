Nhiều rào cản trong tiếp cận tín dụng ngân hàng

Theo số liệu của Cục Thống kê, quý III/2026, cả nước có gần 53 triệu người lao động có việc làm. Đây là lực lượng có nhu cầu lớn về dịch vụ tài chính, tín dụng chính thức để phục vụ tiêu dùng và giải quyết các khoản chi đột xuất. Tuy nhiên, một bộ phận công nhân có thu nhập thấp, thiếu hồ sơ chứng minh tài chính hoặc chưa có lịch sử tín dụng nên khó tiếp cận vốn ngân hàng.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, giai đoạn 2019 - 2025, toàn quốc đã xử lý, giải quyết khoảng 6.958 vụ việc với 11.317 đối tượng liên quan đến tín dụng đen; khởi tố 4.297 vụ án hình sự với 10.836 bị can. Hoạt động cho vay nặng lãi còn biến tướng qua mạng xã hội, ứng dụng điện thoại, trong đó công nhân, người lao động là nhóm nạn nhân chiếm tỷ lệ không nhỏ.

Đến hết tháng 9/2026, có 17 tổ chức phát hành thẻ tín dụng nội địa với hơn 7,4 triệu thẻ đang lưu hành (Ảnh minh họa: KT)

Thực tế này đặt ra yêu cầu mở rộng các kênh tín dụng chính thức, giúp người lao động có thêm lựa chọn tài chính phù hợp khi phát sinh nhu cầu.

Thông tin tại hội thảo “Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động, đẩy lùi tín dụng đen” do Báo Lao động tổ chức hôm nay 19/11, ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến hết tháng 9/2026, có 17 tổ chức phát hành thẻ tín dụng nội địa với hơn 7,4 triệu thẻ đang lưu hành, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2025. Giai đoạn 2021 - 2025, số lượng thẻ tín dụng nội địa phát hành tăng bình quân 88%/năm.

So với tổng số hơn 21,1 triệu thẻ tín dụng đang lưu hành trên thị trường, thẻ tín dụng nội địa hiện chiếm khoảng 35%. Tuy nhiên, số lượng thẻ vẫn tập trung chủ yếu tại một số ít ngân hàng và công ty tài chính. Việc đưa sản phẩm đến gần hơn với công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn còn nhiều dư địa.

Theo ông Lê Anh Dũng, rào cản lớn nằm ở khâu đánh giá tín dụng. Một bộ phận công nhân có thu nhập không cao, biến động hoặc đến từ nhiều nguồn khác nhau; hồ sơ chứng minh thu nhập và lịch sử tín dụng chưa đầy đủ. Trong khi đó, phương thức thẩm định chủ yếu dựa trên chứng từ truyền thống chưa phản ánh đầy đủ dòng tiền và khả năng trả nợ thực tế.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước

Bên cạnh đó, hạn mức, lãi suất, phí, thời gian miễn lãi, điều kiện phát hành và phương thức thanh toán dư nợ cần được thiết kế minh bạch, dễ hiểu, phù hợp khả năng chi trả của từng nhóm khách hàng.

“Mạng lưới chấp nhận thanh toán cũng là một hạn chế. Tại nhiều khu vực tập trung đông công nhân, cửa hàng nhỏ và hộ kinh doanh vẫn ưu tiên tiền mặt. Chi phí thiết bị, kết nối và chấp nhận thanh toán còn cao cũng làm giảm động lực tham gia của các đơn vị kinh doanh”, ông Lê Anh Dũng nêu thực tế.

Đặc biệt, người lao động cần được trang bị kiến thức tài chính để hiểu thẻ tín dụng không phải khoản thu nhập bổ sung. Nếu không kiểm soát chi tiêu và thanh toán đúng hạn, lãi và phí có thể trở thành gánh nặng.

Mở rộng mạng lưới thanh toán, cấp tín dụng có trách nhiệm

Từ thực tế trên, ông Lê Anh Dũng cho rằng, phát triển thẻ tín dụng nội địa cần dựa trên ba yếu tố: hạ tầng thanh toán trong nước đủ mạnh, có tính liên thông; mạng lưới chấp nhận thanh toán rộng với chi phí hợp lý; cơ chế cấp tín dụng có trách nhiệm, bảo đảm khả năng trả nợ và quyền lợi khách hàng.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ngân hàng nghiên cứu, phát triển sản phẩm thẻ hỗ trợ người lao động, chú trọng điều kiện phát hành, hạn mức tín dụng và chi phí sử dụng phù hợp với khả năng tài chính của từng nhóm khách hàng.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS)

Đơn cử, NAPAS phối hợp với Agribank phát triển thẻ nội địa 2 trong 1, tích hợp các tiện ích giúp người sử dụng chủ động thanh toán và quản lý nguồn tiền. Giải pháp hướng tới tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt những nhóm có đặc thù về thu nhập và nhu cầu thanh toán, tiếp cận phương thức thanh toán hiện đại, sử dụng hạn mức tín dụng phù hợp nhu cầu thực tế.

“Việc phát triển thẻ nội địa không chỉ là câu chuyện cung cấp một sản phẩm cho người dân và người lao động, mà quan trọng hơn là phải tạo ra sản phẩm thực sự hữu ích trong hoạt động chi tiêu hằng ngày. Chi phí thẻ thanh toán nội địa cũng thấp hơn nhiều so với thẻ quốc tế nên tạo điều kiện thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng các mô hình thanh toán tại các địa phương, thành phố”, ông Nguyễn Đăng Hùng nêu quan điểm.

Theo ông Lê Anh Dũng, cần ưu tiên mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ, cửa hàng tiện ích, nhà thuốc và các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu. NAPAS, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ cần tăng cường tích hợp thẻ vào POS, SoftPOS và phần mềm bán hàng, đồng thời giảm chi phí gia nhập cho hộ kinh doanh nhỏ.

Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp giữa ngân hàng, doanh nghiệp sử dụng lao động và tổ chức công đoàn. Doanh nghiệp có thể hỗ trợ kết nối, xác nhận thông tin thu nhập khi có cơ sở pháp lý và sự đồng ý cần thiết; công đoàn đóng vai trò truyền thông, hỗ trợ người lao động tiếp cận dịch vụ và bảo vệ quyền lợi.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, phát triển tài chính toàn diện phải bảo đảm người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp, được tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức thuận tiện, an toàn với chi phí hợp lý.

Theo Phó Thống đốc, thẻ tín dụng nội địa có thể giúp người lao động chủ động chi tiêu. Tuy nhiên, mục tiêu không phải phát hành nhiều thẻ hay khuyến khích vay tiêu dùng bằng mọi giá, mà là bảo đảm người dân sử dụng tín dụng có trách nhiệm, phù hợp khả năng chi trả.

Để thực hiện mục tiêu này, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; NAPAS hỗ trợ hạ tầng thanh toán; các ngân hàng phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro; doanh nghiệp và tổ chức công đoàn phối hợp kết nối nhu cầu của người lao động.

“Với sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, ngân hàng, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, thẻ tín dụng nội địa được kỳ vọng trở thành công cụ tài chính thiết thực, giúp người lao động tiếp cận nguồn vốn chính thức an toàn, thuận tiện, từng bước thu hẹp khoảng trống mà tín dụng đen đang lợi dụng”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.