Mở thêm đường bay kết nối Cần Thơ trước thềm Tết nguyên đán 2020

Cần Thơ đang được xây dựng trở thành đầu mối kết nối du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long với các tỉnh, thành trọng điểm trên cả nước. Nhằm khai thác những tiềm năng du lịch và đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân khi Tết Canh tý 2020 đang đến gần, giao thông hàng không tới Cần Thơ ngày càng được chú trọng phát triển.

Tiềm năng du lịch đa dạng

Nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Cần Thơ được biết đến như là một “đô thị miền sông nước” điển hình. Với nhiều lợi thế về vị trí địa lý và văn hóa đặc trưng, du lịch được định hướng phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương này.

Chợ nổi Cái Răng – nét văn hóa độc đáo của người dân Cần Thơ

Quận Ninh Kiều, quận trung tâm của Thành phố, rất thích hợp để phát triển loại hình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện) nhờ có hệ thống cơ sở lưu trú, trung tâm hội nghị chất lượng cao; khu mua sắm hiện đại; hệ thống nhà hàng, khu vui chơi giải trí phong phú.

Những ngôi làng cổ, chùa cổ như: Chùa Hội Linh, Chùa Long Quang, Đình Bình Thủy và nhiều công trình được công nhận là di tích cấp quốc gia ở Quận Bình Thủy thích hợp để phát triển các loại hình du lịch văn hóa - lịch sử. Vườn trái cây xum xuê tại Huyện Phong Điền là thế mạnh để khai thác loại hình du lịch sinh thái. Đặc biệt, quận Cái Răng với chợ nổi Cái Răng là là nét hấp dẫn thu hút du khách muốn trải nghiệm cuộc sống sông nước, thưởng thức đờn ca tài tử, ẩm thực địa phương...

Ngoài ra, Cần Thơ còn có thể phát triển loại hình du lịch giáo dục, du lịch y tế, nhờ hệ thống các trường đại học, cao đẳng, các bệnh viện lớn, quy mô cấp vùng và quốc tế.

Theo Hiệp hội Du lịch TP. Cần Thơ, trong năm 2019, TP. Cần Thơ đã đón 8,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 4,6% so cùng kỳ so với năm trước. Khách lưu trú đạt trên 3 triệu lượt, tăng 13,1%, trong đó lưu trú quốc tế đạt trên 409.000 lượt khách, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2018. Đồng thời, tổng doanh thu từ du lịch của thành phố cũng đạt trên 4.435 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Nâng cấp hạ tầng giao thông

Những năm qua, TP Cần Thơ không ngừng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Sự phát triển đồng bộ về đường bộ, đường thủy và hàng không, đã tạo điều kiện để Cần Thơ kết nối, liên kết trực tiếp với các tỉnh, thành phố là trung tâm du lịch vùng.

Trong đó, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đóng vai trò quan trọng trong khu vực ĐBSCL và cả nước, đáp ứng nhu cầu kết nối, vận tải hành khách, hàng hóa, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, du lịch – dịch vụ, và khai thác hết tiềm năng của khu vực.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng thông qua sân bay Cần Thơ đạt 4.726 lượt hạ cất cánh, hành khách vận chuyển đạt 600.882 lượt hành khách, hàng hóa vận chuyển 3.658 tấn hàng hóa, tăng tương ứng 56,5% về hạ cất cánh, 49,3% về hành khách và 43% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Bộ GTVT, sân bay Cần Thơ cũng được định hướng để có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hãng hàng không trong và nước ngoài mở các đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các thị trường trọng điểm, đặc biệt là các thị trường châu Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Đồng thời, kết nối với các điểm nội địa gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Vinh, Đồng Hới, Huế, Quảng Nam, Tuy Hòa, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt, Phú Quốc giai đoạn đến năm 2025 và với các điểm Điện Biên, Lào Cai, Rạch Giá trong giai đoạn sau năm 2025.

“Như vậy, với các căn cứ pháp lý và định hướng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan, đơn vị ngành hàng không phối hợp với UBND TP Cần Thơ để xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế, nội địa đến sân bay Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2025…”, Bộ GTVT khẳng định.

Tăng cường mạng bay kết nối Cần Thơ

Là hãng hàng không có định hướng dịch vụ 5 sao, Bamboo Airways đang đẩy mạnh kế hoạch kết nối các thị trường du lịch tiềm năng tại Việt Nam và giữa Việt Nam với quốc tế; trong đó, các đường bay đi/đến Cần Thơ đang được Hãng hết sức quan tâm.

“Cần Thơ là địa danh giàu tiềm năng du lịch với văn hóa đặc trưng miền sông nước. Bamboo Airways kỳ vọng sẽ đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thông qua mạng bay kết nối Cần Thơ với các thành phố du lịch trọng điểm trong nước, và xa hơn là quốc tế”, ông Trương Phương Thành, Phó Tổng giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways cho biết.

Bamboo Airways sẽ vận hành 4 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner tính tới tháng 1/2020

Bên cạnh đường bay Hà Nội – Cần Thơ đã đi vào vận hành, từ ngày 18/1, Bamboo Airways sẽ mở mới đường bay Đà Nẵng – Cần Thơ với tần suất 01 chuyến khứ hồi/ngày. Đường bay mới giúp Bamboo Airways từng bước kết nối Cần Thơ với các địa danh du lịch trên cả nước, đồng thời phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân dịp Tết Canh tý 2020.

Dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 tới đây, Bamboo Airways đã mở bán vé máy bay trên tất cả các đường bay nội địa. Cụ thể, từ 09/01/2020 đến 08/02/2020 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), Hãng dự kiến tiếp tục bổ sung 101.700 chỗ (tương ứng 299 chuyến bay) trên các đường bay nội địa. Như vậy, kết hợp với lịch bay thường lệ đã triển khai mở bán, giai đoạn tết nguyên đán, Bamboo Airways sẽ cung ứng dự kiến khoảng 1 triệu ghế để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong cả nước.

Bamboo Airways hiện đang khai thác 35 đường bay nội địa và quốc tế. Đội bay của Hãng dự kiến đạt 30 máy bay đến tháng 1/2020. Tính đến hiện tại, Bamboo Airways đã thực hiện hơn 20.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, vận chuyển gần 3 triệu lượt khách với tỷ lệ đúng giờ OTP trung bình 94,1%, cao nhất toàn ngành hàng không Việt Nam trong năm 2019.

Chỉ tính riêng trong tháng 12/2019, Bamboo Airways đã nắm giữ 12,3% thị phần hàng không theo số liệu của Cục hàng không Việt Nam, cho thấy sự bứt phát mạnh mẽ của Hãng sau chỉ gần một năm chính thức cất cánh.

Cùng với đó, trong giai đoạn Tết cao điểm từ 10/1 – 10/2/2020, Bamboo Airways dự kiến bổ sung 101,700 chỗ (tương ứng 299 chuyến bay) trên các đường bay nội địa. Kết hợp lịch bay thường lệ hãng đang khai thác, tổng cung của Hãng ước đạt gần 1 triệu ghế, tương ứng với hơn 15% thị phần vận chuyển hàng không nội địa trong dịp Tết 2020./.

Lịch bay các chặng kết nối Cần Thơ của Bamboo Airways:

Chặng Đà Nẵng – Cần Thơ: khởi hành từ Đà Nẵng lúc 8:15, đến Cần Thơ lúc 9:45, thời gian bay dự kiến là 1 tiếng 30 phút.

Chặng Cần Thơ – Đà Nẵng: khởi hành từ Cần Thơ lúc 10:20, đến Đà Nẵng lúc 11:50, thời gian bay dự kiến là 1 tiếng 30 phút.

Vé của đường bay này đã được mở bán trên website chính thức của Bamboo Airways:

https://bambooairways.com/

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 1166

Facebook: https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/

Email: 19001166@bambooairways.com