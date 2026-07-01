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"Mùa vàng" quả ngọt trên cao nguyên Mộc Châu, Sơn La

Thứ Tư, 18:00, 01/07/2026
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VOV.VN - Từng chùm kiwi căng mọng, đến vườn nho sữa trĩu quả... cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đang đón thêm những mùa quả mới. Những vườn cây xanh quả ngọt ở phường Thảo Nguyên là thành quả có được từ đổi mới tư duy của người dân, mạnh dạn đưa nhiều cây ăn quả mới vào trồng thử nghiệm.

Từ "vựa trái cây" đến điểm du lịch nông nghiệp hấp dẫn

Những vụ cây trái bội thu hàng năm là minh chứng rõ nét phản ánh tầm nhìn chiến lược trong phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh và còn là biểu tượng sáng tạo và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc Sơn La.

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Cây kiwi được trồng thành công trên cao nguyên Mộc Châu, Sơn La.

Đứng trên đồi cao, phóng hết tầm mắt về khu đất trồng thử nghiệm hơn 250 gốc cây kiwi, ông Nguyễn Văn Quang, phụ trách kỹ thuật nhà vườn Hương Yên, phường Thảo Nguyên, Sơn La, vui mừng chia sẻ thành công sau 3 năm vất vả vun trồng chăm sóc, từng chùm quả căng tròn xen giữa những tán lá xanh, báo hiệu một vụ mùa bội thu. Vốn là giống cây bản địa ôn đới, cây kiwi đòi hỏi một lượng nhiệt lạnh mùa đông đủ để phân hóa mầm hoa. Sau 3 năm bén rễ trên đất thảo nguyên, cây kiwi đã thích nghi vượt trội với khí hậu và thổ nhưỡng của miền đất này.

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Từng chùm kiwi ra quả, hứa hẹn vụ mùa bội thu vào tháng 9 tới đây.

Ông Quang cho biết: "Qua 3 năm trồng thử nghiệm, tôi thấy cây kiwi rất hợp với khí hậu Mộc Châu, cây phát triển tốt, kỹ thuật chăm sóc đơn giản, không cầu kỳ, chỉ sử dụng phân hữu cơ và các thuốc không có hoạt chất ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Năm nay vườn mới cho quả, nhưng quả rất sai, đồng đều, mẫu mã đẹp. Mô hình này bước đầu khá thành công, sắp tới chúng tôi sẽ cung cấp giống cây trồng để bà con nhân rộng mô hình mới, nâng cao thu nhập".

Cũng sau 3 năm trồng thử nghiệm, hơn 1,5 ha đất trồng vườn nho sữa Hàn Quốc của Công ty Cổ phần chè Cờ đỏ cũng đã đến vụ thu hoạch. Được mệnh danh là nho “quý tộc” vì giống cây này khá đắt đỏ và khó chăm sóc, đòi hỏi kỹ thuật hiện đại để cây phát triển tốt...  cán bộ quản lý vườn cây của Công ty Chè cờ Đỏ, ông Khúc Minh Điệp phấn khởi cho biết: Những giàn nho sữa đậu sai trĩu quả, đã và đang mang lại giá trị cao. Năm ngoái vườn nho đã cho thu bói được hơn 2 tấn, năm nay dự kiến thu từ 15- 20 tấn.

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Cây nho sữa Hàn Quốc được trồng trong nhà màng, với các kỹ thuật chăm sóc theo quy chuẩn.

"Nho này giống của Hàn Quốc, bắt buộc phải trồng trong nhà màng. Khi chăm sóc chúng tôi cũng chú ý kiểm tra thường xuyên về sâu bệnh để xử lý kịp thời, khi mà ra hoa ra quả phải tỉa và bọc... Sau gần 3 năm trồng thử nghiệm tôi thấy cây nho này rất hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở đây. Chúng tôi cũng đã mở rộng thêm 5.000 m2, đã xuống giống và cây đang phát triển rất tốt", ông Điệp nói.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tỉnh Sơn La xác định lấy cây ăn quả làm ngành hàng chủ lực, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Theo đó, tỉnh Sơn La khuyến khích người dân, các nhà vườn, doanh nghiệp chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây mới vào trồng thử nghiệm. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tiếp cận khoa học kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng mới.

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Giống nho ngoại nhập hợp thổ nhưỡng, khí hậu Thảo Nguyên, Sơn La

Chị Lò Thị Toán, ở bản Nà Chá, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La, chia sẻ: "Trước đây tôi chủ yếu làm ruộng với chè, sau khi được tuyển dụng lên công ty, chăm sóc những cây trồng mới này thì cũng có thêm thu nhập, lương được 8tr/ tháng, công việc ổn định".

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Vùng đất bốn mùa cây trái là điểm hẹn hấp dẫn, mời gọi du khách gần xa.

Từ những triền đồi khô cằn, Sơn La đã “phủ xanh đất dốc” bằng hàng nghìn ha cây ăn quả, biến vùng đất khắc nghiệt thành “vựa trái cây lớn nhất miền Bắc”. Mỗi mùa quả mới về trên non cao Sơn La, Tây Bắc, cũng là lúc lời mời gọi trìu mến, mộc mạc của đồng bào gửi tới du khách về trải nghiệm, khám phá miền đất du lịch nông nghiệp sinh thái đầy hấp dẫn.

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Du khách trải nghiệm du lịch nông nghiệp trên cao nguyên.

Giai đoạn 2026 - 2030, Sơn La đặt mục tiêu giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt khoảng 400 triệu USD, tăng trưởng bình quân 10 - 13%/năm. Trong đó, nông sản và thực phẩm đạt khoảng 395 triệu USD, tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp, chế biến sâu và tăng xuất chính ngạch. 

Giai đoạn 2026 - 2035, hướng tới nâng cao chất lượng sản xuất, mở rộng liên kết chuỗi và tăng tốc xuất khẩu nông sản. Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2030 có 90.000 ha cây ăn quả, sản lượng đạt 750.000 - 800.000 tấn, trong đó, tối thiểu 25% diện tích đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP...

Hình thành và phát triển được một số vùng cây ăn quả tập trung, phù hợp với từng tiểu vùng khí hậu, có chất lượng, hiệu quả cao theo từng loại cây chủ lực như xoài, nhãn, chuối, dứa, chanh leo, thanh long, dâu tây và một số cây ăn quả ôn đới như mận, đào, lê… trở thành trung tâm sản xuất, chế biến rau, quả lớn nhất vùng Tây Bắc.

 

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Mùa quả chín thu hút du khách đến với Mộc Châu, Sơn La

VOV.VN - Thời điểm này, khi những triền đồi bước vào mùa quả chín, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) khoác lên mình gam màu rực rỡ của cam vàng, hồng đỏ, cà chua chín mọng và những vườn dâu tây căng tràn sức sống. Đây cũng là mùa Mộc Châu mời gọi du khách đến trải nghiệm thiên nhiên trong lành.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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