

TP.HCM phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt mốc 1 triệu tỷ đồng năm 2026, để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong mục tiêu chung này, ngành Thuế Thành phố được giao chỉ tiêu 800.000 tỷ đồng, tăng 29,1% so với năm trước. Từ nay đến cuối năm, Thuế TP.HCM tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp thu để đạt mục tiêu này.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

10 tháng qua, TP.HCM thu ngân sách đạt hơn 620.800 tỷ đồng, bằng 99% dự toán pháp lệnh và tăng 21,7% so với cùng kỳ. Số thu này bằng 77,6% chỉ tiêu 800.000 tỷ đồng ngành thuế được giao trong mục tiêu chung 1 triệu tỷ đồng.

Trong đó, thu từ khu vực kinh tế đạt hơn 356.000 tỷ đồng, tăng 32,1% và đạt 94,6% chỉ tiêu ngành Thuế được giao. Thu từ đất đạt 80.170 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách và nguồn thu từ đất cũng được tập trung khai thác.

Bà Mai Thị Thu Hằng - Giám đốc Tài chính Công ty Thanh Hương trao đổi với cơ quan thuế trong buổi đối thoại với doanh nghiệp

Đạt kết quả tích cực này là nhờ thời gian qua Thuế TP.HCM đã đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Bà Mai Thị Thu Hằng, Giám đốc Tài chính Công ty Thanh Hương (trụ sở đặt ở phường Hạnh Thông) chuyên xuất khẩu dầu điều cho biết, 10 tháng qua doanh thu của doanh nghiệp được 560 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, đơn hàng đến cuối năm tăng 50%. Nhờ cơ quan thuế hỗ trợ tốt về thủ tục hành chính nên việc sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp thuận lợi và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

“Từ lúc làm thủ tục online và hóa đơn điện tử, doanh nghiệp thuận lợi hơn. Trong quá trình làm thủ tục hành chính doanh nghiệp được thuế hỗ trợ nhiệt tình, trong xuất khẩu nếu thủ tục có vướng gì nhân viên thuế sẽ gọi cho doanh nghiệp, qua đó góp phần cho việc sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn, tự giác đóng thuế, góp phần vào vào nguồn ngân sách nhà nước”, bà Hằng nói.

Hiện nay, trong số 29 thuế cơ sở của TP.HCM đã có đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách pháp lệnh, nhưng các đơn vị vẫn tiếp tục rà soát các nguồn thu còn dư địa để góp phần đạt chỉ tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng của Thành phố.

Cụ thể như Thuế cơ sở 12 vừa qua đã đạt chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách với hơn 7.821 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị này đang tập trung rà soát khoản thu từ đất, thương mại điện tử, tăng cường kiểm tra để chống thất thu. 2 tháng cuối năm, đơn vị này phấn đấu thu ngân sách thêm 1.500 tỷ đồng.

“Ngành Thuế tiếp tục phối hợp với UBND phường triển khai các hội nghị, tuyên truyền trực tiếp đến người dân về việc được trả nợ tiền thuế sử dụng đất đúng với số tiền ghi nợ gốc theo Nghị định 291, tạo điều kiện cho người dân thực hiện chính sách thuế này, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro theo ứng dụng quản lý ngành thuế”, bà Lâm Thị Kiều Oanh, Phó Trưởng Thuế cơ sở 12 cho biết thêm.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP.HCM trao đổi với doanh nghiệp tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố

Quyết liệt chống thất thu thuế

Để đạt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng năm 2026, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP.HCM cho biết, từ nay đến cuối năm, ngành thuế tiếp tục rà soát các nguồn thu, đánh giá từng khoản thu, bám sát từng địa bàn lĩnh vực thu để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách. Trong đó, thuế giám sát tình hình kê khai thuế của doanh nghiệp, áp dụng các biện pháp thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách và cương quyết áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế.

“Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách, đặc biệt ở lĩnh vực còn rủi ro cao như chống chuyển giá, chuyển nhượng vốn cũng như đối với lĩnh vực thương mại điện tử. Tiếp tục áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Tham mưu cho UBND TP trong việc triển khai các biện pháp thu trong lĩnh vực đất đai. Chúng tôi tiếp tục nâng cao công tác quản lý thuế, như chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt người nộp thuế”, ông Dũng nêu.

Với các giải pháp đồng bộ nêu trên, Thuế TP.HCM đang phấn đấu năm 2026 góp phần đạt chỉ tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng đạt 2 con số.