Bộ Thương mại Mỹ xác định, các thùng đựng bia bằng thép không gỉ và nệm do Trung Quốc sản xuất đang được bán tại thị trường Mỹ với giá thấp hơn giá trị hợp lý và sẽ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ.

Các thùng thép không gỉ do Đức và Mexico sản xuất cũng sẽ bị áp mức thuế mới, Bộ Thương mại Mỹ cho biết.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá mới lên hàng Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Mỹ đang áp thuế lên tới 79,7% đối với thùng sản xuất tại Trung Quốc và 1,731% đối với nệm. Các công ty nệm lớn của Mỹ kiến nghị chính phủ hỗ trợ, bao gồm Serta Simmons Bed LLC, Leggett & Platt Inc và Tempur Sealy International Inc. American Keg Co cũng tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ.

Trong khi đó, các mức thuế với các thùng đựng bia của Đức và Mexico lần lượt là 8,6% và 18,5%. Trong năm 2017, lượng nhập khẩu thùng thép không gỉ có thể bơm lại từ Trung Quốc, Đức và Mexico được lần lượt là 18,1 triệu USD, 11,8 triệu USD và 5,7 triệu USD.

American Keg, có trụ sở tại Pennsylvania, là nhà sản xuất thùng thép không gỉ duy nhất của Mỹ. Để đáp ứng nhu cầu về nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau, họ sẽ phải tiếp tục cung cấp và nhập khẩu thùng từ nước ngoài trong khi phát triển khả năng sản xuất thùng trong nước.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Năm 2017, Mỹ nhập khẩu 436,5 triệu USD nệm do Trung Quốc sản xuất, Bộ Thương mại cho biết. Các thuế mới bao gồm nệm dành cho người lớn từ cỡ đôi đến cỡ lớn và giường cũi hoặc nệm cỡ nhỏ.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ sẽ bắt đầu nhận tiền ký gửi từ các nhà nhập khẩu nệm và thùng bia trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra vào tháng 11.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Kể từ khi ông Trump nhậm chức, Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng 168 cuộc điều tra liên quan đến thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng (thuế chống trợ cấp) mới, nhiều hơn gấp đôi so với cùng thời kỳ của chính quyền trước./.