Mỹ công nhận hệ thống an toàn thực phẩm cá da trơn của Việt Nam

Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm thuộc bộ Nông nghiệp Mỹ vừa quyết định công nhận hệ thống an toàn thực phẩm cá da trơn của Việt Nam. Thông tin chính thức được đăng trên công báo của chính phủ Mỹ ngày 05/11.

(Ảnh minh họa: Nguyễn Quỳnh)





Theo quyết định trên, có hiệu lực từ ngày 05/12, Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm Mỹ sẽ điều chỉnh các quy định về thanh tra cá da trơn và công nhận Việt Nam là nước đủ điều kiện xuất khẩu cá da trơn và các sản phẩm liên quan vào Mỹ. Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm Mỹ xác nhận Việt Nam đã tuân thủ luật pháp, các quy định cũng như hệ thống thanh tra của mình và do đó công nhận hệ thống thanh tra cá da trơn của Việt Nam tương đương với hệ thống của Mỹ và các quy định thực thi liên quan.

Thông tin trên công báo của chính phủ Mỹ cho biết quyết định này sẽ giúp duy trì ổn định thị trường và cơ hội thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Ngoài ra, người tiêu dùng Mỹ sẽ có thêm nhiều lựa chọn sản phẩm cá da trơn, đặc biệt là cá Tra từ Việt Nam.

Giá trị xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam sang Mỹ trong năm 2018 đạt 514 triệu USD và trung bình của 5 năm gần đây là 370 triệu USD. Việc Mỹ công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm sẽ giúp Việt Nam được bổ sung thêm doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu cá tra vào Mỹ và điều này sẽ đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu cá tra vào thị trường này trong những tháng cuối năm 2019./.