

Tối 25/11 (giờ Việt Nam), Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã ban hành kết luận sơ bộ trong việc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng đối với các nền kinh tế đối với 14 nền kinh tế, trong đó mức thuế đề xuất tối đa đối với Việt Nam là 35%.

Tại họp báo về vấn đề này do Bộ Công Thương tổ chức chiều 26/11, ông Chu Thắng Trung, Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, vụ việc điều tra này đã được phía Mỹ tiến hành khởi xướng điều tra từ ngày 11/5/2026. Trong quá trình điều tra, Bộ Công Thương đã tham gia hết sức tích cực, cung đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan để phản ánh tình hình thực tế của các ngành sản xuất tại Việt Nam, từ đó phản bác những cáo buộc đưa ra ban đầu trong vụ việc này.

Ông Chu Thắng Trung, Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, mức thuế bổ sung tối đa 35% mới chỉ là đề xuất ban đầu của USTR

Ông Trung khẳng định, theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa của Việt Nam là 35%. Tuy nhiên, mức thuế này có thể được điều chỉnh giảm xuống còn 20% nếu Việt Nam và Mỹ đạt được thỏa thuận trong hiệp định thương mại đối ứng (ART). Mức thuế này cũng còn có thể được điều chỉnh, để tính đến các khoản thuế hiện hành phía Mỹ đang áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước theo các mục Mục 301, hoặc Mục 232.

“Đây mới chỉ là đề xuất ban đầu của USTR. Đề xuất này cũng sẽ còn có sự thảo luận, trao đổi ý kiến của các bên liên quan theo quy trình, thủ tục điều tra của USTR. Cùng đó, trong kết luận sơ bộ USTR cũng đề xuất danh mục hàng hóa được miễn trừ khỏi biện pháp theo Mục 301 đối với nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam. Theo danh mục này, số lượng mặt hàng được đề xuất miễn trừ sẽ là 2.121 mặt hàng”, ông Trung cho hay.

Cũng theo ông Trung, việc USTR đề xuất mức thuế tối đa là tiến trình xử lý thông thường theo pháp luật của Mỹ. Đây mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức. Theo quy trình, phía Mỹ còn phải thực hiện một số hoạt động khác, trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, dự kiến (nếu có) sẽ áp dụng vào khoảng từ đầu tháng 5/2027 đến trước ngày 11/5/2027.

“Mức thuế bổ sung có khả năng không phải là mức 35%, vì đây mới là đề xuất tối đa. Mức thuế tại quyết định cuối cùng theo kết luận điều tra của USTR còn phụ thuộc vào những tiến triển, hoặc giải pháp thỏa đáng liên quan đến những vấn đề USTR đã nêu, trong kết luận điều tra đối với các nền kinh tế được nêu tên, trong đó có Việt Nam”, ông Trung một lần nữa khẳng định.

"Mức thuế cuối cùng còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố"

Thông tin thêm về kết luận sơ bộ của USTR, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, theo quy định pháp luật của Mỹ, sau kết luận sơ bộ sẽ có quá trình trao đổi, tham vấn, làm rõ công khai những vấn đề liên quan, sau khi tiếp thu ý kiến của các nước mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Về phía Việt Nam, thời gian qua một mặt đã gửi rất nhiều thông tin và sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin, trao đổi với phía Mỹ. Qua trao đổi, nhiều quốc gia đã không nhất trí với cáo buộc có tình trạng dư thừa công suất dẫn đến việc áp dụng mức thuế bổ sung. Mặt khác, các doanh Việt Nam và Mỹ cũng sẽ có ý kiến đối với những vấn đề này.

Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, mức thuế bổ sung cụ thể cuối cùng của USTR còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố

Trước những băn khoăn về mức thuế cuối cùng sẽ được USTR đưa ra, ông Thái cho biết, đây là vấn đề do phía Mỹ quyết định. Tuy nhiên, nếu các bên ký kết được Hiệp định đối ứng về công bằng, cân bằng giữa Mỹ với các nước (gọi tắt là hiệp định ART), mức đề xuất đối với Việt Nam là 20%. Ngoài ra, mức thuế cụ thể cuối cùng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ thông tin các bên cung cấp đến quá trình trao đổi giữa Việt Nam với Mỹ trong thời gian tới. Quyết định cuối cùng vẫn sẽ là quyết định đơn phương theo quy định pháp luật của Mỹ.

Trước những diễn biến mới này, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, Chính phủ và Bộ Công Thương đã có nhiều thông báo đến doanh nghiệp chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau. Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Vào ngày 21/11, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026 - 2030. Các doanh nghiệp rất nên tham khảo nghị quyết này để nắm thông tin kỹ hơn.

“Chính phủ và các cơ quan đã có những bước chuẩn bị và nhiều cảnh báo khác nhau. Đặc biệt, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) luôn có cảnh báo về rủi ro, ví dụ như gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, hàng hóa lẩn tránh biện pháp phòng vệ, để doanh nghiệp quản trị rủi ro một cách hợp lý nhất. Nhà nước sẽ cùng với doanh nghiệp giảm thiểu tối đa rủi ro, nhưng mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều cần chương trình quản trị riêng”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định.

Đề cập đến việc USTR đề xuất miễn trừ đối với 2.121 mặt hàng nhập khẩu, ông Thái giải thích, nếu sản phẩm của doanh nghiệp rơi vào danh mục miễn trừ (như chè, cà phê...) cách quản trị rủi ro sẽ khác. Hay theo Luật Thương mại Mỹ, các sản phẩm thuộc đối tượng điều tra của Mục 232 (như máy tính, sản phẩm điện tử...) trong tập quán áp dụng của Mỹ như hiện nay, thuế MFN vào Mỹ vẫn là 0% và dự kiến chưa bị áp thuế bổ sung theo Mục 301, do đó rủi ro sẽ khác.

“Không có một câu trả lời chung duy nhất cho mọi doanh nghiệp, nhưng mẫu số chung cho các doanh nghiệp vẫn là quản trị rủi ro và đa dạng hóa thị trường là yếu tố sống còn. Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ luôn đồng hành để hỗ trợ tối đa doanh nghiệp thực hiện chương trình quản trị rủi ro này”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định.