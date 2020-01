Năm 2020, ngành Thuế phấn đấu giảm nợ dưới 5% tổng thu

Phát biểu tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 13/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ngành thuế vẫn còn tình trạng thất thu ngân sách tại một số lĩnh vực và khu vực như: khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, hoạt động chuyển giá; công tác đôn đốc, quản lý nợ đọng thuế đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng số nợ đọng thuế vẫn còn cao. Vẫn còn xảy ra tình trạng công chức thuế vi phạm, bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế phải thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế phải thu vượt trên 51% dự toán, tạo điều kiện để cả năm có thể vượt dự toán 5%.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, ngành thuế phải tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá theo phương pháp phân tích rủi ro, đặc biệt có biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước có hiệu quả đối với các hộ kinh doanh lớn, dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà hàng, hoạt động chuyển nhượng vốn và các loại hình kinh doanh mới như hoạt động giao dịch thương mại điện tử, các hoạt động kinh doanh phi chính thức...

Cơ quan thuế phải thực hiện có hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước, đảm bảo đến cuối năm 2020, số nợ thuế tối đa không quá 5% trên tổng thu ngân sách nhà nước.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, năm 2020, toàn ngành Thuế tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 3% nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao với mục tiêu thu đạt 1.254.300 tỷ đồng, trong đó, dầu thô là 35.200 tỷ đồng và thu nội địa là 1.219.100 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, ngành Thuế sẽ xây dựng và giao dự toán thu hàng quý cho các Cục Thuế đảm bảo tính khả thi, tích cực, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn. Từ đó, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu.

“Ngành Thuế sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế”, ông Cao Anh Tuấn cho biết.

Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 trên cơ sở phân tích rủi ro và giao kế hoạch cho các cục thuế, đảm bảo tỷ lệ thanh tra, kiểm tra tối thiểu đạt 19,5% số doanh nghiệp đang quản lý trong toàn ngành. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại doanh nghiệp kết hợp với việc kiểm tra sử dụng hoá đơn nhằm phát hiện việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp của doanh nghiệp, qua đó xử lý vi phạm về hoá đơn, về thuế theo qui định.

Đặc biệt, cơ quan Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, trao đổi, nắm bắt thông tin, phát hiện kịp thời các doanh nghiệp có rủi ro cao về chuyển giá, chuyển lợi nhuận, tránh thuế để tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong lĩnh vực giá chuyển nhượng.

Cũng theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, với công tác quản lý nợ thuế, năm 2020, ngành Thuế sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước trên toàn quốc, đảm bảo xử lý tối đa số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không còn khả năng ngân sách nhà nước.

Tại Hội nghị trực tuyến ngày 13/1, ông Đặng Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, năm 2020, thành phố xây dựng kế hoạch với 21 chỉ tiêu và 5 chủ đề, sẽ cụ thể hoá từng việc, từng chỉ tiêu để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, phấn đấu đạt vượt trên 3% dự toán giao.

Năm 2019 tổng số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, thu từ dầu thô đạt 56.233 tỷ đồng (bằng 126,1% dự toán, bằng 85,1% so với cùng kỳ); thu nội địa trừ dầu đạt 1.219.635 tỷ đồng (bằng 108,6% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ)./.