Nậm Kè phát triển 700ha cà phê, mắc ca mở hướng mới phát triển kinh tế vùng biên

Xã vùng cao Nậm Kè, tỉnh Điện Biên đang triển khai kế hoạch phát triển 700ha cây công nghiệp gồm cà phê và mắc ca trong năm 2026. Đây được coi là bước chuyển mạnh mẽ từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thành vùng nông nghiệp hàng hóa tập trung ở địa phương vùng cao, biên giới này.

Xã Nậm Kè thuộc huyện Mường Nhé cũ, cách trung tâm tỉnh Điện Biên 200km, chủ yếu đồng bào dân tộc Mông, Thái, Dao sinh sống. Đây là xã biên giới vùng cao còn nhiều khó khăn. Nhằm giúp người dân có thu nhập ổn định hơn, năm nay, cấp uỷ, chính quyền xã đặt mục tiêu trồng mới 350ha mắc ca và 350ha cà phê. Đây là chỉ tiêu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và người dân để từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung.

Ngay từ đầu vụ, tại các bản Chuyên Gia 1, 2, 3, người dân đã chủ động cải tạo đất, đào hố, chuẩn bị xuống giống hơn 40ha cà phê, bảo đảm đúng tiến độ và khung thời vụ. Việc triển khai sớm cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong cách nghĩ, cách làm, từ sản xuất tự phát sang sản xuất có kế hoạch của đồng bào thiểu số nơi đây.

Theo ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè, trọng tâm của địa phương là tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của người dân, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung.

Việc phát triển 700ha cà phê, mắc ca không chỉ là mục tiêu sản xuất, mà còn là bước đi chiến lược nhằm tạo đột phá, hướng tới phát triển bền vững. Thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, giúp bà con làm quen với việc chăm sóc, phát triển cây công nghiệp, từ đó, đẩy nhanh công cuộc xoá đói, giảm nghèo bền vững.