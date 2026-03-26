中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nậm Kè phát triển 700ha cà phê, mắc ca mở hướng mới phát triển kinh tế vùng biên

Thứ Năm, 21:29, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nậm Kè phát triển 700ha cà phê, mắc ca trong năm 2026, đánh dấu bước chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thành vùng nông nghiệp hàng hóa tập trung tại địa bàn vùng cao, biên giới của tỉnh Điện Biên.

Xã vùng cao Nậm Kè, tỉnh Điện Biên đang triển khai kế hoạch phát triển 700ha cây công nghiệp gồm cà phê và mắc ca trong năm 2026. Đây được coi là bước chuyển mạnh mẽ từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thành vùng nông nghiệp hàng hóa tập trung ở địa phương vùng cao, biên giới này.

nam ke phat trien 700ha ca phe, mac ca mo huong moi phat trien kinh te vung bien hinh anh 1
Phong trào lao động sản xuất năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo đà để xã vùng cao Nậm Kè hình thành vùng nông nghiệp hàng hóa

Xã Nậm Kè thuộc huyện Mường Nhé cũ, cách trung tâm tỉnh Điện Biên 200km, chủ yếu đồng bào dân tộc Mông, Thái, Dao sinh sống. Đây là xã biên giới vùng cao còn nhiều khó khăn. Nhằm giúp người dân có thu nhập ổn định hơn, năm nay, cấp uỷ, chính quyền xã đặt mục tiêu trồng mới 350ha mắc ca và 350ha cà phê. Đây là chỉ tiêu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và người dân để từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung.

Ngay từ đầu vụ, tại các bản Chuyên Gia 1, 2, 3, người dân đã chủ động cải tạo đất, đào hố, chuẩn bị xuống giống hơn 40ha cà phê, bảo đảm đúng tiến độ và khung thời vụ. Việc triển khai sớm cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong cách nghĩ, cách làm, từ sản xuất tự phát sang sản xuất có kế hoạch của đồng bào thiểu số nơi đây.

nam ke phat trien 700ha ca phe, mac ca mo huong moi phat trien kinh te vung bien hinh anh 2
Năm 2026, Nậm Kè phấn đấu trồng mới 350ha mắc ca và 350ha cà phê

Theo ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè, trọng tâm của địa phương là tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của người dân, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. 

Việc phát triển 700ha cà phê, mắc ca không chỉ là mục tiêu sản xuất, mà còn là bước đi chiến lược nhằm tạo đột phá, hướng tới phát triển bền vững. Thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, giúp bà con làm quen với việc chăm sóc, phát triển cây công nghiệp, từ đó, đẩy nhanh công cuộc xoá đói, giảm nghèo bền vững.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tag: Nậm Kè cà phê mắc ca cây công nghiệp vùng biên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng: Điện Biên nỗ lực "Đồng bào thoát nghèo nhanh - Tỉnh giàu dân hạnh phúc"
VOV.VN - Chiều nay 8/3, tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2025, 2 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Điện Biên ghi dấu ấn trên “bản đồ sáng tạo” học sinh cả nước
VOV.VN - Đoàn học sinh tỉnh Điện Biên để lại dấu ấn tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc gia 2025–2026 với đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây Tế” giúp sơ chế nguyên liệu xanh. Thành tích này khẳng định tiềm năng sáng tạo, tư duy thực tiễn của học sinh vùng cao, mở hướng phát triển bền vững.

100 bệnh nhân nghèo ở Điện Biên sẽ được phẫu thuật mắt miễn phí
VOV.VN - 100 bệnh nhân nghèo tại Điện Biên sẽ được khám, phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí trong khuôn khổ chương trình “Hành trình ánh sáng”. Hoạt động không chỉ giúp người bệnh phục hồi thị lực mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân đạo và hợp tác y tế Việt Nam – Trung Quốc.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST