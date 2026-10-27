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Năng lượng sạch và bài toán tự chủ của nền kinh tế

Thứ Ba, 18:47, 27/10/2026
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VOV.VN - Phát triển năng lượng sạch không chỉ đáp ứng yêu cầu giảm phát thải mà còn tác động đến năng lực cạnh tranh, khả năng thu hút đầu tư và tính tự chủ của nền kinh tế Việt Nam.

 

Chiều 27/10, Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn “Năng lượng sạch cho kỷ nguyên tăng trưởng mới”, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, TS. Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA), Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam cho rằng, cần nhìn nhận năng lượng trong mối liên hệ chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia, thay vì xem đây là lĩnh vực riêng biệt.

nang luong sach va bai toan tu chu cua nen kinh te hinh anh 1

Theo ông Thiện, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đòi hỏi sự gắn kết giữa phát triển năng lượng sạch, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số. Chính sách, hạ tầng, khoa học công nghệ, tài chính và nhu cầu sử dụng năng lượng của doanh nghiệp cần được kết nối để các nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng chú trọng tiêu chuẩn môi trường và phát thải carbon, khả năng tiếp cận năng lượng sạch không chỉ liên quan đến mục tiêu giảm phát thải mà còn ảnh hưởng đến sản xuất, thu hút đầu tư và khả năng hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam.

nang luong sach va bai toan tu chu cua nen kinh te hinh anh 2

Từ góc độ kinh tế, TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), đề cập mối liên hệ giữa năng lượng với khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động địa chính trị. Theo ông Thành, năng lượng, vốn và dữ liệu là những yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an ninh năng lượng cần đi cùng nâng cao tính tự chủ và năng lực phát triển.

Việt Nam có tiềm năng phát triển điện mặt trời, điện gió trên bờ và ngoài khơi, nhưng cần tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, vốn, hạ tầng truyền tải và công nghệ.

Ánh Phương/VOV.VN
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