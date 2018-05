Nắng nóng đầu mùa, bán đồ giải khát kiếm tiền triệu mỗi ngày

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, doanh thu từ việc bán chè của một bạn trẻ tại Hà Nội vào khoảng gần 2 triệu đồng/ngày, mà giá mỗi cốc chè chỉ khoảng 10.000 đồng. (Ảnh: Dân trí) Chỉ mới nắng to vài ngày mà lượng chè phải nấu đã gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với ngày thường. Nguyên liệu chính như đỗ đen, đỗ đỏ, đỗ xanh, cốm hay trân châu... (Ảnh: Dân trí) Một số nguyên liệu phải tự làm như chân trâu, thạch sương sáo đen, chè khoai,...Trân châu phải trộn bột với đường cho thật dẻo rồi nặn thành từng viên nhỏ với nhân dừa. (Ảnh: Dân trí) Ngoài bán chè thì kinh doanh nước mía trong những ngày nắng nóng cũng có thể thu về từ vài trăm nghìn tới cả triệu đồng mỗi ngày. (Ảnh: Internet) Bán trà đá, trà chanh, nhân trần, nước me sấu cũng giúp chủ hàng thu về số tiền không nhỏ mỗi ngày. (Ảnh: Internet) Chỉ với 6.000 đồng/bát tào phớ thập cẩm, chị chủ quán tào phớ vỉa hè đã thu lãi trên dưới 2 triệu đồng/ngày. (Ảnh: Giadinh.net) Dừa lạnh-loại nước giải khát đắt hàng trong ngày nắng nóng. Mỗi ngày chủ hàng cũng thu về từ 300.000-500.000 đồng. (Ảnh: Internet)

