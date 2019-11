New Zealand nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do với Trung Quốc

Dự kiến, việc cập nhật này sẽ được cơ quan chức năng của mỗi nước thông qua trước khi chính thức ký kết vào đầu năm tới.

Thông cáo báo chí chung giữa Thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern và Bộ trưởng Thương mại và xuất khẩu David Packer đưa ra mới đây cho biết, “New Zealand là quốc gia phát triển đầu tiên trên thế giới ký Hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc vào năm 2008”. Hiệp định này là một trong những cơ sở quan trọng khiến Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 32 tỷ USD New Zealand mỗi năm.

Tuy nhiên, hơn 10 năm đã trôi qua với nhiều thay đổi ở cả hai nước và bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới vì thế “Hiệp định này cần được nâng cấp để đảm bảo các thỏa thuận phù hợp với bối cảnh hiện tại và góp phần làm cho quan hệ song phương thêm phần sâu sắc”.

Những cập nhật trong Hiệp định thương mại tự do giữa New Zealand và Trung Quốc sẽ cho phép hàng hóa New Zealand xuất khẩu sang Trung Quốc được thuận lợi hơn, giảm bớt hàng triệu đô la New Zealand chi phí mà các nhà xuất khẩu phải chi mỗi năm.

Thỏa thuận sửa đổi cũng cho thấy mức độ cam kết mạnh mẽ nhất của Trung Quốc trong vấn đề môi trường khi bao gồm cả các cam kết thúc đẩy việc bảo vệ môi trường, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường song cũng khẳng định môi trường không được sử dụng như là các biện pháp bảo hộ thương mại.

Các điều khoản cập nhật trong Hiệp định thương mại tự do giữa New Zealand và Trung Quốc cũng cho phép 99% trong tổng số lượng hàng hóa trị giá 3 tỷ đô la New Zealand gồm đồ gỗ và giấy sẽ được hưởng ưu đãi với việc loại bỏ thuế trong vòng 10 năm tới.

Đối với các sản phẩm sữa, mặc dù thuế suất vẫn giữa nguyên với hầu hết các mặt hàng này trong năm 2 tới song đến năm 2024 các mặt hàng này sẽ được tiếp cận thị trường Trung Quốc một cách thuận lợi nhất.

Về phía Trung Quốc, các điều khoản cập nhật trong Hiệp định thương mại tự do với New Zealand cho phép các hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc được hành nghề tại 200 địa điểm ở New Zealand thay vì 100 địa điểm như trước đây. Đồng thời, Chính phủ New Zealand cũng gia tăng số lượng thị thực đối với trợ giảng người Trung Quốc dạy tiếng tiếng Quan Thoại tại nước này từ 150 lên 300.

Thỏa thuận vừa đạt được là kết quả của quá trình đàm phán kéo dài gần 3 năm giữa New Zealand và Trung Quốc. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ chưa có hồi kết khiến cho Trung Quốc thiếu hụt một số hàng hóa, Hiệp định thương mại tự do cập nhật với New Zealand sẽ phần nào giúp Trung Quốc bù đắp lượng hàng hóa đang khan hiếm, đưa kim ngạch thương mại hai chiều phát triển vượt bậc trong thời gian tới./.