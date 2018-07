Ngắm những cây lan rừng đại gia bỏ tiền tỷ mua về chơi

Cây lan 20cm giá 1,1 tỷ khiến giới chơi lan xôn xao trước cây lan "Bướm đại ngàn". Cách đây 2 tháng, một giò lan Phi điệp có tên "5 cánh trắng Trường Sa" cũng được bán tới 1,2 tỷ. (Ảnh: Vietnamnet) Hoa của giỏ hoa lan phi điệp đột biến (trái) với hoa của hoa lan phi điệp thông thường (phải). (Ảnh: VTC News) Cây lan có dáng vẻ độc đáo về màu sắc, hình dạng hoa, độ dày của cánh. Khuôn bông, cánh hoa, hình dạng lá lan đột biến cũng rất khác biệt so với lan thông thường. (Ảnh: kt) Giò lan đột biến được bán giá 600 triệu đồng. Người bán giò lan với giá cao là ông Nguyễn Văn Đ. trú tại khối 8, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An). (Ảnh: báo Nghệ An) Năm 2017, giò lan có 5 mầm và có hoa. Lúc này, người chơi lan ở khu vực nhận định là giò lan dòng phi điệp 5 cánh đột biến. (Ảnh: báo Nghệ An) Để sở hữu được những chậu lan Trần Mộng khủng, nhiều người chi tới hàng trăm triệu đồng. (Ảnh: Vietnamnet) Địa lan kiếm Trần Mộng - loại lan gây sốt nhiều năm nay. (Ảnh: Vietnamnet) Loại lan này dù được trồng khá nhiều trên Sapa nhưng giá bán tới tay khách hàng vẫn vô cùng đắt đỏ (Ảnh: Vietnamnet)./.

