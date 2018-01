Ngắm những chiếc vòng cổ triệu đô đắt đỏ bậc nhất thế giới

Những "siêu phẩm" này nằm trong danh sách những chiếc vòng cổ đắt giá nhất thế giới, theo Mostluxuriouslist Danh sách 10 chiếc vòng cổ đắt nhất hành tinh, trị giá từ vài triệu đến vài chục triệu USD Vòng cổ kim cương L` Incomparable có giá 55 triệu USD Chiếc vòng cổ The Heart of the Ocean (Trái tim của đại dương) trị giá 20 triệu USD, thường xuất hiện trong các bộ phim tình cảm lãng mạn bất hủ, điển hình như Titanic Vòng cổ The Heart of the Kingdom (Trái tim của vương quốc) trị giá khoảng 14 triệu USD Vòng cổ kim cương vàng của Leviev trị giá 10 triệu USD Chiếc vòng đính kim cương Christie`s có giá 8,14 triệu USD Vòng cổ hồng ngọc Burmese của hãng Etcetera trị giá 6,4 triệu USD Trị giá khoảng 5,8 triệu USD, Mrs. Winston là một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp được nữ diễn viên nổi tiếng Jessica Alba đeo khi dự buổi lễ trao giải Quả Cầu Vàng vào năm 2013 Dây chuyền The Red Scarlet có giá 5,1 triệu USD Dây chuyền kim cương của hãng Christie có giá 4,8 triệu USD Được coi là "nữ hoàng của nước Pháp", chiếc dây chuyền Marie Antoinette Necklace có giá 3,7 triệu USD

