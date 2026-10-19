Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay: Doanh nghiệp còn chịu sức ép chi phí?

Đồng loạt giảm lãi suất

Mở đầu đợt giảm lãi suất cho vay là BIDV triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6%/năm (giảm tới 2%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

Trong sáng nay 19/10, lãnh đạo BIDV cam kết, triển khai ngay gói tín dụng quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng, kỳ hạn cho vay đến 6 tháng, dành cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2% để hỗ trợ doanh nghiệp.

BIDV bắt đầu hạ lãi suất cho vay

Ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, để thực hiện, BIDV sẽ tiết giảm chi phí và giảm lãi suất huy động vốn đầu vào, tạo cơ sở hạ lãi suất cho vay. Với gói tín dụng này, ngân hàng dự kiến giảm thu nhập khoảng 500 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Lãi suất cho vay sẽ ở mức từ 6 đến 7%, tùy theo kỳ hạn.

Cũng trong sáng 19/10, Agribank cũng thông báo triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm so với mức thông thường, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất, kinh doanh. Chính sách nhằm giảm áp lực chi phí vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh chương trình giảm lãi suất, Agribank tiếp tục thực hiện gói tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng, triển khai từ tháng 8/2026 đến năm 2028. Đối tượng hướng đến là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng mới, với lãi suất thấp hơn 1-2% so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng.

Thông qua các chương trình hỗ trợ, Agribank dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn lực tài chính của ngân hàng để chia sẻ chi phí vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Không riêng Agribank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng cam kết giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam nhưng chỉ chiếm khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng, cho thấy dư địa và nhu cầu hỗ trợ vốn cho khu vực này còn lớn.

"Vietcombank cam kết thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1,5%-2%, đồng thời xây dựng các gói hỗ trợ với mức giảm có thể cao hơn yêu cầu", ông Tùng nhấn mạnh.

Các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất cho vay

Một số ngân hàng tư nhân đã nhanh chóng thực hiện chỉ đạo giảm lãi suất cả ở huy động lẫn cho vay theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.

Từ ngày 19/10/2026, Vietbank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 3.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1,5%/năm so với mức thông thường, áp dụng đến hết ngày 30/6/2027 hoặc khi hết hạn mức. Đồng thời, thông qua nguồn vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Vietbank cung cấp các khoản vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi từ 1,2%/năm.

Ngân hàng LPBank giảm 1,6-2%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn. Ở chiều huy động, LPBank giảm 0,5-0,6%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và giảm 0,05-0,1%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng.

Việc điều chỉnh lãi suất huy động góp phần tối ưu chi phí vốn, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, đồng thời giúp ngân hàng cân đối nguồn vốn và hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền và khách hàng vay vốn. Chương trình được triển khai thống nhất trên toàn hệ thống đến hết ngày 31/12/2026.

Doanh nghiệp tiếp cận vốn thế nào?

Dù nhiều chương trình tín dụng ưu đãi đã được triển khai, không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khi tiếp cận vốn. Chi phí tài chính bào mòn lợi nhuận khiến doanh nghiệp phải giãn tiến độ đầu tư, lỡ cơ hội mở rộng thị trường.

Đón nhận thông tin này, ông Chu Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cao su Giải Phóng cho biết, việc các ngân hàng hạ lãi suất cho vay là tín hiệu tích cực, thể hiện sự chia sẻ đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dù vậy, hiệu quả của chính sách cần được đánh giá trên mặt bằng lãi suất thực tế mà doanh nghiệp phải trả, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao như hiện nay.

Ông Hùng kỳ vọng việc giảm lãi suất cùng các chính sách hỗ trợ khác sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đặc biệt những doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm bớt áp lực chi phí, duy trì hoạt động ổn định.

Thời gian qua không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khi tiếp cận vốn

Còn Theo GS, TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội nhìn nhận, việc các ngân hàng đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi lãi suất được kỳ vọng góp phần giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp.

“Lãi suất không đơn thuần là giá của đồng vốn, mà còn là yếu tố quyết định khả năng duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm, mở rộng đầu tư và sức cạnh tranh của doanh nghiệp”, TS. Mạc Quốc Anh nói.

Theo TS. Mạc Quốc Anh, chỉ cần lãi suất tăng thêm 1%, một doanh nghiệp có dư nợ 10 tỷ đồng sẽ phải trả thêm khoảng 100 triệu đồng tiền lãi mỗi năm, nếu dư nợ duy trì không đổi. Nếu lãi suất tăng thêm 2%, chi phí phát sinh lên tới 200 triệu đồng.

"Với những doanh nghiệp có biên lợi nhuận mỏng, khoản chi phí này có thể làm giảm đáng kể khả năng tích lũy, đầu tư công nghệ và cải thiện thu nhập cho người lao động. Đối với doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, logistics và xuất khẩu, áp lực càng lớn khi phải ứng trước chi phí nguyên vật liệu, tiền lương, vận chuyển trong khi thời gian thu hồi công nợ kéo dài”, TS. Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, việc các ngân hàng đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi lãi suất được kỳ vọng góp phần giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.