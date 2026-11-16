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Ngân hàng Nhà nước đề xuất cơ chế tài khoản ngoại tệ tạm thời

Thứ Hai, 17:02, 16/11/2026
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VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đề xuất cho phép doanh nghiệp thành viên Trung tâm tài chính quốc tế sử dụng tài khoản ngoại tệ tạm thời tại các ngân hàng không phải là thành viên, đồng thời điều chỉnh điều kiện xếp hạng tín nhiệm đối với ngân hàng nước ngoài tham gia Trung tâm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa đề xuất cơ chế cho phép doanh nghiệp thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế sử dụng tài khoản ngoại tệ tạm thời trong giai đoạn chưa thành lập ngân hàng thành viên, đồng thời điều chỉnh tiêu chuẩn xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

Nội dung trên được đưa ra tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 329/2025/NĐ-CP về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối và các quy định liên quan tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Việc sửa đổi xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình triển khai Trung tâm tài chính quốc tế, đặc biệt là quy định về mở tài khoản tại ngân hàng thành viên. Hiện nay, Trung tâm chưa có ngân hàng thành viên được cấp phép và đi vào hoạt động. Mặc dù trước mắt đã có một số ngân hàng có thể đáp ứng điều kiện cấp phép hiện hành và sẵn sàng nộp hồ sơ, việc hoàn tất thủ tục cấp phép cũng như chuẩn bị hệ thống công nghệ thông tin, nhân sự và bộ máy quản trị vẫn cần thời gian.

Để giải quyết vấn đề này, NHNN đề xuất bổ sung Điều 84a, cho phép doanh nghiệp thành viên sử dụng tài khoản vốn tạm thời tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam không phải là thành viên Trung tâm tài chính quốc tế.

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Đề xuất cho doanh nghiệp tại Trung tâm tài chính quốc tế mở tài khoản ngoại tệ tạm thời. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong thời gian chưa thành lập ngân hàng thành viên, tài khoản vốn tạm thời được sử dụng để thực hiện các hoạt động vay vốn từ cá nhân, tổ chức ngoài lãnh thổ Việt Nam; cho vay đối với bên đi vay trong nước và đầu tư từ Trung tâm tài chính vào phần còn lại của Việt Nam theo quy định pháp luật.

Đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính, nhà đầu tư được chuyển vốn từ nước ngoài vào tài khoản vốn tạm thời của doanh nghiệp thành viên. Thông qua tài khoản này, doanh nghiệp được thực hiện các giao dịch liên quan đến vay, trả nợ nước ngoài, cho vay trong nước, đầu tư từ Trung tâm tài chính vào phần còn lại của Việt Nam, đồng thời chuyển ra nước ngoài tiền vốn, lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư. Các giao dịch phải tuân thủ nguyên tắc minh bạch dòng tiền theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung Điều 84b, cho phép mỗi doanh nghiệp thành viên sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tạm thời tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam không phải là thành viên Trung tâm tài chính quốc tế. Tài khoản được sử dụng để nhận ngoại tệ chuyển khoản từ nước ngoài, thực hiện các giao dịch thu, chi ngoại tệ phục vụ hoạt động, dịch vụ phù hợp với pháp luật về Trung tâm tài chính. Doanh nghiệp cũng được chuyển khoản hoặc rút ngoại tệ tiền mặt để trả lương, thưởng, phụ cấp cho người không cư trú và người cư trú là cá nhân nước ngoài.

Việc sử dụng tài khoản tạm thời được áp dụng trong giai đoạn chưa có ngân hàng thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế, kèm theo thời hạn chuyển đổi tài khoản sau khi ngân hàng thành viên được cấp phép và triển khai cung ứng dịch vụ. Trong vòng 60 ngày kể từ khi ngân hàng thành viên được cấp phép và triển khai hoạt động này, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng tài khoản tại ngân hàng thành viên. Riêng tài khoản vốn tạm thời phải được đóng sau khi hoàn tất chuyển số dư.

Việc giới hạn thời gian sử dụng nhằm tránh hình thành kênh tài khoản thay thế hệ thống ngân hàng thành viên, đồng thời hạn chế rủi ro pháp lý, vận hành, tuân thủ và phòng, chống rửa tiền. Các ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản vốn tạm thời có trách nhiệm báo cáo Cơ quan giám sát Trung tâm tài chính quốc tế về việc sử dụng tài khoản của doanh nghiệp thành viên.

Bên cạnh cơ chế tài khoản ngoại tệ, điều kiện xếp hạng tín nhiệm đối với ngân hàng nước ngoài xin cấp phép thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Trung tâm tài chính quốc tế cũng được đề xuất sửa đổi.

Cụ thể, dự thảo giữ yêu cầu xếp hạng tín nhiệm từ AA- trở lên theo Standard & Poor’s hoặc Fitch Ratings, hoặc Aa3 trở lên theo Moody’s. Trường hợp sử dụng kết quả của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế khác, tổ chức đó phải được Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán châu Âu (ESMA) đăng ký hoặc xác nhận, hoặc được quốc gia thuộc Nhóm G7 cho phép xếp hạng tín nhiệm. Mức xếp hạng trong trường hợp này phải từ AA trở lên, với triển vọng từ mức ổn định trở lên.

Cơ chế điều chỉnh được NHNN đề xuất nhằm làm rõ phạm vi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế được công nhận, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các ngân hàng nước ngoài có uy tín, tiềm lực tài chính tham gia Trung tâm tài chính quốc tế.

Dự thảo Nghị định gồm 5 điều, tập trung vào điều kiện cấp phép ngân hàng nước ngoài và cơ chế sử dụng tài khoản ngoại tệ trong giai đoạn đầu hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế. NHNN được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn và báo cáo Chính phủ trước ngày 15/12/2026.

Theo Hồng Sơn/Thời Báo Ngân hàng
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