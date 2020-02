Ngân hàng sẽ giảm lãi vay với khách hàng bị ảnh hưởng bởi virus corona

Ngày 6/2, Ngân hàng nhà nước (NHNN) tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp tín dụng, ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp.

Tại hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh, dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra đang bùng phát, diễn biến rất phức tạp, tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp, ngành nghề và các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trong nước. Trong bối cảnh đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại tham gia hỗ trợ doanh nghiệp, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona.



Cụ thể, các ngân hàng thương mại cần cân đối nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; Các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng phải chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng của dịch nCoV. Đặc biệt là những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu...



Đại diện các ngân hàng như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Eximbank, ACB, Vietinbank,… đều nhất trí và cùng đưa ra giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, khách hàng chịu ảnh hưởng từ virus corona đó là sẽ giảm lãi vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay…



Cũng theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, dịch bệnh virus corona đang diễn biến rất khó lường, các tổ chức tín dụng (TCTD) cần theo dõi sát sao về mức độ thiệt hại của các ngành nghề, lĩnh vực, từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ kịp thời, hợp lý. Với những ngành có thể bị ảnh hưởng như du lịch, logistics, các NHTM, NHNN cần có giải pháp chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.



Phó thống đốc cũng khuyến cáo người dân, bên cạnh việc dùng các biện pháp để bảo vệ bản thân thì cần hạn chế dùng tiền mặt, hạn chế tiếp xúc, đến chỗ đông người, tăng cường sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến để giảm nguy cơ lây lan virus corona.



Trước những thắc mắc liệu virus corona có thể lây lan qua việc sử dụng tiền mặt không và NHNN có giải pháp để khử trùng tiền mặt như đất nước Trung Quốc vừa làm hay không? Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho hay, hiện nay, thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong xã hội, để giảm rủi ro lây nhiễm của dịch bệnh, NHNN đã chỉ đạo NHNN các tỉnh, thành phố phát hành tiền mới để giao dịch, với số tiền giao dịch nhận về từ khách hàng, các ngân hàng sẽ tạm thời để lưu trong khu vực cách ly và sử dụng vào thời điểm thích hợp.



Trước đó, để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như nhân viên ngân hàng trong quá trình giao dịch, NHNN cũng cho phép các ngân hàng tạm bỏ quy định người dân phải tháo khẩu trang khi tới phòng giao dịch. Đồng thời cơ quan quản lý cũng cho phép nhân viên ngân hàng đeo khẩu trang khi làm việc.



Cơ quan quản lý vẫn yêu cầu các ngân hàng phải có biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong giao dịch và trong kho tiền, đồng thời ngăn chặn các trường hợp lợi dụng để gây mất an ninh, an toàn khi giao dịch./.