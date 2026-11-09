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Ngân sách năm 2027: Mở rộng dư địa giảm thuế, điều hành giá điện, xăng dầu

Thứ Hai, 11:48, 09/11/2026
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VOV.VN - Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027, ĐBQH kỳ vọng nguồn thu ngân sách tích cực sẽ tạo dư địa để Chính phủ thực hiện các chính sách giảm thuế, điều hành giá điện, xăng dầu, đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên dành thêm nguồn lực cho an sinh xã hội.

Trao đổi bên lề Quốc hội đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh) cho rằng, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 vừa được Quốc hội thông qua đặt mục tiêu huy động ngân sách trên GDP ở mức hơn 20%, cao hơn mức của năm 2026. Đây là tỷ lệ huy động khá cao, góp phần gia tăng nguồn lực tài chính công để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư công và các lĩnh vực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đại biểu phân tích, tỷ lệ huy động ngân sách ở mức cao cũng tạo dư địa quan trọng để thực hiện các chính sách tài khóa. Khi nguồn thu đáp ứng được nhu cầu chi theo dự toán, kết quả thu tích cực sẽ giúp Chính phủ có thêm điều kiện chủ động trong điều hành nền kinh tế.

Thực tế, trong bối cảnh lạm phát đang ở mức cao, kết quả thu ngân sách tích cực đã tạo dư địa để Chính phủ thực hiện một số chính sách tài khóa như giảm thuế xăng dầu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu, giảm giá điện và một số mặt hàng do Nhà nước định giá. Nếu tiếp tục duy trì được mức huy động ngân sách như vậy trong năm tới, Chính phủ sẽ có thêm dư địa tăng đầu tư vào các lĩnh vực, nhất là đầu tư công với hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn.

ngan sach nam 2027 mo rong du dia giam thue, dieu hanh gia dien, xang dau hinh anh 1
Đại biểu Trần Văn Lâm ( Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh)

Đây sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tạo điều kiện phối hợp các chính sách tiền tệ để điều tiết kinh tế vĩ mô. Mục tiêu là hướng tới tăng trưởng hai con số nhưng vẫn bảo đảm ổn định vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là kiểm soát lạm phát, nợ công và các yếu tố quan trọng khác.

Đại biểu nhấn mạnh, điểm đáng chú ý trong dự toán ngân sách vừa được Quốc hội thông qua là mục tiêu huy động ngân sách ở mức tích cực, tạo thêm triển vọng và tiềm năng phát triển kinh tế với tốc độ cao, đi đôi với giữ vững ổn định vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.

Giảm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho an sinh xã hội

Ở góc độ phân bổ, sử dụng nguồn lực, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) kỳ vọng, chủ trương tiết kiệm, giảm chi thường xuyên sẽ được thực hiện quyết liệt, qua đó tạo thêm nguồn lực dành cho an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Đại biểu cho rằng, đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027. Nếu giảm mức chi thường xuyên từ 100.000 tỷ đồng xuống còn 80.000 tỷ đồng, theo ví dụ đại biểu đưa ra, sẽ tiết kiệm được 20.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực cho an sinh xã hội.

ngan sach nam 2027 mo rong du dia giam thue, dieu hanh gia dien, xang dau hinh anh 2
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp)

"Trong bối cảnh giá cả thị trường và chi phí sinh hoạt tăng, đời sống của người làm công ăn lương, lao động phi chính thức, công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp và những người buôn bán nhỏ lẻ còn nhiều khó khăn, nhu cầu dành thêm nguồn lực hỗ trợ người dân ngày càng lớn. Các nhóm cần được quan tâm gồm người cao tuổi, thanh thiếu niên, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo", đại biểu Hòa nhấn mạnh.

Theo đại biểu, muốn tăng nguồn lực cho các lĩnh vực và đối tượng này, bên cạnh chi đầu tư phát triển, cần thực hành tiết kiệm, tích lũy từ việc hạn chế chi thường xuyên trong hoạt động của các tổ chức Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan từ Trung ương đến cơ sở.

Vân Hồng/VOV.VN
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