Ngành Hải quan thu hơn 318.000 tỷ đồng, vượt 5,8% dự toán

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến 30/11 vừa qua, số thu của toàn ngành đạt 318.061 tỷ đồng, bằng 105,8% dự toán, 100,8% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 11,43% so với cùng kỳ 2018.

Riêng trong tháng 11, số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 24.583 tỷ đồng. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính thặng dư 100 triệu USD, cả nước xuất siêu gần 9,12 tỷ USD, tăng 20,2% so với năm trước.

Đáng chú ý, mặt hàng than đá xuất khẩu đạt 100.000 tấn, tăng so với tháng trước tới 17,5%, tính tổng 11 tháng lại giảm sâu tới 55,9% về lượng và giảm 50,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ trị giá xuất khẩu trong tháng giảm 13,2%, nhưng tổng kim ngạch từ đầu năm đến nay vẫn tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước, với con số ước đạt 9.455 tỷ USD. Xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu như quặng và khoáng sản khác, dầu thô đều giảm lần lượt 50,1% và 33,2% so với tháng 10.



Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như: xăng dầu ước đạt 1 triệu tấn, giảm 5,5% so với tháng trước, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng mặt hàng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 11 đạt 12.000 chiếc, giảm 28% về lượng.

Tính từ đầu năm đến nay, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 135,25 nghìn chiếc, trị giá đạt 2,89 tỷ USD, tăng 101,3% về lượng và tăng 93% về trị giá so với cùng kỳ năm trước./.