Ngao ở Đồ Sơn chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân

Ngao chết rải rác bắt đầu từ cuối tháng 5 nhưng đến nay, số lượng và diện tích ngao chết nhiều hơn. Hiện, trên 100ha nuôi thả ngao tại quận Đồ Sơn đều có hiện tượng ngao chết, tập trung tại các phường Vạn Hương, Bàng La, Ngọc Xuyên. Tại một số bè nuôi, ngao chết hàng loạt; khiến cho các hộ nuôi ngao thiệt hại hàng tỉ đồng.

Ngao chết hàng loạt tại khu vực bãi triều quận Đồ Sơn.

Đại diện Phòng Kinh tế (quận Đồ Sơn) cho biết, những hộ nuôi ngao này đều không có giấy phép do địa phương chưa quy hoạch được vùng nuôi ngao; khi xảy ra tình trạng ngao chết, cũng không kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương.

Theo đánh giá sơ bộ của cơ quan chuyên môn, tại các bè nuôi ngao trên địa bàn quận Đồ Sơn, bà con thả ngao quá dày (gấp nhiều lần so với khuyến cáo), làm ảnh hưởng đến không gian sinh sống, khả năng cạnh tranh thức ăn của ngao nuôi. Mặt khác, qua theo dõi hàng năm, từ tháng 4 đến tháng 6, khi nước lũ thượng nguồn qua các cửa sông đổ ra biển làm môi trường nước đột ngột thay đổi, kết hợp nắng nóng, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển của ngao.

Ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: "Quan trọng nhất là hiện nay chúng ta phải xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng ngao chết. Ngao chết được đánh giá do nhiều nguyên nhân và không chỉ địa bàn Đồ Sơn mới có. Ngao chết hiện nay do sốc nhiệt, thay đổi thời tiết, do môi trường bị ô nhiễm. Hiện, Đồ Sơn đang yêu cầu lấy mẫu để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân".

Ngày mai (14/6), các cơ quan chuyên môn quận Đồ Sơn sẽ lấy mẫu để xác định nguyên nhân ngao chết tại khu vực bãi triều trên địa bàn./.