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Nghệ An chuẩn bị đầu tư dự án hệ thống kho, đường ống dẫn xăng dầu sang Lào

Thứ Tư, 22:55, 11/11/2026
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VOV.VN - Nghệ An đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án hệ thống kho, trạm trung chuyển và tuyến đường ống dẫn xăng dầu sang Lào, với quy mô kho chứa dự kiến từ 110.000-160.000m³, tuyến đường ống dài khoảng 80-100km.

Ngày 11/11, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đang tập trung triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án hệ thống kho, trạm trung chuyển và tuyến đường ống dẫn xăng dầu sang Lào.

nghe an chuan bi dau tu du an he thong kho, duong ong dan xang dau sang lao hinh anh 1
Mô phỏng tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy - nơi tuyến đường ống dẫn xăng dầu được nghiên cứu kết nối với hành lang của cao tốc này

Theo phương án đang được nghiên cứu, dự án dự kiến có quy mô kho chứa từ 110.000-160.000m³, tuyến đường ống dài khoảng 80-100km, kết nối hạ tầng giao thông và các đầu mối phía Lào.

Trong đó, kho đầu mối dự kiến bố trí tại các xã Hải Lộc, Đông Lộc; kho trung chuyển tại các xã Kim Bảng, Đại Huệ. Tuyến đường ống được nghiên cứu kết nối với hành lang cao tốc Vinh - Thanh Thủy, trong đó tính toán các vị trí giao cắt và khả năng kết nối với hạ tầng phía nước bạn Lào.

Hiện các cơ quan chức năng đang đánh giá nhu cầu cung ứng xăng dầu, khả năng kết nối hạ tầng, quy mô kho chứa và hướng tuyến phù hợp. Các yếu tố về quy hoạch, quỹ đất, giải phóng mặt bằng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, quốc phòng và an ninh cũng được rà soát nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Song song với công tác khảo sát, tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hình thức đầu tư, thẩm quyền, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư. Những thủ tục đủ điều kiện cần được triển khai ngay.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tập trung rà soát quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, quỹ đất và hạ tầng kỹ thuật; phối hợp khảo sát thực địa, đánh giá khả năng bố trí công trình, kết nối giao thông và giải phóng mặt bằng. Đồng thời, nghiên cứu các yêu cầu về hợp tác với phía Lào, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn công trình và phòng cháy, chữa cháy.

Đối với các địa phương dự kiến bố trí kho và có tuyến đường ống đi qua, tỉnh yêu cầu chủ động rà soát quỹ đất, hiện trạng dân cư, công trình hiện hữu; đề xuất vị trí phù hợp và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ khảo sát.

Mục tiêu của tỉnh là hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án trong năm 2026, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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