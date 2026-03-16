Nghệ An dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính hơn 4.260 tỉ đồng

Theo đề xuất, Trung tâm hành chính tập trung sẽ được xây dựng tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc (thuộc Vinh) trên diện tích khoảng 45 ha. Công trình được quy hoạch phục vụ nhu cầu làm việc tập trung của khoảng 2.120 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan cấp tỉnh.

Sơ đồ vị trí khu đất nghiên cứu lập quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.260 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 2.310 tỉ đồng; chi phí thiết bị khoảng 960 tỉ đồng; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 235 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án và tư vấn khoảng 196 tỉ đồng; phần dự phòng khoảng 556 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến sử dụng ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. Phần còn lại khoảng 4.025 tỉ đồng được đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), thanh toán bằng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công. Thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 4 năm.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Hải Chi

Trung tâm hành chính dự kiến là nơi làm việc của Tỉnh ủy Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND tỉnh cùng 14 sở, ban, ngành. Tổng diện tích sàn xây dựng gần 195.000 m², gồm các khối nhà làm việc, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách và các hạng mục hậu cần.

Theo quy hoạch, khối nhà làm việc của Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng khối Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh dự kiến cao khoảng 12 tầng. Các sở, ban, ngành sẽ được bố trí tại 6–8 tòa nhà cao từ 4 đến 10 tầng.

Dự án được đề xuất bố trí dọc trục đại lộ Vinh – Cửa Lò, tuyến giao thông kết nối trung tâm Vinh với đô thị biển Cửa Lò.