Nghệ An tận dụng lợi thế “trung tâm vùng” để mời gọi các nhà đầu tư

Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

PV: Xin ông cho biết kết quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An đạt được trong năm qua?

Ông Lê Ngọc Hoa: Năm 2018 là một năm kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An tương đối thành công, đặc biệt là lĩnh vực xúc tiến chủ đầu tư. Bắt đầu từ hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu năm, tỉnh đã đôn đốc thực hiện và trong hội nghị đã thu hút và trao giấy giấy chứng nhận cho 9 nhà đầu tư, kí thỏa thuận đầu tư cho 16 dự án.

Đến thời điểm cuối năm, kết quả là 9 cái dự án trao giấy chứng nhận đầu tư có một dự án đã vào hoạt động, đó là nhà máy sơn Becker. 6 dự án khác đang triển khai thủ tục rất thuận lợi, còn một số dự án đang xúc tiến triển khai khởi công. 16 dự án làm thỏa thuận đầu tư, đến thời điểm này đã có 13 dự án đã được cấp phép và xem xét lựa chọn vị trí đầu tư. Đây là tiền đề cho năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

PV: Đâu là những lĩnh vực, ngành nghề mà Nghệ An đang tập trung mời gọi các nhà đầu tư, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Hoa: Tỉnh Nghệ An bắt đầu lựa chọn những lĩnh vực đầu tư tiềm năng và phát triển về chất, đặc biệt là về lĩnh vực sản xuất chế tạo, ứng dụng công nghệ cao, điện tử, cơ khí, ô tô, chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng là những lĩnh vực tỉnh đang thu hút trong khu kinh tế Đông Nam. Thứ hai là các lĩnh vực về ứng dụng trong nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, đó là những lĩnh vực phát triển cho miền Tây Nghệ An. Thứ ba là lĩnh vực về logistic.

Ngoài việc tranh thủ nguồn lực hạ tầng từ trung ương mấy năm qua, tỉnh Nghệ An được đánh giá là hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ như: hệ thống đường bộ, đường sắt, cảng hàng không quốc tế Vinh và cảng biển. Hiện nay tỉnh đang kêu gọi để khuyến khích các nhà đầu tư phát triển logistic để giúp cho các khu công nghiệp như WHA, Vsip... họ đang rất quan tâm đến vấn đề này. Đây là những lĩnh vực tỉnh đang kêu gọi trong thời gian tới.

PV: Thực tế cho thấy, địa bàn mà các nhà đầu tư đến với Nghệ An hiện nay chủ yếu vẫn tập trung ở khu vực đồng bằng, ven biển, trung tâm thành phố Vinh. Trong khi khu vực miền Tây (rộng lớn, nhiều tiềm năng) vẫn chưa “kéo” được nhiều nhà đầu tư?

Ông Lê Ngọc Hoa: Phần nào đó đúng là như vậy, nhưng không phải là tất cả. Ngoài các dự án lớn như là TH True Milk, MDF, các dự án về trồng cây dược liệu, trồng cây ăn quả ở khu vực miền Tây đã được khơi thông trong những năm gần đây, đó là sự đầu tư có thể thấy. Hiện nay, lãnh đạo tỉnh đang thực hiện dự án để phát triển nguồn lực miền Tây Nghệ An.

Trong những năm qua hạ tầng ở miền Tây, hệ thống đường về các trung tâm huyện, trung tâm xã đã được đầu tư xây dựng, năm 2019 sẽ được tiếp hoàn thiện. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư ngoài vấn đề về cơ chế hạ tầng, chính sách chung, tỉnh sẽ xem xét để hỗ trợ cho các nhà đầu tư khi chấp nhận đầu tư các vùng miền Tây.

Bên cạnh đó, Nghệ An đã khơi thông và tạo niềm tin cho nhà đầu tư, dự án sử dụng nguồn lực lao động như: Nhà máy may Minh Anh ở Đô Lương, nhà máy may ở Thanh Trương, nhà máy may ở Anh Sơn… Những dự án đó sử dụng lao động tại chỗ, tỉnh, huyện đã có những cơ chế về đào tạo và thu hút nguồn nhân lực, giúp các vấn đề về quản lý. Hiện nay tỉnh đã đang tạo điều kiện cho các nhà đầu tư ở vùng sâu, vùng xa để sử dụng nguồn nhân lực lao động dồi dào này. Đây cũng là một trong những ưu tiên mà Nghệ An đang hướng tới.

PV: Xin cảm ơn ông./.

