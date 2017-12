Nghệ An Tổ chức hội chợ cam Vinh

Tham gia hội chợ có 46 gian hàng giới thiệu sản phẩm cam của các huyện: Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn và Con Cuông.

Cắt băng khai mạc hội chợ cam Vinh

Đây là dịp để các tổ chức, hiệp hội, nông trại, nhà vườn quảng bá và giới thiệu sản phẩm cam, cũng như tiềm năng, thế mạnh về sản xuất cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại cho sản xuất, thu hoạch cam trên địa bàn phục vụ Tết Nguyên Đán.

Theo Ban tổ chức, cam được trồng tại các địa bàn tỉnh Nghệ An được gọi chung là cam Vinh. Hiện tỉnh Nghệ An đang tích cực xây dựng chỉ dẫn địa lý cam Vinh cho sản phẩm, đồng thời phát hiện và tôn vinh những cơ sở trồng cam, kinh doanh cam đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng, mẫu mã đẹp, có năng suất cao, có uy tín đối với người tiêu dùng trong cả nước.

Một gian hàng cam tại hội chợ

Đây còn là cơ hội để các nông trại, nhà vườn trao đổi kinh nghiệm ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cam quả, các công nghệ chế biến và bảo quản cam quả sau thu hoạch đến người tiêu dùng.

Nghệ An là một trong những địa phương có diện tích cam lớn nhất của cả nước, với gần 3.000 héc ta, sản lượng hàng năm đạt gần 23.000 tấn. Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 30/12./. Cây cam Vinh 1.000 quả được trả giá 20 triệu đồng Đây là cây cam trong vườn cam Vinh rộng 5 ha của gia đình anh Dương Đình Tấn - Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Tổng hợp Tấn Thanh tại Nghệ An. Sẽ tổ chức Lễ hội cam Vinh vào tháng 12/2017 Dự kiến Lễ hội cam Vinh sẽ được tổ chức vào khoảng thời gian từ ngày 25 - 31/12/2017 nhằm mục đích quảng bá thương hiệu cam Vinh.