Nghị định quản lý thuế, hoá đơn điện tử: Giảm mạnh thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 14:34, 27/03/2026
VOV.VN - Dự thảo Nghị định quy định về hoá đơn điện tử, chứng từ điện tử được xây dựng theo hướng tinh gọn, giảm thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, hiệp hội đánh giá cao tinh thần cải cách, đồng thời kỳ vọng tiếp tục cắt giảm, đổi mới thủ tục.

Tại hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế và Nghị định về hoá đơn điện tử, chứng từ điện tử do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức sáng 27/3, đại diện cơ quan soạn thảo cho biết dự thảo gồm 5 chương, 43 điều, giảm đáng kể so với 61 điều của nghị định hiện hành.

nghi dinh quan ly thue, hoa don dien tu giam manh thu tuc hanh chinh hinh anh 1

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng nghị định bám sát tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế. Dự thảo được xây dựng trên 5 quan điểm chính, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, đảm bảo tính minh bạch, khả thi, đồng thời kế thừa các quy định phù hợp và sửa đổi những nội dung còn vướng mắc.

Đáng chú ý, dự thảo hướng tới giảm tối đa thủ tục hành chính, đơn giản hoá quy trình, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan và gắn trách nhiệm cụ thể với cơ quan thuế. Các thủ tục hành chính sẽ được đẩy mạnh thực hiện trên môi trường điện tử, theo hướng trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính, tiến tới mô hình “một cửa” tập trung.

nghi dinh quan ly thue, hoa don dien tu giam manh thu tuc hanh chinh hinh anh 2

Bộ Tài chính cho biết, nghị định được xây dựng nhằm phục vụ ba trụ cột chính gồm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy số hoá toàn diện quy trình thuế. Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan để nâng cao hiệu lực quản lý.

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp và hiệp hội ghi nhận tinh thần đổi mới của cơ quan soạn thảo. Song nhiều ý kiến cũng chỉ ra những bất cập khi áp dụng vào thực tiễn và đề xuất tháo gỡ vướng mắc để thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ánh Phương/VOV.VN
VOV.VN - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi Bộ Tài chính văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định quản lý thuế áp dụng cho hộ và cá nhân kinh doanh. Trong đó, VCCI đề xuất chỉ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với các hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm.

Dự kiến quy định mới về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông qua sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, đã được chủ quản sàn thương mại điện tử thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay theo từng giao dịch trừ trường hợp người mua yêu cầu thì chủ quản sàn thương mại điện tử có trách nhiệm

Từ 2026, hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ/năm không bắt buộc dùng hóa đơn điện tử

VOV.VN - Từ năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm dự kiến sẽ không còn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo dự thảo Nghị định mới của Bộ Tài chính.

