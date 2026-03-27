Nghị định quản lý thuế, hoá đơn điện tử: Giảm mạnh thủ tục hành chính

Tại hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế và Nghị định về hoá đơn điện tử, chứng từ điện tử do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức sáng 27/3, đại diện cơ quan soạn thảo cho biết dự thảo gồm 5 chương, 43 điều, giảm đáng kể so với 61 điều của nghị định hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng nghị định bám sát tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế. Dự thảo được xây dựng trên 5 quan điểm chính, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, đảm bảo tính minh bạch, khả thi, đồng thời kế thừa các quy định phù hợp và sửa đổi những nội dung còn vướng mắc.

Đáng chú ý, dự thảo hướng tới giảm tối đa thủ tục hành chính, đơn giản hoá quy trình, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan và gắn trách nhiệm cụ thể với cơ quan thuế. Các thủ tục hành chính sẽ được đẩy mạnh thực hiện trên môi trường điện tử, theo hướng trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính, tiến tới mô hình “một cửa” tập trung.

Bộ Tài chính cho biết, nghị định được xây dựng nhằm phục vụ ba trụ cột chính gồm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy số hoá toàn diện quy trình thuế. Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan để nâng cao hiệu lực quản lý.

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp và hiệp hội ghi nhận tinh thần đổi mới của cơ quan soạn thảo. Song nhiều ý kiến cũng chỉ ra những bất cập khi áp dụng vào thực tiễn và đề xuất tháo gỡ vướng mắc để thực hiện nghĩa vụ thuế.