Nghị quyết 68 sau một năm triển khai: Khi các rào cản kinh tế được khơi thông

Trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc đổi mới và hội nhập, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tư nhân đã xác lập một tầm nhìn quan trọng: Kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế, còn doanh nhân - những người chèo lái con thuyền doanh nghiệp - chính là lực lượng xung kích, là những “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”.

Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đóng góp 58% GDP, và phấn đấu đưa môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Có thể cảm nhận rõ nhất sau một năm triển khai là Nghị quyết 68 đang mang đến một làn gió mới, thúc đẩy tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Dù cách làm có khác nhau, nhưng mỗi doanh nhân đang nỗ lực phấn đấu, “nâng tầm” doanh nghiệp tư nhân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Doanh nhân Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà chia sẻ: "Doanh nhân Việt Nam đang thể hiện khát vọng rất lớn là khát vọng làm giàu, khát vọng cống hiến. Thứ hai là thông qua các hoạt động thì chúng tôi thấy rằng doanh nhân đang rất tự hào trong công cuộc được Đảng, Nhà nước đưa ra tiền tuyến trong mặt trận kinh tế. Về mặt tinh thần tôi thấy rằng họ đang rất hào hứng".

Sau khi có Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp mới tăng rất mạnh. Trong năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm hơn 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1,1 triệu. Có thể thấy, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với nhiều chính sách mới đang “thấm” dần vào hoạt động của doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ tư duy "xin – cho" sang tư duy phục vụ; khẳng định doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm, và mọi hạn chế nếu có chỉ được đặt ra vì những lý do thật sự cần thiết và phải được quy định rõ ràng trong luật.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng, kết quả nổi bật nhất sau một năm triển khai Nghị quyết 68 là đánh thức niềm tin, mở rộng không gian phát triển mới và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là niềm tin, một sức sống mới, một loại vốn rất đặc biệt. Khi niềm tin được củng cố thì dòng vốn, lao động, công nghệ và những sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Chí Anh, Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội phân tích, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị ba lần nhắc đến cụm từ “năng lực cạnh tranh quốc gia”, điều này nói lên rằng sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân luôn gắn liền với quá trình hội nhập kinh tế của đất nước. Vấn đề đặt ra là việc phát triển doanh nghiệp trong tình hình mới không chỉ về số lượng mà cần chú trọng nâng cao chất lượng, năng lực công nghệ, khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đường lớn đã mở. Vấn đề đặt ra lúc này là làm thế nào để đưa những chủ trương chiến lược đó nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Có thể khẳng định rằng, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sau một năm triển khai đã mang lại sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Bằng những hành động cụ thể, với tinh thần dấn thân, khả năng tự đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đang phát huy truyền thống tự lực, tự cường của dân tộc, để vươn lên mạnh mẽ. Mặc dù vậy, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô, tiềm lực và năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong cạnh tranh quốc tế. Để khu vực này đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong giai đoạn tới, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xóa bỏ các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.