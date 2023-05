Ngư dân Tiền Giang nỗ lực khắc phục khó khăn, chấp hành tốt quy định IUU

Theo thống kê của Chi cục thủy sản Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có 721 tàu cá hoạt động trên biển trong tổng số 1.025 phương tiện. Trong số này, có 963 tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định, còn lại 60 phương tiện nằm bờ chưa lắp đặt thiết bị này.

Trong những tháng đầu năm nay, do thời tiết bất lợi nhất là sóng to, gió lớn nên công tác đánh bắt hải sản của ngư dân Tiền Giang đạt hiệu quả không cao, sản lượng giảm. Trong 4 tháng qua, tại cảng cá Mỹ Tho và cảng cá Vàm Láng có 150 lượt tàu cá cặp cảng, sản lượng hải sản bốc xếp lên cảng hơn 10.750 tấn; so với cùng kỳ năm ngoái giảm gần 400 tấn.

Nhiều tàu đánh bắt cá ở tỉnh Tiền Giang tiếp tục ra khơi, bám biển.

Điều đáng ghi nhận là dù đánh bắt hải sản trên biển gặp khó khăn, nhưng ngư dân Tiền Giang thực hiện nghiêm các quy định, không có trường hợp nào khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài; 100% tàu cá trong diện bắt buộc khi ra khơi đều lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và thực hiện tốt các quy định về chống vi phạm IUU.

Ông Nguyễn Văn Lý, chủ đoàn tàu đánh cá tại xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho chia sẻ: "Bây giờ tôi có 3 cặp ghe cào, 10 ghe tải. Tôi đánh bắt ở trong vùng biển Đông của Việt Nam thôi, hoạt động cũng tạm nhưng không bằng năm rồi vì càng ngày càng giảm sản lượng, do lượng tàu ngày một nhiều. Tôi có gắn thiết bị theo quy định của nhà nước, có theo dõi hàng ngày. Nếu không may thiết bị thiết hỏng thì cán bộ điện thoại nhắc nhở suốt”.

Sau chuyến ra khơi, nhiều tàu cá tại Thành phố Mỹ Tho vào bến.

Cùng với các địa phương trong cả nước, hiện nay các ngành, các cấp và bà con ngư dân tỉnh Tiền Giang đang nỗ lực thực hiện tốt các quy định để sớm được EC gỡ “Thẻ vàng”. Các ngành chức năng như: Bộ đội biên phòng, Chi cục thủy sản, Cảng cá làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ hoạt động tàu cá, chuẩn bị các hồ sơ chu đáo phục vụ khi có đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Tiền Giang cho biết: "Cảng cá có 3 công việc: Giám sát tàu cá, vệ sinh an toàn thực phẩm tại cảng cá, cấp nguồn gốc hải sản đã được khai thác. Ba nội dung đó mình đã làm tốt hồ sơ rồi, chuẩn bị tinh thần làm việc sẵn sàng. Chi cục thủy sản và Bộ đội biên phòng đã tổ chức xong các đợt tuyên truyền, tuyên truyền cho ngư dân hiểu để thực hiện”.

Do đánh bắt thất mùa nên hiện nay Cảng cá Mỹ Tho rất vắng phương tiện cập cảng.

Khu nhà vựa tại cảng cá Mỹ Tho đóng cửa chờ đoàn tàu vào.

Hiện nay, thời tiết trên biển ổn định trở lại, nhiều tàu cá ở tỉnh Tiền Giang tiếp tục nhổ neo ra khơi. Trước khi ra khơi, tài công, chủ tàu đều thực hiện tốt công tác khai báo, cam kết không vi phạm IUU.

Dù nghề khai thác hải sản trên biển hiện gặp nhiều khó khăn, chi phí tăng cao, sản lượng giảm nhưng ngư dân Tiền Giang vẫn ra khơi, bám biển; tuyệt đối không vì lợi nhuận mà đưa tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, quyết tâm không vi phạm IUU./.