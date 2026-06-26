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Người dân Hưng Yên nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3.5

Thứ Sáu, 18:55, 26/06/2026
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VOV.VN - Tỉnh Hưng Yên đang đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và phương án bồi thường cho người dân cho các dự án trọng điểm của địa phương.

Sáng nay (26/6), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) phối hợp với các cơ quan chuyên môn và thôn Lại Ốc tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 57 hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện Dự án đường Vành đai 3.5 và Dự án khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường Vành đai 3.5 trên địa bàn xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

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Người dân làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên. 

Chiều cùng ngày, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 27 hộ gia đình, cá nhân thôn Như Lân thuộc phạm vi dự án. Như vậy, trong ngày 26.6, tổng cộng 84 hộ dân được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Bà Nguyễn Thị Diệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) cho biết, công tác chi trả được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và các thôn đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình rà soát hồ sơ, xác định đối tượng và tổ chức chi trả, tạo sự đồng thuận của người dân.

"Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ đúng tiến độ góp phần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai Dự án đường Vành đai 3.5 và Dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng", bà Diệp nói.

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Bà Nguyễn Thị Diệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) cho biết: "Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ đúng tiến độ góp phần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 3,5".

Ông Nguyễn Thành Hà, thôn Lại Ốc, xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) cho biết: "Đây là những dự án hạ tầng trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hệ thống giao thông, không những mình được hưởng lợi mà xã hội cũng được hưởng lợi nên chúng tôi ủng hộ và chấp hành và vui vẻ phấn khởi".

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Ông Nguyễn Thành Hà, thôn Lại Ốc, xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) chia sẻ với phóng viên.

Đường Vành đai 3,5 (đoạn từ ĐT.378 đến quốc lộ 5) có tổng chiều dài hơn 8 km, đi qua các xã Văn Giang, Nghĩa Trụ và Như Quỳnh, tổng mức đầu tư hơn 1.490 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm của Hưng Yên giai đoạn 2026 - 2030, kết nối với dự án cầu Ngọc Hồi.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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