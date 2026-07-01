Người dân TP.HCM sắp có khu tái định cư "chuẩn đô thị" khi bị giải tỏa trắng

Dự án Khu tái định cư công nghiệp An Tây nằm trên địa bàn phường Long Nguyên, TP.HCM (trước là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) với tổng mức đầu tư 514,5 tỷ đồng.

Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II, nhóm B. Theo chủ trương được phê duyệt, dự án xây dựng 2.284 nền đất tái định cư trên tổng diện tích đất khoảng 46 ha.

Khởi công khu tái định cư

Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư hơn 359,8 tỷ đồng với quy mô diện tích khoảng 25,25 ha, dự kiến thi công và hoàn thành gói gọn trong 365 ngày.

Theo thiết kế, khu tái định cư này sẽ được xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại. Cụ thể, xây dựng hệ thống đường phân khu vực và nội bộ dài hơn 5,5 km; hoàn thiện mặt đường, vỉa hè và cây xanh. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt; trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.800 m³/ngày đêm; bãi tập kết trung chuyển rác rộng 182 m².

Một góc công viên tại khu tái định cư

Toàn bộ hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng đèn LED và lưới điện trung - hạ thế được thiết kế ngầm hóa.

Đặc biệt, 5 công viên cây xanh sẽ được bố trí đan xen nhằm phục vụ không gian sống cho cộng đồng dân cư.

Bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch UBND phường Long Nguyên chia sẻ, khi dự án đưa vào khai thác sẽ tạo ra nguồn quỹ đất tái định cư vững chắc, phục vụ trực tiếp cho các dự án trọng điểm trong khu vực.

"Phường đang có nhu cầu thực hiện rất nhiều dự án để bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trắng. Chúng tôi kỳ vọng dự án sớm hoàn thành để có sẵn các thửa đất cấp cho người dân khi giải phóng mặt bằng các công trình lớn trên địa bàn. Mặt khác, khu dân cư khang trang, mỹ quan này hình thành sẽ giúp đô thị phường Long Nguyên thực sự thay da đổi thịt, sở hữu một diện mạo hoàn toàn mới", bà Liên nói.

Lãnh đạo TP.HCM thực hiện nghi thức khởi công

Chủ đầu tư khẳng định sẽ tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng và an toàn lao động để quyết tâm đưa công trình về đích đúng hẹn sau 1 năm thi công.