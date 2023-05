Người đảng viên nông dân làm giàu từ cây thanh long

Đến ấp Mỹ Khương, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo - ai cũng biết ông Lê Văn Thủy, 58 tuổi, nông dân sản xuất giỏi cấp toàn quốc. Ông hiện là chủ khu vườn rộng 1,8 ha đất trồng thanh long chuyên canh. Khu vườn của ông không chỉ rộng nhất nhì địa phương mà còn rất "kiểu mẫu" trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, năng suất cao, có giá trị xuất khẩu được nhiều người học theo.

Ông Thủy cho biết, gia đình ông trước đây trồng lúa hiệu quả kinh tế không cao nên chuyển qua trồng cây thanh long ruột trắng gần 30 năm qua. Từ năm 2012, được sự khuyến cáo, hướng dẫn của ngành chuyên môn, ông bắt tay vào sản xuất theo tiêu chuẩn Viet GAP rồi đến Global GAP theo hướng liên kết với Hợp tác xã Mỹ Tịnh An đưa trái thanh long xuất khẩu qua các thị trường khó tính.

Ông Thủy trồng thanh long leo lên giàn sắt dễ kiểm soát dịch bệnh

Nhờ siêng năng, cần cù trong lao động và biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất nên vườn thanh long của gia đình ông Thủy luôn đạt năng suất và chất lượng. Trung bình mỗi năm, vườn thanh long này được “xử lý” ra trái 3 vụ, cho năng suất từ 50-60 tấn. Toàn bộ trái thanh long của ông đều được HTX Mỹ Tịnh An bao tiêu với mức giá cao hơn giá thị trường vài nghìn đồng/kg. Mùa khô hạn năm nay, vườn thanh long của ông Lê Văn Thủy vừa thu hoạch được 20 tấn trái, bán giá 22.000 đồng/kg, thu được 450 triệu đồng.

Để trồng thanh long theo tiêu chuẩn GAP thành công, ông Thủy tuân thủ đúng quy trình bón phân, phun thuốc; tuyệt đối không sử dụng phân thuốc hóa học. Đặc biệt, ông còn tự ủ phân hữu cơ từ cá chết, phế phẩm cá để bón thường xuyên cho vườn cây. Vườn thanh long ông không trồng theo kiểu cho leo lên trụ xi măng mà thiết kế cho dây thanh long bò lên hàng rào bằng các thanh sắt. Mô hình này giúp cho thanh long có năng suất cao và ít dịch bệnh, nhất là kiểm soát được chứng bệnh đốm nâu. Khi “xông đèn” cho cây ra hoa trái vụ, ông áp dụng 2 loại bóng đèn led và đèn sợi đốt để tiết kiệm điện mà vẫn cho hiệu quả cao. Toàn bộ khu vườn, người nông dân này đều lắp hệ thống ống gắn vòi tưới nước, phun thuốc trừ sâu bệnh tự động hóa. Do đó, dù khu vườn khá rộng nhưng tất cả các khâu chăm sóc chỉ có vài người trong gia đình đảm trách không phải thuê mướn lao động.

“Muốn sản xuất theo chuẩn Global GAP quan trọng là mình có chịu thay đổi tập quán sản xuất của mình hay không, phải tính tới chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cho người tiêu dùng. Bây giờ chúng ta phải sản xuất theo quy trình sạch, trong phun thuốc, bón phân mình phải sử dụng chất hữu cơ, những chế phẩm sinh học cho cải tạo đất, đem lại độ màu mỡ cho đất để mình có sản phẩm an toàn và chất lượng phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng”, ông Lê Văn Thủy chia sẻ.

Điều rất đáng ghi nhận đối với ông Lê Văn Thủy là ý chí quyết tâm, sáng tạo trong lao động sản xuất. Trong khi nhiều nông dân địa phương ồ ạt trồng thanh long ruột đỏ thì ông “chung thủy” với cây thanh long ruột trắng. Bởi theo ông, loại thanh long ruột trắng, ít bị nhiễm bệnh, năng suất cao và thị trường Mỹ, Châu Âu rất hút hàng. Thời gian qua, dù trái thanh long có những thời điểm ế ẩm, rớt giá sâu nhưng ông không nản chí mà tiếp tục đầu tư, nâng chất vườn cây.

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tịnh An cho biết, nông dân Lê Văn Thủy là cá nhân rất tiêu biểu trong lao động sản xuất tại địa phương, là một trong những nông dân đi đầu và thực hiện đạt hiệu quả mô hình GAP: “Anh Ba Thủy trồng theo mô hình VietGAP với Hợp tác xã trồng theo quy trình nên năng suất, chất lượng rất cao. Hiện giờ mô hình trồng theo hàng của ông năng suất rất cao hơn. Thứ hai ông tưới bằng bec phun, pha thuốc kéo dây tưới không cần mang bình xịt nên rất khỏe, tiết kiệm công cho nên năng suất rất cao. Hiện nay, nếu thanh long ruột trắng giá trên 15.000 đồng/kg ổn định rất tốt”.

Ông Lê Văn Thủy xịt thuốc, bón phân cho vườn cây đều bằng máy phun tự động

Từ mô hình trồng cây thanh long thương phẩm, gia đình ông Lê Văn Thủy đã trở nên khá giả với nguồn thu nhập mỗi năm khoảng 1,5 tỷ đồng. Năm 2020, ông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích trong lao động sản xuất. Ngoài ra người nông dân này cũng được TW Hội Nông Dân Việt Nam, UBND tỉnh Tiền Giang tặng nhiều bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và thi đua lao động sản xuất.

Không chỉ lao động giỏi mà ông Lê Văn Thủy còn làm Chi hội trưởng, Chi hội Nông dân ấp Mỹ Khương, xã Mỹ Tịnh An. Thời gian qua, ông rất tích cực với các hoạt động phong trào, công tác từ thiện xã hội tại địa phương như giúp nông dân nghèo khó, xây dựng cầu đường giao thông. Bản thân ông đã tự nguyện tham gia trên 30 lần hiến máu nhân đạo.

Ở tuổi gần 60 nhưng ông Lê Văn Thủy rất đam mê mô hình trồng cây thanh long theo tiêu chuẩn GAP

Ở tuổi gần 60 nhưng tinh thần đam mê lao động sản xuất với mô hình trồng cây thanh long xuất khẩu đối của người đảng viên “nông dân” Lê Văn Thủy vẫn còn rất nhiệt quyết. Ông cho biết, còn sức khỏe thì bản thân vẫn tiếp tục tham gia lao động với gia đình, quyết tâm làm giàu từ cây thanh long để làm tấm gương cho con cháu noi theo./.