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Người nông dân Khmer làm giàu từ mô hình sản xuất, kinh doanh đa dạng

Thứ Ba, 07:00, 03/11/2026
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VOV.VN - Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động đa dạng hóa mô hình sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập là cách làm của ông Dương Hoàng Liêm, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ.

Với 2 ha trồng dừa Mã Lai kết hợp nuôi thuỷ sản cùng các mô hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp, mỗi năm, ông Liêm đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Giữa màu xanh của những cánh đồng lúa, vườn dừa Mã Lai của ông Dương Hoàng Liêm nổi bật với những hàng cây xanh tốt. Nhiều năm trước, ông mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng dừa, với kỳ vọng tạo nguồn thu nhập cao hơn, ổn định và lâu dài. Trong vườn, ngoài cây dừa còn có trồng tranh và hệ thống mương được tận dụng để nuôi thủy sản, đồng thời phục vụ việc vận chuyển nông sản. Ông Liêm cho biết:

Ông Liêm chia sẻ: “Trước đây, diện tích đất này tôi chỉ trồng lúa. Sau khi tìm hiểu hiệu quả của mô hình trồng dừa ở nhiều nơi, tôi quyết định xin chuyển đổi đất để trồng dừa Mã Lai. Tôi bắt đầu trồng từ năm 2019. Khi dừa còn nhỏ, tôi trồng xen dưa hấu, bí đao và nhiều loại rau màu qua nhiều vụ. Khoảng 18 tháng, dừa bắt đầu cho trái; đến tháng thứ 24 thì có thể thu hoạch. Từ đó, tôi thu hoạch dừa hằng tháng”.

nguoi nong dan khmer lam giau tu mo hinh san xuat, kinh doanh da dang hinh anh 1
Ông Dương Hoàng Liêm thành công với mô hình trồng dừa

Với khoảng 700 gốc dừa trên diện tích 2 ha, hiện nay, vườn dừa mang về cho ông Liêm trung bình khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Vào thời điểm giá dừa thuận lợi, nguồn thu có thể đạt gần 50 triệu đồng.

Không chỉ tập trung vào cây trồng chủ lực, ông Liêm còn tìm cách khai thác hiệu quả từng phần diện tích đất. Hệ thống mương trong vườn được tận dụng để nuôi nhiều loại cá, góp phần đa dạng hóa nguồn thu. Trong thời gian chờ dừa cho trái, ông trồng xen các loại rau màu ngắn ngày để có thêm thu nhập, hạn chế đất bỏ trống và nâng cao hiệu quả sản xuất.

“Trong vườn dừa, tôi còn nuôi cá, nhất là cá rô đầu nhím. Mô hình này trước đây được Hội Nông dân thành phố Sóc Trăng hỗ trợ và mang lại kết quả khá tốt. Tôi còn nuôi ếch, lươn và gà để bán thường xuyên, nói chung cũng hiệu quả. Riêng nuôi lươn, mỗi năm tôi thu về khoảng 40 triệu đồng; còn cá cũng mang lại nguồn thu rất khá” - ông Liêm cho biết.

Với ông Liêm, làm nông nghiệp không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà còn phải biết tính toán, đổi mới và tận dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Bên cạnh mô hình vườn, ông còn sản xuất lúa trên diện tích 6 ha, thu mua lúa của người dân và đầu tư máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Liêm: "Với 2 máy gặt đập liên hợp, tôi làm dịch vụ thu hoạch cho bà con khoảng 3.000 công mỗi năm, giá từ 350.000 - 400.000 đồng/công. Hoạt động này tạo việc làm cho khoảng 10 lao động mỗi ngày. Ngoài ra, còn có khoảng 20 lao động tham gia thu mua lúa của bà con, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định, giúp mọi người trang trải cuộc sống gia đình”.

nguoi nong dan khmer lam giau tu mo hinh san xuat, kinh doanh da dang hinh anh 2
Ông Liêm (đứng giữa) đang chia sẻ về mô hình sản xuất của mình

Việc kết hợp nhiều hoạt động, từ trồng trọt, nuôi thuỷ sản đến thu mua lúa và cung cấp dịch vụ nông nghiệp, giúp ông Liêm chủ động hơn trong sản xuất, phân tán rủi ro và tạo ra nhiều nguồn thu. Nhờ đó, mỗi năm gia đình ông đạt doanh thu khoảng 700 - 800 triệu đồng; sau khi trừ chi phí, lợi nhuận ước đạt từ 500 - 600 triệu đồng.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình sản xuất, kinh doanh của ông Liêm còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Ông Dương Quốc Tiến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Mỹ Xuyên, cho biết: “Ông Dương Hoàng Liêm là hộ tiêu biểu, nhiều năm liền được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, ông còn góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương. Hội Nông dân cũng luôn quan tâm hỗ trợ các hộ còn khó khăn tiếp cận những mô hình hiệu quả, hướng dẫn kỹ thuật và tạo điều kiện phát triển sản xuất”.

Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, ông Liêm còn ấp ủ dự định phát triển khu vườn dừa thành điểm tham quan sinh thái, kết hợp dịch vụ ăn uống để gia tăng giá trị kinh tế.

Câu chuyện của nông dân Khmer Dương Hoàng Liêm cũng cho thấy, sự năng động, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm là những yếu tố quan trọng giúp nông dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, mô hình còn góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

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Làm giàu từ mô hình nuôi chim cút kết hợp nuôi dế ở Lâm Đồng

VOV.VN - Với tư duy “làm cái có” sang “làm cái thị trường cần” nhiều đoàn viên thanh niên ở xã Sông Luỹ, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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