Người phụ nữ nuôi heo giỏi, thu nhập cao ở miền Tây



Dù là phụ nữ “tay yếu chân mềm”, nhưng chị Nguyễn Thị Kim Phượng (53 tuổi), ngụ khu phố Tân Tĩnh A, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp luôn tất bật với công việc nuôi, chăm sóc đàn heo lên đến gần 5.000 con, gồm heo nái, heo thịt và heo con. Số heo này đang nuôi tại 4 trang trại có tổng diện tích hơn 8 ha ở các xã Chợ Gạo, Hưng Thạnh và phường Mỹ Phong.

Chị Phượng cho biết đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi heo. Những ngày đầu, chị chỉ chăn nuôi với quy mô nhỏ, vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm. Qua thời gian, nhờ chịu khó học hỏi, tìm tòi kỹ thuật và mạnh dạn đầu tư, chị từng bước mở rộng quy mô sản xuất, hình thành hệ thống trang trại chăn nuôi heo giống và heo thịt như hiện nay.

Đáng chú ý, hơn 10 năm qua, đàn heo của chị luôn thuộc quy mô lớn nhất khu vực miền Tây đối với hộ chăn nuôi cá thể. Hiện các trang trại duy trì khoảng 700 con heo nái, hơn 3.000 con heo thịt và khoảng 1.000 con heo con phục vụ nhu cầu tái đàn của người dân. Chị đặc biệt chú trọng khâu chọn giống, chăm sóc đàn heo nái, kiểm soát chất lượng heo con và chủ động nguồn con giống phục vụ hoạt động chăn nuôi tại các trang trại.

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng tại một trang trại đang nuôi đàn heo nái hơn 1000 con

Tại các trại nuôi hiện có 20 con heo đực giống tốt phục vụ công tác phối giống, thụ tinh nhân tạo. Nhờ chủ động nguồn giống, chị có thể đáp ứng nhu cầu tái đàn tại các trang trại của mình, đồng thời cung cấp heo con cho khách hàng ở các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tây Ninh.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng con giống, chị Phượng còn tìm cách giảm giá thành sản xuất thông qua việc tận dụng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, giảm chi phí, trong bối cảnh giá thức ăn công nghiệp và giá heo hơi thường xuyên biến động.

Cụ thể, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn viên công nghiệp, chị thu mua các loại phụ phẩm như bã đậu nành, cám mì, xác cơm dừa, bột gạo... rồi phối trộn theo tỷ lệ phù hợp, áp dụng phương pháp lên men trước khi cho heo ăn. Theo chị, nguồn thức ăn này vừa giúp tận dụng phụ phẩm, heo chóng lớn do tiêu hóa nhanh và vừa giảm đáng kể chi phí đầu vào.

Với phương pháp trên, chị cho biết có thể tiết kiệm khoảng 80% chi phí thức ăn so với sử dụng hoàn toàn thức ăn viên công nghiệp. Đàn heo phát triển tốt, lông mượt, đồng thời giúp chị chủ động hơn trong việc cân đối chi phí chăn nuôi. Đối với heo thịt, chất lượng thịt được thương lái đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Lứa heo con vừa vài ngày tuổi được chị Phương chăm sóc chu đáo

Nhờ chủ động nguồn con giống và duy trì quy trình chăm sóc phù hợp, thời gian gần đây, các trang trại của chị cung ứng số lượng lớn heo con phục vụ nhu cầu tái đàn tại nhiều địa phương.

Theo chị Phượng, có thời điểm heo con đạt trọng lượng khoảng 7 kg được bán với giá hơn 2,5 triệu đồng/con. Hiện nay, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh tại nhiều nơi, giá heo con giảm còn khoảng 1,7 triệu đồng/con. Tuy giá bán giảm so với trước, hoạt động chăn nuôi của chị vẫn duy trì được lợi nhuận cao. Chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi heo thương phẩm, chị Nguyễn Thị Kim Phượng cho biết, đã gắn bó với mô hình này nhiều năm vì con heo đã mang lại lợi nhuận cao.

"Vì đam mê với nghề nên mình luôn tìm tòi các giải pháp để giảm chi phí, giá thành từ đó có lợi nhuận cao và không chạy theo xu hướng công nghiệp. Khi giảm chi phí đầu vào hiệu quả kinh tế sẽ tăng lên. Trong chăn nuôi cần coi trọng phòng bệnh thì, chú trọng vệ sinh chuồng trại. Thực phẩm đầu vào phải được nấu chín, phụ phẩm cũng được nấu chín rồi pha trộn cho heo ăn rất tốt. Vệ sinh chuồng trại cần phải làm thường xuyên, phun xịt thuốc định kỳ mới duy trì đàn lâu dài”, chị Phượng chia sẻ.

Một trong những yếu tố giúp các trang trại của chị Nguyễn Thị Kim Phượng duy trì hoạt động ổn định trong nhiều năm, đó là sự quan tâm đặc biệt đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Theo chị Phượng, đối với chăn nuôi heo, nếu chỉ chú trọng tăng đàn mà xem nhẹ vệ sinh chuồng trại và phòng bệnh thì nguy cơ thiệt hại rất lớn, nhất là khi dịch bệnh có thể lây lan nhanh, ảnh hưởng đến toàn bộ đàn vật nuôi.

Khu vực ủ thức ăn từ các phế phẩm nông nghiệp phục vụ cho đàn heo, làm giảm chi phí

Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư hệ thống chuồng trại tương đối bài bản, chị còn thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và chủ động phòng ngừa những bệnh thường gặp trên đàn heo. Nguồn thức ăn đầu vào cũng được kiểm soát, đặc biệt là các loại phụ phẩm dùng để phối trộn phải được xử lý, nấu chín theo quy trình trước khi đưa vào sử dụng. Nhờ chú trọng các khâu này, theo chị Phượng, trong hơn 20 năm qua, các trang trại chưa xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng gây thiệt hại lớn.

Hiện nay, chị cùng 16 công nhân thực hiện các công việc thường xuyên tại các trang trại, từ chăm sóc heo nái, heo con đến nuôi heo thịt và vệ sinh chuồng trại. Sự sâu sát trong quản lý, cùng việc duy trì quy trình chăm sóc phù hợp, góp phần giúp đàn heo phát triển ổn định.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, chị Nguyễn Thị Kim Phượng còn tích cực hỗ trợ những hộ chăn nuôi khác thông qua việc tư vấn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm phối trộn thức ăn và hướng dẫn cách chăm sóc đàn heo. Đối với những người mới vào nghề hoặc chưa nắm vững kỹ thuật, chị sẵn sàng hướng dẫn cách lựa chọn con giống, sử dụng thức ăn và phòng ngừa dịch bệnh.

Bà Lê Thị Ngọc Em, 1 hộ nuôi heo ở xã Bình Ninh, thường xuyên mua con giống và thức ăn chăn nuôi của chị Phượng cho biết, mô hình chăn nuôi của chị Phượng được tổ chức bài bản, chú trọng vệ sinh và mang lại hiệu quả kinh tế. “Tôi thấy chị Phượng nuôi heo rất giỏi, chuồng trại khang trang, sạch sẽ, heo nuôi mau lớn, to tròn đẹp mắt. Khách hàng đến đây mua thuốc thú y rất thường xuyên, người nuôi không biết kỹ thuật thì nhờ chị Phượng hỗ trợ rất tận tình”, bà Ngọc Em chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng là người có kinh nghiệm trong việc phối giống heo tốt và cung cấp heo con cho người nuôi xa gần đem lại thu nhập cao

Từ 4 trang trại chuyên nuôi heo giống và heo thịt, mỗi năm chị Nguyễn Thị Kim Phượng đạt doanh thu trên 5 tỷ đồng; lợi nhuận theo thông tin từ mô hình lên đến khoảng 70%. Đây là kết quả đáng ghi nhận sau nhiều năm cần cù lao động, tích lũy kinh nghiệm và kiên trì theo đuổi nghề chăn nuôi.

Với những thành tích đạt được, chị Phượng đã được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Mô hình chăn nuôi heo của chị cho thấy, khi biết vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, kiểm soát tốt chi phí và chủ động phòng ngừa dịch bệnh, người chăn nuôi vẫn có thể duy trì hiệu quả kinh tế trong điều kiện thị trường nhiều biến động, hướng đến phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả và bền vững.