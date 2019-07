Người thương binh làm kinh tế giỏi, giúp người nghèo

Ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nhiều người dân thường hay nhắc đến ông Lê Quang Khả, một người thương binh với sự kính trọng yêu, mến. Bởi ông không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn luôn cưu mang, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh.



Di chuyển qua nhiều con hẻm nhỏ sâu hút ở phường 3, thành phố Tân An, chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Quang Khả, người gốc huyện Tân Trụ, cựu chiến binh – thương binh 2/4, được nhiều dân ở địa phương hay gọi với cái tên thân thương ông Năm Khả. Người thương binh này vừa mới trải qua cơn tai biến lần thứ 5, sức khoẻ ông yếu đi nhiều. Tuy nhiên lần này may mắn lại đến với ông, sau một thời gian ngắn tập trị liệu ông đã có thể đi đến nhà này, nhà kia hỏi thăm như một thói quen thường nhật…

Cách đây 15 năm, ông Năm đưa gia đình về phường 3, thành phố Tân An sinh sống. Thời điểm ấy, mang tiếng là thành phố, nhưng nơi đây là vùng trũng khó khăn, không có điện, nước… Nhìn thấy cảnh bà con khó khăn, ông Năm gom góp hết tiền trong nhà, đi vay mượn rồi xin hỗ trợ kéo điện và xây dựng một nhà máy nước nhỏ để bán nước sạch giá rẻ cho hàng chục hộ gia đình…

Ông Năm Khả (thứ 2 bên trái) lại cùng với đồng đội tìm cách giúp đỡ người nghèo.

“Anh Năm rất nhiệt tình giúp đỡ bà con. Lúc mới về ở đây khó khăn, cũng nhờ cái giếng nước này, rồi sau đó nhờ ông Năm làm cái nhà máy nước nhỏ, bà con mới có mà dùng trong sinh hoạt. Hơn chục năm sau nước của Nhà nước mới vô được tới trong này. Ở chòm xóm, nhiều lúc có dịp lễ lạt bà con ngồi lại nói chuyện, bà con lúc nào cũng tri ân anh Năm đã giúp đỡ bà con ở đây nhiều lắm” - ông Võ Văn Lý, người dân khu phố 1 – Bình An, Tân An, tỉnh Long An kể lại.

Không những vậy, khi chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, không nhà cửa, ông Năm Khả, lại gom góp tiền xây dựng thêm 10 căn nhà trọ trong đất nhà mình để cho thuê. Nói là cho thuê, nhưng đối với người nghèo, mỗi tháng ông chỉ lấy tượng trưng vài ba trăm ngàn. "Ông Năm thương binh" chỉ mong muốn giúp được nhiều hoàn cảnh còn khó khăn càng nhiều càng tốt, để họ có điều kiện tích luỹ vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

“Mấy người ở nhà trọ ai cũng khổ nên bác hay giúp đỡ, tiền bạc thì từ từ trả, chứ không phải ở tháng nào lấy tháng đó đâu, giờ có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, bác cũng không nói năng gì. Hai vợ chồng bác Năm đều đối xử với người trọ khó khăn coi như anh em con cháu. Bác rất tốt và tử tế” - anh Nguyễn Văn Tám, một hộ nghèo tại địa phương bày tỏ.

Ở địa phương ai cũng cảm phục ông Năm Khả, bởi ông là người giỏi làm kinh tế. Nhưng cách ông làm kinh tế lại khác người ta ở chỗ, những công việc khó, ít người làm, ông là người đầu tiên thử nghiệm và thành công, sau đó nhân rộng cho nhiều người khác cùng làm. Số tiền thu được từ việc làm ăn, vợ chồng ông Năm đều gom góp để làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo.

Bằng uy tín của mình, thời gian qua người thương binh này đã vận động thêm nhiều nguồn lực từ xã hội để chăm lo hàng ngàn phần quà cho dân nghèo, xây dựng nguồn quỹ khuyến học tiếp sức cho 70 em học sinh gia đình neo đơn được tiếp tục đi học. Chính vì vậy, ông được người dân tín nhiệm, bầu ông làm trưởng khu phố, Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh của địa phương nhiều năm liền.

“Ở địa bàn có tuyến khúc đường hay gọi là cua tử thần, trước đây người dân hay bỏ rác làm cho môi trường ảnh hưởng rất nặng. Từ khi Hội cựu chiến binh phường xây dựng câu lạc bộ môi trường ra đời thì khu vực này, rác đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, tạo mỹ quan đẹp. Tuy bác Năm lớn tuổi và vừa vượt qua những cơn bệnh nặng như vậy, nhưng bác vẫn tham gia rất tích cực” - ông Võ Quang Thảo, Bí thư Đảng uỷ phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết.

Khi nhắc về ông Năm Khả, nhiều người dân địa phương tỏ lòng cảm mến vì ông luôn là điểm tựa giúp những mảnh đời khó khăn vượt lên chính mình. Điều người dân cảm phục là mặc dù tuổi cao, sức yếu và mang trong mình trọng bệnh, nhưng không bao giờ ông đầu hàng.

Ông đã từng vượt qua 5 lần tai biến, bản thân bị nhiễm chất độc hóa học. Cơn tai biến mới đây khiến ông bị liệt nửa người, nằm một chỗ không thể đi lại và nói chuyện được. Thế nhưng, nhờ kiên trì tập vật lý trị liệu nên ông Năm Khả dần tự đi lại được, nhưng nói chuyện vẫn còn khó khăn khi. Sức khỏe ổn định, ông lại tiếp tục tìm đến những hoàn cảnh còn khó khăn, bất hạnh để hỏi thăm, giúp đỡ. Điều khiến ông hạnh phúc là luôn có người bạn đời -bà Huỳnh Thị Liên, luôn kề vai sát cánh, đồng hành cùng ông trong mọi hoàn cảnh.

“Tâm niệm của chúng tôi là giúp đỡ người dân nghèo, bà con làng xóm có điều kiện đi lên. Thực sự khen thì riêng tôi không cần, nhưng người khen ông nhiều cũng thấy vui. Nói chung ổng cứ vui khoẻ phấn khởi mà làm thôi, tham gia giúp xã hội được thì càng tốt thôi” - bà Liên tâm sự.

Tấm lòng nhân ái của ông Năm Khả được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận. Nhiều năm qua, ông Năm thương binh được thành phố Tân An, tỉnh Long An tuyên dương là tấm gương sáng để nhiều người học tập, noi theo./.