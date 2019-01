PC_Article_AfterShare_1

Hiện tại, giá mía được Công ty mía đường Trà Vinh thu mua tại bàn cân là 800 đồng/kg loại 10 chữ đường, giảm 50 đồng/kg so với thời điểm bắt đầu thu mua cách nay nữa tháng và thấp 100 đồng so với giá mía đầu vụ năm ngoái. Nếu tăng trên 10 chữ đường thì công ty mua tăng thêm 10%/chữ và ngược lại. Với giá niêm yết này, khi tới ruộng mía của người nông dân giá chỉ còn trên dưới 600 đồng/kg, tùy khoảng cách xa gần.

Người trồng mía ở Trà Vinh tiếp tục bị lỗ nặng.

Trong khi đó, mía của bà con Trà Vinh năm nay đều giảm cả năng suất lẫn chữ đường. Nguyên nhân là vụ sản xuất trước, nhà máy đóng trên địa bàn hoạt động chậm gần 3 tháng so với thường niên, khiến nhiều diện tích mía dần chết khô, nông dân bị lỗ nặng. Do vậy, mía vụ này chủ yếu lưu gốc, năng suất giảm từ 15-20 tấn/ha so với những vụ trước.

Ông Lý Văn Lâm ở xã Kim Sơn, huyện Trà Cú người có gần 1 ha mía đến ngày hoạch nhưng thương lái trả rất thấp, cho biết: "Không có cửa nào hết, bởi vì tiền ngọn 1.600 -1.700 đồng/ngọn, rồi tiền cuốc, tiền vô chân đạp mà cây mía có 6 triệu/công thì không có ăn, phân thiếu luôn còn lỗ 1,5 đến 2 triệu đồng nữa, xoay trở không được gì hết. Ba năm nay liên tục lỗ vốn không, tiền Ngân hàng cũng khỏi trả luôn".