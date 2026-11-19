Trước những phản ánh của người dân về tình trạng khói bụi, mùi khó chịu và tiếng ồn phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy sản xuất Global Trade tại xã Nghĩa Phương, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến dự án.

Theo đó, tại văn bản chỉ đạo sau khi xem xét đề nghị của Công an thành phố Bắc Ninh tại Báo cáo số 1728/BC-CATP-ANKT ngày 15/11/2026 về tình hình liên quan đến việc thực hiện dự án Nhà máy sản xuất Global Trade của Công ty TNHH Global Trade Investment, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải giao Sở Xây dựng kiểm tra, làm rõ trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, xin ý kiến cộng đồng dân cư, thẩm định và cấp phép xây dựng... đối với dự án “Nhà máy sản xuất Global Trade” của Công ty Global Trade.

Người dân thôn Quỳnh Cả, xã Nghĩa Phương tập trung trước cổng Nhà máy viên nén gỗ Global Trade Investmen để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường. Ảnh: người dân cung cấp

Tại văn bản số 12936/UBND-KTN của UBND Thành phố Bắc Ninh về việc thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất Global Trade" của Công ty TNHH Global Trade Investment tại thôn Quỷnh, xã Nghĩa Phương, thành phố Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá việc Công ty Global Trade điều chỉnh, bổ sung mục tiêu “sản xuất viên nén gỗ” có thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường không; xem xét việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường và việc khắc phục vi phạm của Công ty Global Trade sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1884/QĐ-XPHC ngày 30/9/2026.

UBND xã Nghĩa Phương rà soát, kiểm tra toàn bộ hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ 1/500, xin ý kiển cộng đồng dân cư, thẩm định và cấp phép về xây dựng, môi trường... đối với dự án “Nhà máy sản xuất Global Trade" của Công ty Global Trade.

Chính quyền địa phương cũng được yêu cầu tập trung tập trung tuyên truyền, vận động giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của người dân về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp về ANTT. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, đồng gửi Công an thành phố, trước ngày 25/11/2026.

Người dân lo ngại khói bụi, tiếng ồn kéo dài

Trước đó, theo phản ánh của người dân thôn Quỳnh Cả, xã Nghĩa Phương, khi dự án được triển khai, nhiều hộ dân kỳ vọng nhà máy chế biến nấm sẽ tạo thêm việc làm, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, sau khi doanh nghiệp vận hành dây chuyền sản xuất viên nén gỗ, tình trạng khói bụi, mùi khó chịu và tiếng ồn phát sinh khiến người dân lo lắng.

Anh Phạm Văn Tiến, người dân thôn Quỳnh Cả cho biết, việc nhà máy chuyển sang hoạt động sản xuất viên nén gỗ đã khiến môi trường sống của các hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng.

Nhà máy phát sinh khói, bụi, ảnh hưởng đời sống người dân (phóng viên ghi nhận trước đó)

Cùng chung phản ánh, bà Vi Thị Ngọc, người dân xóm Rừng Cấm, thôn Quỳnh Cả cho biết, có những thời điểm khói và mùi khó chịu xuất hiện từ khoảng 2 giờ sáng. Nhà máy nhiều lần tạm dừng rồi tiếp tục hoạt động khiến người dân lo ngại tình trạng này sẽ kéo dài.

Ông Đặng Bá Ba, một người dân địa phương cũng phản ánh tiếng ồn từ hoạt động sản xuất ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của các gia đình, nhất là vào thời điểm nghỉ ngơi.

Đáng chú ý, kết quả lấy mẫu quan trắc ngày 27/6/2026 được địa phương thông tin cho thấy các thông số nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tại cuộc đối thoại với người dân trong tháng 8/2026, chính quyền địa phương vẫn ghi nhận phản ánh về hiện tượng khói và mùi khó chịu khi nhà máy hoạt động.

Từ thực tế này, ông Nguyễn Đình Thắng, người dân thôn Quỳnh Cả đề nghị cơ quan chức năng tổ chức quan trắc môi trường trong điều kiện nhà máy vận hành với công suất thực tế, qua đó đánh giá khách quan mức độ phát thải và ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Việc UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, quy hoạch, xây dựng và môi trường của dự án được người dân kỳ vọng sẽ làm rõ những vấn đề còn tồn tại, bảo đảm hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật, không ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của cộng đồng dân cư.

Nhà máy viên nén gỗ ở Bắc Ninh bị phạt 180 triệu đồng vì vi phạm môi trường VOV.VN - Nhà máy viên nén gỗ Global Trade tại xã Nghĩa Phương (thành phố Bắc Ninh) bị xử phạt 180 triệu đồng vì vi phạm môi trường. Tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục nhiều lần phản ánh tình trạng khói bụi, tiếng ồn từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này.