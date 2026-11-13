Nhà máy viên nén gỗ ở Bắc Ninh bị phạt 180 triệu đồng vì vi phạm môi trường

Từ dự án chế biến nấm đến nhà máy viên nén gỗ gây lo ngại khói bụi

Tháng 3/2021, nhiều hộ dân thôn Quỳnh Cả, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) nhận được giấy mời họp thông báo chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy chế biến nấm kim châm, nấm bào ngư xuất khẩu. Thế nhưng, khi nhà máy đi vào hoạt động, sản phẩm được sản xuất lại là viên nén gỗ.

Anh Phạm Văn Tiến, người dân thôn Quỳnh Cả (xã Nghĩa Phương) cho biết, khi triển khai dự án, người dân kỳ vọng nhà máy chế biến nấm sẽ tạo việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, sau khi doanh nghiệp vận hành dây chuyền sản xuất viên nén gỗ, khói bụi và tiếng ồn phát sinh khiến nhiều hộ dân bức xúc.

Theo hồ sơ, dự án được UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 27/8/2020. Đến ngày 21/3/2025, dự án được điều chỉnh, bổ sung sản xuất viên nén gỗ với công suất 1.000 tấn/tháng.

Dự án có diện tích khoảng 19.800m². Theo báo cáo của Công ty TNHH Global Trade Investment, nhà máy đã sản xuất hơn 2.601 tấn viên nén gỗ, trong khi hoạt động chế biến nấm theo mục tiêu ban đầu chưa được triển khai.

Việc điều chỉnh mục tiêu sản xuất đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Tuy nhiên, những ảnh hưởng mà người dân phản ánh trong quá trình nhà máy vận hành vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi.

Người dân nhiều lần phản ánh tình trạng khói bụi, tiếng ồn từ hoạt động sản xuất của Nhà máy viên nén gỗ Global Trade Investmen tại xã Nghĩa Phương (thành phố Bắc Ninh). Ảnh: Người dân cung cấp

Bà Vi Thị Ngọc, người dân xóm Rừng Cấm, thôn Quỳnh Cả phản ánh, có những thời điểm khói và mùi khó chịu xuất hiện từ khoảng 2 giờ sáng. Việc nhà máy nhiều lần tạm dừng rồi tiếp tục hoạt động khiến người dân lo ngại tình trạng này kéo dài.

Ông Đặng Bá Ba, người dân địa phương cũng phản ánh tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của các gia đình, đặc biệt vào thời điểm cần nghỉ ngơi.

Đáng chú ý, kết quả lấy mẫu quan trắc ngày 27/6/2026 được địa phương thông tin có các thông số nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tại cuộc đối thoại với người dân trong tháng 8/2026, chính quyền địa phương vẫn ghi nhận hiện tượng khói và mùi khó chịu khi nhà máy hoạt động.

Ông Nguyễn Đình Thắng, người dân thôn Quỳnh Cả đề nghị cơ quan chức năng thực hiện quan trắc trong điều kiện nhà máy vận hành với công suất thực tế, nhằm đánh giá khách quan mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Ông Nguyễn Đình Thắng, người dân thôn Quỳnh Cả, xã Nghĩa Phương bức xúc phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy viên nén gỗ Global Trade Investmen tới phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV)

Nhà máy viên nén gỗ bị phạt 180 triệu đồng, trách nhiệm hậu kiểm ra sao?

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), đại diện lãnh đạo UBND xã Nghĩa Phương cho biết, trước những kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp với các sở, ngành chức năng kiểm tra hoạt động của nhà máy, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những tồn tại liên quan đến bảo vệ môi trường.

Theo Thông báo số 8921/SNNMT-QLMT ngày 30/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại cuộc kiểm tra ngày 19/8/2026, đoàn công tác ghi nhận bụi bám trên mái nhà xưởng, máy móc và bên trong ống khói; một số nguyên liệu tập kết ngoài trời chưa được che chắn. Nước mưa chảy qua khu vực chứa nguyên liệu tạo thành dòng nước màu đen, chảy vào hệ thống thu gom nước trên mặt bằng nhà máy.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những tồn tại trong thu gom, lưu giữ chất thải. Doanh nghiệp được yêu cầu tiếp tục tạm dừng sản xuất để cải tạo, nâng cấp các công trình bảo vệ môi trường.

Qua kiểm tra và đối chiếu hồ sơ, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Global Trade Investment thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một số nội dung giấy phép môi trường, trong đó có việc sử dụng nguyên liệu từ các cơ sở bóc gỗ, chưa bố trí kho lưu giữ chất thải sinh hoạt theo giấy phép và thay đổi phương án thu gom nước thải nhưng không báo cáo cơ quan cấp phép.

Doanh nghiệp còn vi phạm quy định về lưu giữ chất thải nguy hại, thiếu biển cảnh báo theo tiêu chuẩn kỹ thuật đối với một số loại chất thải; đồng thời không lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải theo quy định.

Người dân thôn Quỳnh Cả, xã Nghĩa Phương tập trung trước cổng Nhà máy viên nén gỗ Global Trade Investmen để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường. Ảnh: người dân cung cấp

Ngày 30/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh ban hành Quyết định số 1884/QĐ-XPHC, xử phạt doanh nghiệp tổng cộng 180 triệu đồng về ba hành vi vi phạm. Trong đó, vi phạm nội dung giấy phép môi trường bị phạt 50 triệu đồng; vi phạm quy định lưu giữ chất thải nguy hại bị phạt 90 triệu đồng; không lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải bị phạt 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, trước đó doanh nghiệp đã bị Sở Tài chính xử phạt 85 triệu đồng do chậm tiến độ thực hiện dự án. UBND xã Nghĩa Phương cũng từng xử phạt doanh nghiệp vì không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định. Theo hồ sơ, doanh nghiệp đã khắc phục các vi phạm này.

Sau khi được chỉ ra những tồn tại về môi trường, Công ty TNHH Global Trade Investment đã triển khai một số biện pháp khắc phục như vệ sinh khu vực sản xuất, bổ sung hệ thống hút bụi với 24 túi lọc, che chắn nguyên liệu, hoàn thiện việc thu gom và lưu giữ chất thải.

Người dân địa phương lo lắng trẻ con sẽ bị nhiễm bệnh khi thường xuyên tụ tập chơi gần khu vực hoạt động sản xuất của Nhà máy viên nén gỗ Global Trade Investmen

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường vẫn yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục khắc phục triệt để các tồn tại, rà soát công trình xử lý chất thải, bảo đảm kiểm soát khí thải, tiếng ồn và độ rung; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại với người dân trước khi hoạt động sản xuất trở lại.

UBND xã Nghĩa Phương được giao đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục vi phạm, phối hợp tổ chức đối thoại và công khai thông tin với người dân, hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Tuy nhiên, thời hạn này đã qua. Việc doanh nghiệp đã khắc phục đến đâu, kết quả hậu kiểm ra sao và những điều kiện nào phải đáp ứng trước khi nhà máy hoạt động trở lại là những vấn đề cần được cơ quan chức năng làm rõ.?

Bởi điều người dân chờ đợi không chỉ là quyết định xử phạt 180 triệu đồng, mà là những cột khói luôn khiến họ bất an phải được kiểm soát bằng các biện pháp thực chất, có kiểm tra và giám sát thường xuyên.