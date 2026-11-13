English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà máy viên nén gỗ ở Bắc Ninh bị phạt 180 triệu đồng vì vi phạm môi trường

Thứ Sáu, 22:21, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà máy viên nén gỗ Global Trade tại xã Nghĩa Phương (thành phố Bắc Ninh) bị xử phạt 180 triệu đồng vì vi phạm môi trường. Tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục nhiều lần phản ánh tình trạng khói bụi, tiếng ồn từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này.

 

Từ dự án chế biến nấm đến nhà máy viên nén gỗ gây lo ngại khói bụi

Tháng 3/2021, nhiều hộ dân thôn Quỳnh Cả, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) nhận được giấy mời họp thông báo chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy chế biến nấm kim châm, nấm bào ngư xuất khẩu. Thế nhưng, khi nhà máy đi vào hoạt động, sản phẩm được sản xuất lại là viên nén gỗ.

Anh Phạm Văn Tiến, người dân thôn Quỳnh Cả (xã Nghĩa Phương) cho biết, khi triển khai dự án, người dân kỳ vọng nhà máy chế biến nấm sẽ tạo việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, sau khi doanh nghiệp vận hành dây chuyền sản xuất viên nén gỗ, khói bụi và tiếng ồn phát sinh khiến nhiều hộ dân bức xúc.

Theo hồ sơ, dự án được UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 27/8/2020. Đến ngày 21/3/2025, dự án được điều chỉnh, bổ sung sản xuất viên nén gỗ với công suất 1.000 tấn/tháng.

Dự án có diện tích khoảng 19.800m². Theo báo cáo của Công ty TNHH Global Trade Investment, nhà máy đã sản xuất hơn 2.601 tấn viên nén gỗ, trong khi hoạt động chế biến nấm theo mục tiêu ban đầu chưa được triển khai.

Việc điều chỉnh mục tiêu sản xuất đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Tuy nhiên, những ảnh hưởng mà người dân phản ánh trong quá trình nhà máy vận hành vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi.

nha may vien nen go o bac ninh bi phat 180 trieu dong vi vi pham moi truong hinh anh 1
Người dân nhiều lần phản ánh tình trạng khói bụi, tiếng ồn từ hoạt động sản xuất của Nhà máy viên nén gỗ Global Trade Investmen tại xã Nghĩa Phương (thành phố Bắc Ninh). Ảnh: Người dân cung cấp

Bà Vi Thị Ngọc, người dân xóm Rừng Cấm, thôn Quỳnh Cả phản ánh, có những thời điểm khói và mùi khó chịu xuất hiện từ khoảng 2 giờ sáng. Việc nhà máy nhiều lần tạm dừng rồi tiếp tục hoạt động khiến người dân lo ngại tình trạng này kéo dài.

Ông Đặng Bá Ba, người dân địa phương cũng phản ánh tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của các gia đình, đặc biệt vào thời điểm cần nghỉ ngơi.

Đáng chú ý, kết quả lấy mẫu quan trắc ngày 27/6/2026 được địa phương thông tin có các thông số nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tại cuộc đối thoại với người dân trong tháng 8/2026, chính quyền địa phương vẫn ghi nhận hiện tượng khói và mùi khó chịu khi nhà máy hoạt động.

Ông Nguyễn Đình Thắng, người dân thôn Quỳnh Cả đề nghị cơ quan chức năng thực hiện quan trắc trong điều kiện nhà máy vận hành với công suất thực tế, nhằm đánh giá khách quan mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

nha may vien nen go o bac ninh bi phat 180 trieu dong vi vi pham moi truong hinh anh 2
Ông Nguyễn Đình Thắng, người dân thôn Quỳnh Cả, xã Nghĩa Phương bức xúc phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy viên nén gỗ Global Trade Investmen tới phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV)

Nhà máy viên nén gỗ bị phạt 180 triệu đồng, trách nhiệm hậu kiểm ra sao?

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), đại diện lãnh đạo UBND xã Nghĩa Phương cho biết, trước những kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp với các sở, ngành chức năng kiểm tra hoạt động của nhà máy, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những tồn tại liên quan đến bảo vệ môi trường.

Theo Thông báo số 8921/SNNMT-QLMT ngày 30/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại cuộc kiểm tra ngày 19/8/2026, đoàn công tác ghi nhận bụi bám trên mái nhà xưởng, máy móc và bên trong ống khói; một số nguyên liệu tập kết ngoài trời chưa được che chắn. Nước mưa chảy qua khu vực chứa nguyên liệu tạo thành dòng nước màu đen, chảy vào hệ thống thu gom nước trên mặt bằng nhà máy.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những tồn tại trong thu gom, lưu giữ chất thải. Doanh nghiệp được yêu cầu tiếp tục tạm dừng sản xuất để cải tạo, nâng cấp các công trình bảo vệ môi trường.

Qua kiểm tra và đối chiếu hồ sơ, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Global Trade Investment thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một số nội dung giấy phép môi trường, trong đó có việc sử dụng nguyên liệu từ các cơ sở bóc gỗ, chưa bố trí kho lưu giữ chất thải sinh hoạt theo giấy phép và thay đổi phương án thu gom nước thải nhưng không báo cáo cơ quan cấp phép.

Doanh nghiệp còn vi phạm quy định về lưu giữ chất thải nguy hại, thiếu biển cảnh báo theo tiêu chuẩn kỹ thuật đối với một số loại chất thải; đồng thời không lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải theo quy định.

nha may vien nen go o bac ninh bi phat 180 trieu dong vi vi pham moi truong hinh anh 3
Người dân thôn Quỳnh Cả, xã Nghĩa Phương tập trung trước cổng Nhà máy viên nén gỗ Global Trade Investmen để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường. Ảnh: người dân cung cấp

Ngày 30/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh ban hành Quyết định số 1884/QĐ-XPHC, xử phạt doanh nghiệp tổng cộng 180 triệu đồng về ba hành vi vi phạm. Trong đó, vi phạm nội dung giấy phép môi trường bị phạt 50 triệu đồng; vi phạm quy định lưu giữ chất thải nguy hại bị phạt 90 triệu đồng; không lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải bị phạt 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, trước đó doanh nghiệp đã bị Sở Tài chính xử phạt 85 triệu đồng do chậm tiến độ thực hiện dự án. UBND xã Nghĩa Phương cũng từng xử phạt doanh nghiệp vì không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định. Theo hồ sơ, doanh nghiệp đã khắc phục các vi phạm này.

Sau khi được chỉ ra những tồn tại về môi trường, Công ty TNHH Global Trade Investment đã triển khai một số biện pháp khắc phục như vệ sinh khu vực sản xuất, bổ sung hệ thống hút bụi với 24 túi lọc, che chắn nguyên liệu, hoàn thiện việc thu gom và lưu giữ chất thải.

nha may vien nen go o bac ninh bi phat 180 trieu dong vi vi pham moi truong hinh anh 4
Người dân địa phương lo lắng trẻ con sẽ bị nhiễm bệnh khi thường xuyên tụ tập chơi gần khu vực hoạt động sản xuất của Nhà máy viên nén gỗ Global Trade Investmen

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường vẫn yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục khắc phục triệt để các tồn tại, rà soát công trình xử lý chất thải, bảo đảm kiểm soát khí thải, tiếng ồn và độ rung; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại với người dân trước khi hoạt động sản xuất trở lại.

UBND xã Nghĩa Phương được giao đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục vi phạm, phối hợp tổ chức đối thoại và công khai thông tin với người dân, hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Tuy nhiên, thời hạn này đã qua. Việc doanh nghiệp đã khắc phục đến đâu, kết quả hậu kiểm ra sao và những điều kiện nào phải đáp ứng trước khi nhà máy hoạt động trở lại là những vấn đề cần được cơ quan chức năng làm rõ.?

Bởi điều người dân chờ đợi không chỉ là quyết định xử phạt 180 triệu đồng, mà là những cột khói luôn khiến họ bất an phải được kiểm soát bằng các biện pháp thực chất, có kiểm tra và giám sát thường xuyên.

Kinh Bắc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bắc Ninh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 11/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 11/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh.

Cháy lớn tại Công ty ETS trong Khu công nghiệp Yên Phong 2C ở Bắc Ninh
Cháy lớn tại Công ty ETS trong Khu công nghiệp Yên Phong 2C ở Bắc Ninh

VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra tại Công ty ETS, Khu công nghiệp Yên Phong 2C, TP Bắc Ninh, vào chiều 10/11. Đến 19h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vẫn đang nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn.

Cháy lớn tại Công ty ETS trong Khu công nghiệp Yên Phong 2C ở Bắc Ninh

Cháy lớn tại Công ty ETS trong Khu công nghiệp Yên Phong 2C ở Bắc Ninh

VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra tại Công ty ETS, Khu công nghiệp Yên Phong 2C, TP Bắc Ninh, vào chiều 10/11. Đến 19h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vẫn đang nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn.

420 golfer tranh tài tại Giải Golf Bắc Ninh Open Championship 2026
420 golfer tranh tài tại Giải Golf Bắc Ninh Open Championship 2026

VOV.VN - Giải Golf Bắc Ninh Open Championship 2026 - Trọng Tín Cup dự kiến diễn ra ngày 13/12, quy tụ 420 golfer tranh tài tại hai sân golf Việt Yên và Amber Hills, góp phần thúc đẩy phong trào golf và quảng bá du lịch thể thao thành phố Bắc Ninh.

420 golfer tranh tài tại Giải Golf Bắc Ninh Open Championship 2026

420 golfer tranh tài tại Giải Golf Bắc Ninh Open Championship 2026

VOV.VN - Giải Golf Bắc Ninh Open Championship 2026 - Trọng Tín Cup dự kiến diễn ra ngày 13/12, quy tụ 420 golfer tranh tài tại hai sân golf Việt Yên và Amber Hills, góp phần thúc đẩy phong trào golf và quảng bá du lịch thể thao thành phố Bắc Ninh.

Giám đốc doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị khởi tố vì đổ trái phép hơn 258 tấn chất thải
Giám đốc doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị khởi tố vì đổ trái phép hơn 258 tấn chất thải

VOV.VN - Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố Thân Văn Viên (sinh năm 1984), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Đức Trí ở tổ dân phố Phúc Long, phường Nếnh về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Giám đốc doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị khởi tố vì đổ trái phép hơn 258 tấn chất thải

Giám đốc doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị khởi tố vì đổ trái phép hơn 258 tấn chất thải

VOV.VN - Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố Thân Văn Viên (sinh năm 1984), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Đức Trí ở tổ dân phố Phúc Long, phường Nếnh về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Bắc Ninh tổng kết thực hiện 3 luật về quốc phòng, quân sự
Bắc Ninh tổng kết thực hiện 3 luật về quốc phòng, quân sự

VOV.VN - Ngày 10/11, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, nhằm đánh giá kết quả triển khai, đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này.

Bắc Ninh tổng kết thực hiện 3 luật về quốc phòng, quân sự

Bắc Ninh tổng kết thực hiện 3 luật về quốc phòng, quân sự

VOV.VN - Ngày 10/11, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, nhằm đánh giá kết quả triển khai, đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này.

Bắc Ninh siết chặt kiểm soát thực phẩm trường học từ nguồn cung đến bếp ăn
Bắc Ninh siết chặt kiểm soát thực phẩm trường học từ nguồn cung đến bếp ăn

VOV.VN - Bắc Ninh tăng cường kiểm soát thực phẩm trường học từ nguồn cung, mở rộng truy xuất nguyên liệu đến nhà cung cấp thứ cấp, siết trách nhiệm nhà trường và tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát bữa ăn bán trú.

Bắc Ninh siết chặt kiểm soát thực phẩm trường học từ nguồn cung đến bếp ăn

Bắc Ninh siết chặt kiểm soát thực phẩm trường học từ nguồn cung đến bếp ăn

VOV.VN - Bắc Ninh tăng cường kiểm soát thực phẩm trường học từ nguồn cung, mở rộng truy xuất nguyên liệu đến nhà cung cấp thứ cấp, siết trách nhiệm nhà trường và tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát bữa ăn bán trú.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp