Nhãn tươi Việt Nam có cơ hội vào thị trường Australia

Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia đã chính thức công bố các điều kiện nhập khẩu quả nhãn tươi từ Việt Nam.



Điều kiện để nhãn Việt Nam trước khi xuất khẩu phải có nguồn gốc, sản xuất và xuất khẩu theo hệ thống quy trình vận hành cần thiết để duy trì và xác minh tình trạng kiểm dịch thực vật. Nhãn xuất khẩu phải trải qua các biện pháp quản lý rủi ro bắt buộc.

Trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ thông tin bổ sung: Trái cây trong lô hàng này được sản xuất tại Việt Nam phù hợp với các điều kiện nhập khẩu nhãn tươi vào Australia và phù hợp với Chương trình “Xuất khẩu trái câu tươi của Việt Nam vào Australia”. Quả nhãn phải được chiếu xạ với liều lượng tối thiểu là 400 Gy cùng với thông tin tên cơ sở xử lý và số đăng ký, số thùng trong lô hàng.

Nhãn tươi Việt Nam hiện đã được xuất khẩu đến nhiều thị trường.

Khi nhãn tươi được vận chuyển bằng đường biển, số container và số niêm phong phải được xác nhận và ghi trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc trên chứng từ thương mại (ví dụ trên vận đơn). Quả nhãn xuất khẩu không được lẫn các chất ô nhiễm (ví dụ, các mảnh từ thân và lá, đất, hạt, hoặc các vật liệu ngoại lai khác) và phải đáp ứng được ít nhất một trong các phương pháp đóng gói an toàn.

Cụ thể, nhãn tươi đóng gói phải được dán nhãn với các thông tin xác minh đầy đủ nhằm mục đích truy xuất nguồn gốc gồm: Sản phẩm của Việt Nam cho thị trường Australia; loại trái cây; mã số cơ sở đóng gói (PHC); mã số cơ sở xử lý (TFC); số định dạng xử lý. Công đoạn đóng gói và vận chuyển không để ô nhiễm bởi kiểm dịch côn trùng hoặc các điều kiện liên quan.

Tất cả các vật liệu bằng gỗ liên quan đến lô hàng được sử dụng để đóng gói và vận chuyển các sản phẩm tươi, phải tuân thủ chính sách về các yêu cầu thông tin phi hàng hóa. Bao bì phải được làm từ vật liệu tổng hợp hoặc vật liệu chế biến cao nếu có nguồn gốc thực vật. Bao bì không được làm bằng nguyên liệu thực vật chưa qua chế biến chẳng hạn như rơm.

Các container nhãn vận chuyển bằng đường biển phải được kiểm tra bởi Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam trước khi xếp hàng, để đảm bảo không có côn trùng và các lỗ thông hơi phải được phủ kín không cho côn trùng xâm nhập. Khi hàng cập cảng, nhãn phải được xác minh các giấy chứng nhận và chứng từ kèm theo phải cung cấp cho Bộ Nông nghiệp Australia để đánh giá, xác minh việc tuân thủ các điều kiện nhập khẩu trước khi thông quan.

Các lô hàng trong quá trình kiểm soát an toàn sinh học không được phép chuyển tiếp bằng đường bộ khi không được Bộ Nông nghiệp Australia đồng ý. Vận chuyển các lô hàng bằng đường không hoặc đường biển để kiểm tra tại cảng đến được cho phép.

Thương vụ Việt Nam tại Australia cũng lưu ý, trước khi nhập khẩu vào Australia, doanh nghiệp nhập khẩu cần đăng ký giấy phép hợp lệ do Bộ Nông nghiệp Australia cấp. Giấy phép nhập khẩu được cấp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập khẩu.

Nếu nhà nhập khẩu nhận biết được các thông tin cung cấp cho nhân viên phụ trách an toàn sinh học là không chính xác hoặc còn thiếu, nhà nhập khẩu đó hoặc đại lý của họ phải thực hiện sớm nhất có thể việc: Thông báo cho Giám đốc cơ quan an toàn sinh học; cung cấp các thông tin bổ sung hoặc chính xác cho Giám đốc cơ quan an toàn sinh học./.