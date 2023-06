Nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản của Hàn Quốc giảm hơn 30% trong tháng 5

Trước đó, trong tháng 4, nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản của nước này cũng giảm 26% so với cùng kỳ về khối lượng và giảm 9,7% về giá trị.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo)

Sự sụt giảm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản của Hàn quốc gần đây diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự an toàn của hải sản nhập khẩu khi Nhật Bản có kế hoạch xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra biển.

Hàn Quốc đã cấm nhập khẩu tất cả hải sản từ 8 tỉnh gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản từ năm 2013 do lo ngại về mức độ phóng xạ sau sự cố nhà máy vào năm 2011. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ không bao giờ dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu vì sự an toàn và sức khỏe của người dân được đặt lên trên hết trừ khi hải sản từ khu vực này được chứng minh là an toàn./.