Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, từ nay đến hết năm 2026, Thành phố dự kiến thông xe, khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm.

Cụ thể, Dự án thành phần 1 xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu kênh Thầy thuốc); cao tốc 14,7 km đoạn Thủ Đức; gói thầu xây lắp N1.1 + N1.3 thuộc Dự án nút giao thông An Phú, dự kiến được đưa vào khai thác.

Ngoài ra, gói thầu xây lắp cầu Kỳ Hà thuộc Dự án nút giao thông Mỹ Thủy cũng dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đang thi công

Đối với dự án xây dựng nút giao ngã tư Đình (QL1 - Nguyễn Văn Quá), dự kiến thông xe nhánh từ Thủ Đức đi hướng An Sương.

Dự án tiếp theo gồm: mở rộng, nâng cấp TL8 (đoạn từ cầu Kênh N31A đến Ngã tư Tân Quy); xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh (trước đây).

Ngoài các dự án trên, TP.HCM cũng đang thi công đồng thời các dự án trọng điểm như Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, Metro Bến Thành – Cần Giờ, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh...