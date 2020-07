Nhiều dự án nguồn điện gặp khó khăn về tiến độ

Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực vừa có báo cáo cập nhật tình hình thực hiện các dự án điện tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Nội dung đáng chú ý được báo cáo này đề cập là hiện nay, nhiều dự án nguồn điện vẫn đang gặp khó khăn về tiến độ.



Điển hình cho tình trạng chậm tiến độ là các dự án do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư, như Nhiệt điện Long Phú 1, nhiệt điện Thái Bình 2 và nhiệt điện Sông Hậu 1.

Cụ thể, với dự án nhiệt điện Long Phú 1, đến nay dự án đạt khoảng 77,56% và tiến độ này không thay đổi kể từ tháng 3/2019 và hiện vẫn chưa xác định được tiến độ khả thi do nhà thầu Power Machines (PM-Nga) không tiếp tục thực hiện hợp đồng tổng thầu (EPC) vì không giải quyết được các khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của cấm vận.

Tiến độ tổng thể của Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 hiện đạt 85,07%.

Ảnh: Petrotimes

Với Dự án nhiệt điện Thái Bình 2, tiến độ tổng thể hiện đạt 85,07%. Dự kiến, tiến độ vận hành thương mại tổ máy 1 vào tháng 2/2022 và tổ máy 2 vào tháng 5/2022.

Tương tự, với dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tiến độ vận hành dự án này là năm 2019. Tuy nhiên, đến nay dự án này mới cơ bản hoàn thành công tác thiết kế, mua sắm. Tổng tiến độ của dự án đạt hơn 84%.

Ngoài các dự án điển hình do PVN làm chủ đầu tư kể trên, các dự án nhiệt điện đầu tư theo hình thức BOT (Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao) cũng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, gây ảnh hưởng đến tiến độ.

Có thể nói đến dự án nhiệt điện Hải Dương không được nhập cảnh lao động nước ngoài; dự án Duyên Hải 2 phát sinh sự kiện bất khả kháng phi Chính phủ do sự bùng phát của đại dịch; dự án Nghi Sơn 2 cũng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh; dự án Vân Phong 1 cũng tương tự.

Các dự án đầu tư theo hình thức dự án điện độc lập (IPP) đều bị chậm tiến độ do nhiều lý do khách quan và chủ quan, như: Không thu xếp được tài chính (nhiệt điện An Khánh Bắc Giang, Công Thanh); nguy cơ không có đường dây đấu nối (cụm thủy điện Pacma, Nậm Củm 4).

Bên cạnh đó, dự án thủy điện Hồi Xuân hiện nay đã thay đổi thông số thực tế gần như toàn bộ so với các thông số nêu trong Hợp đồng mua bán điện ngày 17/5/2020. Tổng mức đầu tư dự án tăng lên do đó phải đàm phán lại giá điện./.