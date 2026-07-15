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Nhiều hạng mục Lễ hội Sầu riêng còn chậm, Đắk Lắk yêu cầu đẩy nhanh tiến độ

Thứ Tư, 19:01, 15/07/2026
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VOV.VN - Chỉ còn khoảng một tháng trước ngày khai mạc, nhiều hạng mục của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 vẫn chưa hoàn tất. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát từng đầu việc, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm lễ hội diễn ra đúng tiến độ, quảng bá hiệu quả thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.

Lễ hội với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa" sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trong tỉnh. Chương trình gồm 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước lễ hội nhằm phục vụ công tác truyền thông, quảng bá và 15 hoạt động trong thời gian diễn ra lễ hội.

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UBND tỉnh Đắk Lắk rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, yêu cầu các đơn vị tăng tốc hoàn thiện các phần việc trước ngày khai mạc.

Đến thời điểm này, nhiều hoạt động đã được triển khai đúng kế hoạch. Các chương trình truyền thông trên nền tảng số tạo sức lan tỏa lớn; talkshow ẩm thực sầu riêng, công tác chuẩn bị họp báo tại Hà Nội, triển lãm, lễ hội ẩm thực, không gian quảng bá, các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cơ bản được xây dựng và triển khai theo tiến độ.

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Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk Trần Hồng Tiến báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Cuộc họp cũng chỉ ra một số nhiệm vụ còn chậm, nhất là việc lựa chọn đơn vị thực hiện các hoạt động xã hội hóa, huy động nguồn lực tài trợ, hoàn thiện kế hoạch của một số đơn vị, địa phương và tiến độ triển khai ở một số tiểu ban. Một số hoạt động trọng điểm như lễ khai mạc, diễn đàn kết nối sản xuất - tiêu thụ sầu riêng, tháp sầu riêng và chương trình diễu hành quảng bá vẫn cần sớm hoàn thiện phương án tổ chức và nguồn kinh phí để bảo đảm tiến độ.

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Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắc báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động của Lễ hội Sầu riêng 2026 diễn ra trên địa bàn.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu Ban Tổ chức cùng các tiểu ban tăng cường kiểm tra, rà soát tiến độ từng nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác huy động nguồn lực, hoàn thiện các phương án tổ chức để bảo đảm lễ hội diễn ra đúng mục tiêu, tạo dấu ấn với người dân, du khách và doanh nghiệp.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu các đơn vị tăng tốc hoàn thiện 15 hoạt động của Lễ hội Sầu riêng 2026, bảo đảm mọi khâu được chuẩn bị chu đáo trước ngày khai mạc.

“Việc triển khai Lễ hội sầu riêng lần này là cơ hội để quảng bá, giới thiệu nâng tầm giá trị sầu riêng của Đắk Lắk, nên mọi hoạt động phải chuẩn bị hết sức chu đáo và phải triển khai một cách chỉn chu nhất nên Ban lễ hội phải làm việc nhiều lần để kiểm tra, kiếm soát đánh giá tiến độ triển khai từng hoạt động một để đảm bảo làm sao lễ hội diễn ra đạt được mục đích yêu cầu của tỉnh” - ông Đào Mỹ nhấn mạnh.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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