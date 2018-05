Nhiều người “đốt tiền” vào thú chơi hoa hồng cổ

Chỉ trong hơn một tháng, đội quân thu gom toả đi khắp các tỉnh miền núi Tây Bắc, lùng sục từng bản làng để thu mua lượng hồng cổ Sapa khổng lồ lên đến gần 3.000 cây, tạo nên một cơn sốt hồng cổ chưa từng có từ trước tới nay. Một vườn hồng cổ Sapa 3.000 cây ở Hà Nội. (Ảnh: doanhnghiepvn.vn) Sau khi mở chiến dịch gom mua khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, chủ nhân vườn hồng này đã có trong tay 3.000 cây mà không nhà vườn nào có được. (Ảnh: doanhnghiepvn.vn) Những cây hoa hồng Vân Khôi, hồng cổ Sapa được đại gia săn lùng mua bằng được dù giá cực kỳ đắt đỏ. (Ảnh: VietnamNet) Hồng cổ này có hoa rất đẹp, đặc biệt, chúng cho hoa quanh năm và rất sai hoa. (Ảnh: VietnamNet) Có những cây đường kính gốc lên tới 15-20cm. (Ảnh: VietnamNet) Do cây to nên dân buôn phải dùng cẩu và xe tải mới vận chuyển được cây hồng cổ thụ. (Ảnh: VietnamNet) Những loại hồng này luôn là mặt hàng hiếm, được đại gia lùng mua về trồng trong biệt thự vườn nhà. (Ảnh: VietnamNet) Với những cây hồng khủng này, để tìm mua được là cực kỳ khó, song, việc đánh gốc vận chuyển còn khó và vất vả hơn nhiều. (Ảnh: hoala.vn) Đặc điểm của hồng bụi lớn Sapa là cây có dáng hoa tròn khum rất đẹp. Đường kính hoa to, cánh hoa mềm mại và sắc hồng đậm đặc trưng. (Ảnh: hoala.vn)./.

Chỉ trong hơn một tháng, đội quân thu gom toả đi khắp các tỉnh miền núi Tây Bắc, lùng sục từng bản làng để thu mua lượng hồng cổ Sapa khổng lồ lên đến gần 3.000 cây, tạo nên một cơn sốt hồng cổ chưa từng có từ trước tới nay. Một vườn hồng cổ Sapa 3.000 cây ở Hà Nội. (Ảnh: doanhnghiepvn.vn) Sau khi mở chiến dịch gom mua khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, chủ nhân vườn hồng này đã có trong tay 3.000 cây mà không nhà vườn nào có được. (Ảnh: doanhnghiepvn.vn) Những cây hoa hồng Vân Khôi, hồng cổ Sapa được đại gia săn lùng mua bằng được dù giá cực kỳ đắt đỏ. (Ảnh: VietnamNet) Hồng cổ này có hoa rất đẹp, đặc biệt, chúng cho hoa quanh năm và rất sai hoa. (Ảnh: VietnamNet) Có những cây đường kính gốc lên tới 15-20cm. (Ảnh: VietnamNet) Do cây to nên dân buôn phải dùng cẩu và xe tải mới vận chuyển được cây hồng cổ thụ. (Ảnh: VietnamNet) Những loại hồng này luôn là mặt hàng hiếm, được đại gia lùng mua về trồng trong biệt thự vườn nhà. (Ảnh: VietnamNet) Với những cây hồng khủng này, để tìm mua được là cực kỳ khó, song, việc đánh gốc vận chuyển còn khó và vất vả hơn nhiều. (Ảnh: hoala.vn) Đặc điểm của hồng bụi lớn Sapa là cây có dáng hoa tròn khum rất đẹp. Đường kính hoa to, cánh hoa mềm mại và sắc hồng đậm đặc trưng. (Ảnh: hoala.vn)./.